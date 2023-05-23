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Показываем, на что способны — гороскоп на 24 мая
23 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
5-6 лунные сутки. Сегодня обманчиво, но все же полезно утреннее спокойствие: оно поможет собраться с силами или отбросить страхи.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что Луна в Раке предложит расслабиться, побыть дома, в тени, тишине, уединении. Вечером визит Луны в знак Льва усилит не только смелость и креативность, но и импульсивность, напряженность. Вероятно вызывающее и чуть театральное поведение, опасные игры, авантюризм, враждебность на фоне идейных раздоров. Любой шаг будет сопряжен с риском и легко приобретет критичный масштаб. Возможен форс-мажорный момент в сфере спорта, политики, шоу-бизнеса, в многолюдном месте, на массовом мероприятии.
Овен
Сегодня у Овнов подходящие условия для активности появятся вечером, и хотя они наверняка столкнутся с теми или иными приключениями и трудностями, их усилия вполне могут увенчаться успехом. Чтобы оказаться в конце дня в хорошей форме, им стоит беречь свои силы утром и днем. В это время лучше свести к минимуму лишнюю суету и следить за психогигиеной (например, не ссориться без причины с близкими).
Телец
Сегодня Тельцам не стоит обольщаться утренним спокойствием: не исключено, что это «затишье перед бурей». Самые яркие события ожидаются в конце дня и для большинства представителей знака они окажутся очень напряженными. Театром действий часто будет дом, но страсти могут закипеть и в другой сфере. Многим Тельцам, особенно апрельским, предстоит проявить моральную силу или отстоять свой авторитет.
Близнецы
Сегодня у Близнецов есть время привести в порядок свои домашние или финансовые дела, устроить смотр недавним покупкам или заняться несложными текущими задачами. Наиболее хлопотным и напряженным периодом обещает стать последняя часть дня. Она способна принести форс-мажорные ситуации в делах, дороге или общении. Если наметилась поездка, стоит отложить ее или быть в ней осторожнее.
Рак
Сегодня у Раков есть время на собственные нужды и капризы. Они могут вести себя согласно своим вкусам, лениться или пребывать в приятном эмоциональном трансе. Не стоит откладывать исполнение прихотей, так как вечером ситуация изменится, например, наступит рискованная фаза в деловой или иной игре. Придется стать энергичнее и изобретательнее, если на кону финансовое будущее.
Лев
Сегодня Львам лучше не опережать события во избежание фальстарта. Однако им желательно следить за ситуацией и быть в полной готовности, так как вечером от них потребуется более активная позиция. Стоит помнить о высоких рисках, с которыми связаны вечерние действия. Возможно, придется вступить в очень серьезную неравную конкуренцию, поставить под удар свою карьеру или репутацию.
Дева
Сегодня у Дев ровное начало дня может создать иллюзию безмятежности и порядка, но вечерние события ее рассеют. Возможно, им придется стать свидетелями или участниками увлекательных событий. Это подарит им массу познавательных впечатлений и даже может резко расширить их кругозор, но им придется соблюдать меры предосторожности, чтобы нечаянно не оказаться в центре чужого шоу и не добавить себе проблем.
Весы
Сегодня Весам не стоит резко менять курс, лучше оставаться в рамках вчерашних планов и сопутствующих им настроений. В принятых решениях их будет поддерживать некая тайная иллюзия или надежда. Вовлекаться в вечерние события стоит лишь тем Весам, у которых есть азартная авантюрная жилка в характере, а также хорошая поддержка: финансовый резерв, надежный спутник, партнер или дублер.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов значимые события, задевающие интересы, вероятнее вечером. В утренние и дневные часы звезды советуют им избегать лишней суеты и добавочных нагрузок. Вместо этого лучше запасаться душевным равновесием и духовной стойкостью. В некоторых случаях может пригодиться уточнение своих прав. В конце дня возможен всплеск конкуренции или аврал в делах, не исключена критичная ситуация дома.
Стрелец
Сегодня Стрельцы будут оставаться в тени или проявлять нерешительность. Многие из них окажутся мнительными, могут поддаться тайному страху в связи с дурными приметами или предчувствиями. Однако в конце дня к большинству Стрельцов вернется их природный азарт и они ринутся действовать, невзирая на любые препятствия. Возможны приключения в пути, бизнесе, играх или при занятиях спортом.
Козерог
Сегодня Козерогам советуют беречь взаимную симпатию или достигнутый баланс интересов. Можно еще немного продлить эмоциональную обратную связь, но лучше не начинать новый виток диалога, так как внимание начнет рассеиваться. Вечером стоит учитывать высокий риск любого начинания и поддаваться импульсу лишь в том случае, если игра стоит свеч и приключение сулит явные выгоды.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют начать день с несложных обязательных дел или забот о здоровье. Стоит беречь силы до вечера, избегая перенапряжения. В конце этого дня возрастет риск вызова извне, приглашения к опасной игре, обострения конкуренции, столкновения идей или интересов, особенно для январских Водолеев. Ситуация может быть стрессовой и чреватой неприятностями, пригодится посредник или помощник.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут наслаждаться относительным покоем, гармонией чувств и приятными занятиями. Звезды советуют в любой ситуации выбирать отдых или щадящий вариант нагрузок, так как вечером может появиться новая срочная задача, способная отнять все силы. Это может оказаться неотложный вызов, срочный разговор, мини-командировка, каприз ребенка или питомца, обострение недомогания.
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