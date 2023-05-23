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Даем волю своей страсти — любовный гороскоп на 24 мая
23 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня мы можем высказать все свои чувства второй половинке.
Фото: Кадр из фильма "Держи ритм"
Наш гороскоп расскажет, какие события и эмоции ожидают вас в этот день.
Овен
Сегодня Овны могут казаться скрытными, инертными или равнодушными к личной жизни, но к вечеру многие из них станут инициативными, креативными, изобретательными и способными взять любой барьер на своем пути. Некоторые Овны сами создадут себе проблемы, но ловко преодолеют их.
Телец
Сегодня Тельцов день порадует иллюзией спокойствия, но к вечеру на их любовном горизонте начнут сгущаться тучи и сверкать молнии. На пороге ночи разгорятся нешуточные страсти или наметится авантюра. Может вспыхнуть ревность, обнаружиться роковая пропасть во взглядах или привычках.
Близнецы
Сегодня Близнецам советуют планировать свидание на вечерний час: это сложный и непредсказуемый момент. Удачливости и ловкости вполне может хватить на преодоление возникших препятствий, но подобные приключения могут отнять все силы, предназначенные для приятного романтического мероприятия.
Рак
Сегодня Ракам советуют наслаждаться любовной гармонией в первой половине суток, так как вечерние события могут заставить их прервать сеанс удовольствий и сменить образ действий. Одним Ракам придется поставить точку в приятном для них свидании, а другим в тайных любовных мечтах.
Лев
Сегодня Львы не хотят форсировать события, могут скрывать свои чувства и оставаться в тени, но вечером многие из них поддадутся импульсу — даст о себе знать их огненный темперамент. Возможно, их спровоцирует чужое поведение. Вероятна склонность драматизировать положение и отчасти играть на публику.
Дева
Сегодня Девам лучше уделять внимание своей личной жизни в первой половине суток. Вечером проявлять активность и устраивать свидание стоит лишь в том случае, если в характере одного или обоих партнеров имеется доля авантюризма и игрового азарта: возможно, приключение сплотит такую пару.
Весы
Сегодня Весы мечтают, чтобы их любовная ситуация изменилась и могут втайне молить высшие силы о том, чтобы такая перемена произошла. Вечером небеса откликнутся на их зов и предложат им другой сценарий общения — который, несмотря на его возможные риски и издержки, понравится им больше.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит ценить спокойные приятные моменты первой половины дня. В сложных личных ситуациях лучше не откладывать жест примирения и проверку чужой лояльности. Вечером велик риск всплеска страстей, который будет с трудом поддаваться контролю и может нанести вред любовной гармонии.
Стрелец
Сегодня Стрельцов вплоть до вечера могут преследовать тайные опасения и суеверия. Они могут быть слишком впечатлительными или осторожными. В конце дня их поведение изменится, они вновь превратятся в горячих любовников или азартных игроков. Часто у них будет в запасе несколько сценариев на выбор.
Козерог
Сегодня у Козерогов в отношениях сохранится гармония, в чем будет немалая заслуга партнера. В конце дня возрастет страстность, может появиться тяга к любовным авантюрам или смелым шагам. Звезды намекают, что для таких порывов есть более подходящие пути и более удачные моменты.
Водолей
Сегодня Водолеям день может показаться спокойным или скучным, пока не настал вечер. Именно в конце дня их ждет встряска, способная смутить, разгневать или раззадорить. Поведение пассии может быть в шутку или всерьез нацелено на их «больные места», например, сексуальность или убеждения.
Рыбы
Сегодня Рыбам не стоит ничем омрачать утро: в это время у них остается возможность приятного общения с близким человеком. Они могут дать волю своей скрытой страстности или своему богатому воображению. Вечерняя любовная авантюра может отнять у них много ресурсов, не дав им почти ничего взамен.
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