Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Ищем опору в близких — финансовый гороскоп на 20 мая
19 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня стоит лечить себя от рабочего стресса разговорами с любимыми.
Фото: 7sisters.ru
Наш гороскоп поможет принять важные решения и лучше понять себя и свое окружение.
Овен
Сегодня Овнам может потребоваться срочно отыскать важную информацию или войти в деловой контакт с каким-то человеком, который смог бы вам оказать содействие. Чтобы все прошло благополучно, старайтесь действовать максимально дипломатично и вежливо, не пытайтесь оказать давление на собеседника. Благодаря доброжелательности вы сможете заручиться поддержкой и симпатиями окружающих.
Телец
Сегодня у Тельцов ориентация на добывание денег вполне понятна и естественна для этого земного знака. Но сегодня вам будет сложно повысить свои доходы. Основная задача дня состоит в выравнивании баланса между расходными и доходными статьями бюджета. Не давайте никому денег в долг – вернуть их потом будет проблематично. Постарайтесь сделать так, чтобы ваши расходы не выходили за рамки среднедневных доходов в этом месяце.
Близнецы
Сегодня для Близнецов тема личной реализации и инициативного поведения очень важна с точки зрения мотивации. При этом вы должны помнить, что ваши усилия могут привести не только к успехам и достижениям, но и к промахам и ошибкам. Подумайте, готовы ли вы взять на себя полную ответственность в случае неудачи. Если на повестке дня стоят важные вопросы и сохраняются сомнения, то, возможно, имеет смысл подождать с инициативами.
Рак
Сегодня Ракам будет сложно проявить свои способности в полной мере, поскольку внешние обстоятельства могут ограничивать вас. Если вы работаете в составе трудового коллектива, то с коллегами будет непросто установить конструктивный контакт. Держитесь подальше от сплетен и интриг, не ищите обходные пути. Большие перегрузки в работе могут привести к ухудшению самочувствия.
Лев
Сегодня для Львов, чья профессия связана с творческой деятельностью и индивидуальным обслуживанием клиентов, этот день может пройти наиболее проблемно. Возможно, вы часто будете попадать в нестандартные ситуации, выход из которых сразу найти не удастся. Нежелательно в этот день проводить технические испытания и тестирование. От участия в конкурсах и кастингах пока лучше воздержаться.
Дева
Сегодня Девы могут оказаться перед непростым выбором: выйти на работу во внеурочное время по просьбе начальства или заниматься домашними делами. В том и в другом случае вы окажетесь в минусе, однако выполнение профессиональных обязанностей все-таки предпочтительнее. Также это не лучшее время для обращения за поддержкой к влиятельным покровителям.
Весы
Сегодня у Весов может быть затруднен доступ к актуальной информации. Вам могут срочно потребоваться сведения, без которых дальнейшее продвижение в работе станет проблематичным. Поиск и общение в Интернете, равно как и деловая переписка по электронной почте, окажутся малоэффективными. Воздерживайтесь от деловых поездок и сдачи экзаменов. Дорожите своей деловой репутацией превыше всего.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов может осложниться финансовая ситуация. Если вы возьметесь досконально посчитать свой бюджет, особенно его расходные статьи, то можете обнаружить, что вам не хватит денег для реализации своих ближайших планов. Кроме того, вам неожиданно может потребоваться крупная сумма денег. Однако эта информация может заставить вас более реалистично подходить к решению финансовых вопросов.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов, работающих в сфере услуг, непросто складывается этот день. Возможно, у вас будет много клиентов, однако их обслуживание не всегда проходит гладко. Не исключены конфликтные ситуации и трения с клиентами. Сложность текущего момента в том, что сейчас вы можете быть склонны к сомнениям и поэтому можете действовать медлительно, неуверенно. И не всякую работу успеете выполнить в срок.
Козерог
Сегодня у Козерогов может резко вырасти объем работы. Следует иметь в виду, что вы можете потратить гораздо больше усилий, чем предполагали, а результат будет меньше. Дело в том, что вас могут преследовать какие-то невидимые тормозящие влияния, и многое будет идти будто бы по наиболее сложному пути. Вы не сможете повлиять на обстоятельства, но вы сможете подстроиться под обстоятельства.
Водолей
Сегодня Водолеям, у которых творческая профессия, вероятно, придется столкнуться с осложнениями в делах. Несмотря на множество самых разнообразных интересных идей, вы можете в итоге провести этот день безрезультатно, потому что будете склонны распылять силы и испытывать внутренние сомнения. Только сконцентрировавшись на чем-то одном, вы имеете шанс добиться успеха.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют основное внимание уделить благоустройству рабочего места. Если вы работаете дистанционно, на дому, то подумайте, что еще можно сделать, чтобы ваш труд был комфортнее и производительнее. Старайтесь не пересекаться с начальством даже по незначительным поводам. Ищите опору и поддержку в близких людях, членах семьи. Старайтесь не допускать отставания от графика работ.
Рамблер: последние новостиИндийская ясновидящая Арчена рассказала о будущем РоссииГороскоп на 20 мая 2023 года — Рамблер/гороскопыЛюбовный гороскоп на 20 мая 2023 года для каждого знака
Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Осторожничаем в разговорах — гороскоп на 20 мая
Берем паузу в свиданиях — любовный гороскоп на 20 мая
В каких случаях душа умершего не сможет найти покой
Топ-3 главные истерички среди знаков зодиака
Приметы на 20 мая 2023 года: что нельзя делать в день Купальницы
Три знака зодиака, чья жизнь изменится летом 2023 года
Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Тамара Глоба пообещала легкие деньги одному знаку зодиака
«Это святая страна»: индийская ясновидящая Арчена рассказала о будущем России
Ванга назвала вещи, которые послужат оберегами