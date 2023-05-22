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Не гонимся за легкими деньгами — финансовый гороскоп на 23 мая
22 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нам вредно искать быстрый вариант заработка — нас могут обмануть.
Фото: egocreo.ru
Наш гороскоп даст рекомендации по межличностным отношениям, карьере, здоровью и другим аспектам жизни.
Овен
Сегодня Овны могут получить неприятные известия, которые вынудят вас отправиться в деловую поездку. Не исключено служебное расследование из-за ошибок в работе. Активное участие вашего делового партнера поможет выправить положение. Также не исключены разного рода поломки и аварии с транспортными средствами, находящимися в вашем распоряжении.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют интенсивно работать и при этом минимизировать свои расходы. Дело в том, что потраченные сегодня деньги, скорее всего, не принесут вам желаемой отдачи. Сделанные капиталовложения могут оказаться неэффективными для бизнесменов, связанных с закупкой оптовых партий товара. Наиболее выгодная тактика для вас – накопление, аккумулирование финансов под будущие вложения.
Близнецы
Сегодня Близнецам следует подумать, насколько верный темп деятельности был выбран. Дело в том, что слишком большая ваша активность может привести к рассогласованности в действиях с вашим деловым партнером. Старайтесь согласовывать свои дела с планами деловых партнеров. Уходя в отрыв и оставляя позади себя партнера, иначе не сумеете добиться желаемого эффекта.
Рак
Сегодня Ракам не рекомендуют заниматься тайной или неофициальной деятельностью. Бывает так, что открытыми методами не удается получить нужного результата. Однако и поиск обходных путей не является панацеей. Даже выполнение частных заказов без соответствующего оформления может быть чревато неприятностями. Другая проблемная тема может быть связана с отсутствием взаимопонимания с коллегами и подчиненными.
Лев
Сегодня Львы могут столкнуться с серьезными препятствиями в попытке проявить свои таланты. Это касается как индивидуального творчества, так и работы в составе творческих групп, коллективов. Воздержитесь от начинаний и усовершенствований. Ваше представление о ближайшей перспективе может не соответствовать реальности.
Дева
Сегодня Девам, возможно, имеет смысл сбавить обороты в работе. При высоком темпе вы можете чаще сталкиваться с препятствиями, поскольку будут выявляться дефекты в работе, которые потребуется устранять. В результате может быть допущено много ошибок, на исправление которых потребуется масса времени. Лучше двигаться медленнее и качественнее, чем гнать быстрым темпом и потом переделывать свою же работу.
Весы
Сегодня Весам звезды рекомендуют как можно инициативнее вести себя во всех делах. От этого во многом зависит, будет ли этот день успешным или неудачным. При пассивной позиции вам не избежать неприятностей, поскольку могут начать ослабевать и рваться деловые связи. Держите все под личным контролем. Старайтесь получить надежный доступ к источникам полезной информации.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов, работающих в банковском секторе, в налоговой службе или в фирмах, занимающихся страхованием имущества, этот день может сложиться неудачно. Старайтесь избегать рисков и прочитывайте наперед свои действия. Особенно будьте осмотрительнее при заполнении формуляров реквизитов на оплату денежных переводов. Без должного уровня планирования вы рискуете понести убытки.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов могут усилиться противоречия по линии делового партнерства. От партнера могут поступать критические замечания в ваш адрес и обвинения в пассивности и отсутствии инициативы. Старайтесь не доводить отношения до окрытого конфликта и пытайтесь добиться компромисса. Звезды советуют вам прислушаться к критике и скорректировать свое поведение.
Козерог
Сегодня у Козерогов энергичная работа может получить заслуженное признание со стороны вышестоящего руководства. Вы можете продвинуться вперед в плане карьерного роста, поскольку начальство не оставит без внимания вашу работу. Хотя в среде коллег в трудовом коллективе вы можете столкнуться с недоброжелательной атмосферой, интригами и завистью.
Водолей
Сегодня Водолеям, вероятно, больше всего следует опасаться участия в финансовых аферах. Если вас будут приглашать сделать финансовые вложения на очень выгодных условиях по процентным ставкам, то это, вероятно, означает, что вас пытаются обмануть. Держитесь подальше от всяких финансовых пирамид. В погоне за быстрыми и легкими деньгами вы рискуете потерпеть фиаско.
Рыбы
Сегодня Рыбам можно брать кредиты и вкладывать деньги в строительство, в сельское хозяйство, в покупку земли и недвижимости. Некоторое сопротивление и торможение будет исходить от представителей официальных властей, когда от них потребуется регистрация совершенных сделок. Тем не менее, заемные финансовые ресурсы, вложенные в недвижимость, будут вполне оправданы.
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