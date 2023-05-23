Показываем, на что способны — гороскоп на 24 мая

23 мая 2023 ГороскопыМарианна Басс

5-6 лунные сутки. Сегодня обманчиво, но все же полезно утреннее спокойствие: оно поможет собраться с силами или отбросить страхи.

Фото: rambler