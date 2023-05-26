Дьявол кроется в деталях — гороскоп на 27 мая

26 мая 2023 ГороскопыМарианна Басс

8-9 лунные сутки. Сегодня Луна, вступившая в знак Девы, приглашает к занятиям с практическим уклоном и советует обращать больше внимания на детали.

Фото: rambler