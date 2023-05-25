Не доверяем никому — финансовый гороскоп на 26 мая

Сегодня наши договоренности могут разорваться.

Наш гороскоп предлагает информацию, которая поможет вам лучше понять энергетику и потенциал дня, а также даст руководство по оптимальному использованию возможностей.

Овен

Сегодня для Овнов день может быть отмечен множеством неувязок в сфере информации, транспорта и торгового обмена. Не рекомендуется назначать деловые свидания и делать короткие поездки. Данные вам обещания могут оказаться невыполненными. Наиболее важные дела лучше запланировать на вторую половину дня. В это время вам будет легче договориться с начальством и коллегами.

Телец

Сегодня Тельцам в первой половине дня звезды не советуют втягиваться в финансовые авантюры. Попытки заработать большие деньги, не прикладывая к этому серьезных усилий, вряд ли будут оправданы, а деньги, вложенные в сомнительные проекты, могут оказаться безвозвратно потерянными. В конце дня можно публиковать в интернете резюме в поисках новой работы.

Близнецы

Сегодня для Близнецов , ориентированных на самостоятельное поведение в делах, это достаточно проблемный день. Возможно, вы будете испытывать неуверенность в целесообразности тех или иных действий. В этом случае лучше ничего не делать, чем сделать и допустить ошибку. Вторая половина дня благоприятна для финансовых заимствований и страхования имущества.

Рак

Сегодня Раки в первой половине дня могут столкнуться с неприятностями в сфере торгово-закупочной и посреднической деятельности. Причиной может стать дезинформация, полученная из сомнительных источников, которая может направить вас на ложный путь. Также будьте внимательнее при работе с документами - есть риск потерять важный документ. В конце дня может поступить предложение о партнерском сотрудничестве.

Лев

Сегодня Львам не советуют в первой половине дня принимать участие в коллективных видах деятельности. Например, нежелательно проводить учредительные и отчетные собрания акционерных обществ, обсуждать планы на будущее в группе единомышленников, заниматься проектно-конструкторскими разработками. Отложите наиболее важные дела на вторую половину дня.

Дева

Сегодня у Дев взаимоотношения со своим непосредственным начальством могут перейти в напряженную фазу. Вероятно, вам могут высказать критическое замечание за некоторые прошлые ошибки, и это может не лучшим образом повлиять на вашу работоспособность. В конце дня вы получите возможность более полно реализовать свои способности.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют строго соблюдать нормы закона и соответствующие служебные инструкции. Любые формы неофициальной трудовой деятельности могут иметь неприятные последствия. Возрастает вероятность проверок, в том числе контрольных закупок. Будьте внимательнее при вождении транспортных средств - за нарушение правил дорожного движения возможны штрафные санкции.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов первая половина дня отмечена повышенной вероятностью чрезвычайных происшествий, технических сбоев в работе электроприборов. Не рекомендуется проводить испытания новой техники. Также это не лучшее время для финансовых заимствований. Вторая половина дня благоприятна для деловых встреч и поездок. Успешно проходят торговые сделки.

Стрелец

Сегодня Стрельцам , возможно, будет труднее договориться с партнерами о совместных делах. Дело в том, что ваши партнеры могут не проявлять интерес к сотрудничеству. Также пока лучше воздержаться от рекламных мероприятий и выступлений на публике. Вторая половина дня увеличивает ваши шансы на получение выгодных заказов и, соответственно, на рост доходов.

Козерог

Сегодня Козероги могут столкнуться со сложными профессиональными задачами, для успешного решения которых может не хватить квалификации. Это может негативно отразиться на вашей деловой репутации. В конце дня вы сможете самостоятельно разобраться и прояснить для себя сложные моменты, которых раньше не понимали.

Водолей

Сегодня у Водолеев могут быть убытки в результате спекулятивной деятельности, биржевых и валютных операций. Звезды советуют воздерживаться от заключения рискованных финансовых сделок – фортуна сейчас не на вашей стороне. В конце дня вы можете добиться получения льгот и компенсаций от работодателя. Также вас могут попросить выйти поработать во внеурочное время.

Рыбы