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Ловим приятные намеки — любовный гороскоп на 18 мая
17 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня вторая половинка будет говорить с нами не словами, а жестами и эмоциями.
Фото: syl.ru
Наш гороскоп расскажет о возможных влияниях планет, звезд и астрологических аспектов на их жизнь в этот конкретный день.
Овен
Сегодня Овнам лучше не спешить с инициативой в своей личной жизни и радикальными переменами в ней, а попытаться гармонизировать положение вещей, насколько это возможно, например, перестать спорить с близким человеком из-за бытовых мелочей. Этому может помочь приятная покупка для совместного быта.
Телец
Сегодня Тельцы могут выглядеть в глазах своих любимых махровыми эгоистами, так как будут говорить преимущественно о себе. Их настрой будет вдохновенным и порой непредсказуемым даже для них самих. Строя заманчивые планы, они рискуют не заметить новую проблему, назревающую в их личных отношениях.
Близнецы
Сегодня Близнецы мыслят нешаблонно, но практично. Они могут быть скрытными и чуть инертными, но их вполне реально выманить на спонтанную прогулку или склонить к романтическому приключению. Текущие планы многих Близнецов удачно совпадут с новыми далеко идущими интересами их партнеров.
Рак
Сегодня Ракам везет: обстоятельства благоприятствуют их любовным планам. Представители этого знака могут рассчитывать на сиюминутное исполнение своих желаний или на реализацию своей мечты в обозримом будущем. Не стоит отказываться от романтического свидания, если для него есть хотя бы малейшая возможность.
Лев
Сегодня Львам непросто: новые события способны внести в планы влюбленных волнующие перемены, которые иногда будут внезапными для них или неожиданными для их партнеров. Это день, когда трудно заранее предугадать все в деталях. Возможно, придется скрывать свои чувства до той поры, когда ситуация не станет стабильнее.
Дева
Сегодня Девы могут надеяться на счастливый поворот событий в своей личной жизни или, как минимум, на приятный романтический сюрприз. Новые обстоятельства помогут им забыть прежние любовные испытания или наконец-то понять их истинный смысл. Это подходящий момент для свидания или дистанционной связи.
Весы
Сегодня у Весов в личной жизни может случиться сюрприз, либо она будет развиваться на волнующем и непривычном фоне. К счастью, такой поворот событий окажется многим Весам на руку, например, поможет им скрыть свой роман или встретиться с любимым человеком без ущерба для своих текущих интересов.
Скорпион
Сегодня Скорпионам предстоит играть в отношениях вторую скрипку и мириться с новшествами, которые им не по душе. Например, с излишней разговорчивостью партнера, с его или ее новым самомнением и растущими запросами. Многим Скорпионам станет в разы труднее оправдывать большие ожидания своих любимых.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов любовь равна заботе. Может стать одинаково важным эмоциональное сопереживание и помощь в практических мелочах. Дружным парам это поможет найти новые формы выражения чувств. Стрельцам, недавно пережившим первую романтичную фазу отношений, пора окунуться в «прозу жизни».
Козерог
Сегодня Козерогам советуют не отказываться от встречи с любимым человеком: помимо приятных романтических впечатлений и небольшого нестандартного сюрприза, свидание даст полезную информацию и снимет часть тревог. Возможно, в любовной истории будет открыта новая многообещающая страница.
Водолей
Сегодня Водолеям не стоит недооценивать свою уязвимость: так или иначе, она отразится на личных отношениях. На фоне происходящих перемен может возрасти нервозность или склонность к негативным преувеличениям. Сгладить напряжение помогут приятные бытовые мелочи, моменты заботы и сочувствия.
Рыбы
Сегодня для Рыб создаются вполне комфортные условия. Даже самые замкнутые и стеснительные Рыбы получат шанс обратить на себя внимание. Возможен небольшой подарок, сюрприз, приятный намек или обещание. Многим Рыбам будет удобнее общаться в переписке.
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