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Проявляем понимание и заботу — любовный гороскоп на 22 мая
21 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нужно в очередной раз показать партнеру нашу любовь и преданность.
Фото: de-fragrance.ru
Наш гороскоп расскажет о возможных событиях, эмоциональных состояниях и подскажет, как взаимодействовать с окружающими людьми.
Овен
Сегодня Овнам предстоит найти в любовных планах компромисс. Не исключено, что партнеру захочется побыть вдвоем в безмятежной тихой обстановке с нотками традиционного предсказуемого уюта, тогда как сами Овны будут настроены на энергичный лад, на веселые игры, креатив или отчаянные авантюры.
Телец
Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что настал подходящий момент для гармонизации отношений и для демонстрации партнеру своих лучших качеств. Однако не стоит надеяться на прочный результат, если в отношениях произошла ссора или наметился радикальный разлом: согласие в этом случае может быть временным.
Близнецы
Сегодня Близнецы станут чувствительнее, но останутся практичными. Многие из них решат, что предсказуемость, доверие и спокойствие лучше рискованных приключений: можно не спеша обсудить с близким человеком насущные дела и успеть сполна насладиться романтической стороной ситуации.
Рак
Сегодня для Раков обстоятельства складываются удачно. При этом они могут не слишком торопить события: если не получается устроить свидание сегодня, можно перенести его на завтра. Однако не стоит откладывать контакт с любимым человеком и основные договоренности с ним.
Лев
Сегодня Львам лучше отказаться от авантюрного и вызывающего поведения в личной жизни. Каким бы воинственным ни был настрой, обстоятельства вынудят стать помягче. Может возрасти сентиментальность, привязчивость или сила привычки, потребность в интимности или в скрытой психологической опоре.
Дева
Сегодня Девам сами обстоятельства указывают оптимальный стиль общения с любимым человеком, в котором разумная дистанция будет сочетаться с доверием, взаимной симпатией и увлекательным общением на интересные темы. Отличный бонус - общее хобби, особенно эстетическое, интеллектуальное или кулинарное.
Весы
Сегодня Весы эмоционально хрупки и ждут бережного отношения к себе. Многим из них будет не по душе веселая любовная игра, сопряженная с лишними энергозатратами. Часто они будут скромны. Ожидая, что партнер угадает их настроение и будет предельно деликатным, они могут просчитаться.
Скорпион
Сегодня Скорпионам везет: сами обстоятельства дают им надежду обойти сложные стороны личных отношений и задействовать гармоничные. Звезды настоятельно советуют не пропускать в этот день свидание, а если оно невозможно, найти альтернативу, например, расширенный сеанс видеосвязи.
Стрелец
Сегодня Стрельцам придется контролировать свои переживания, а иногда и подавлять их ради какой-то цели. Стоит помнить, что обстоятельства этих суток могут провоцировать уныние и рисовать картину близких отношений в мрачных красках. Лучшая профилактика охлаждения и разногласий — забота друг о друге.
Козерог
Сегодня Козерогам лучше ориентироваться на психологическую атмосферу вокруг и на эмоции партнера. Если он или она сегодня не в настроении, соблюдайте заданную дистанцию, не пытаясь ее сократить: вероятно, завтра лед растает. Дистанция не равна молчанию, можно и нужно говорить друг с другом.
Водолей
Сегодня Водолеям рекомендуют отказаться от излишней настойчивости и навязчивости, а также от повышенной критичности, холодности и язвительности в общении. Любовная гармония будет находиться в прямой зависимости от умения пойти на уступки в мелочах, проявить понимание и заботу.
Рыбы
Сегодня Рыбы держат свои чувства под контролем и стараются быть дальновидными. В любви они предпочитают выждать, проявить достоинство и истинную скромность. Они не спешат сокращать дистанцию, могут вначале общаться нейтрально и рискуют показаться холодными. Свидание они будут тщательно планировать.
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