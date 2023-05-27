Время непростого выбора — любовный гороскоп на 28 мая

Сегодня нам придется принимать сложные решения.

Наш гороскоп подскажет что принесет этот день в плане любви, карьеры, здоровья и общего благополучия.

Овен

Сегодня Овнам стоит помнить, что эмоциональная гармония в общении с близким человеком зависит от практических мелочей и той предупредительности, с которой партнеры относятся друг к другу на фоне житейской рутины. Головокружительным драматичным страстям лучше предпочесть умеренность и скромность.

Телец

Сегодня Тельцы могут рассчитывать на благоприятное стечение обстоятельств и удачу во многих задумках романтического характера. Условным недостатком многих Тельцов будет их излишнее многословие, иногда переходящее в дружески-менторский тон. Им важно общаться со своей пассией на равных.

Близнецы

Сегодня Близнецам советуют не стремиться быть в личных отношениях центром внимания и не делать таковым своего партнера. День пройдет приятнее, если забыть про мнимую иерархию и заняться вместе чем-то взаимно интересным. Это может быть вполне бытовое занятие: шопинг, приготовление блюда.

Рак

Сегодня Ракам не стоит откладывать свидание и личную переписку: сегодня у них есть возможность найти нужные слова и выразить свою любовь в естественной манере, пользуясь стечением обстоятельств. Некоторые Раки спрячут свои чувства за дружеским тоном, но сквозь него будет просвечивать романтический интерес.

Лев

Сегодня на Львов продолжает литься холодный душ повседневности с ее рутиной. Неудивительно, если их страстная натура отступит в тень, а на первое место выйдет мнимая мелочность, холодность или скромность. Ни самим Львам, ни их партнерам не стоит обманываться: страсти приглушены и ждут своего часа.

Дева

Сегодня Девам стоит найти время для личной жизни: даже если кажется, что в ней все известно наперед, она может заиграть новыми красками и вселить дополнительные надежды. В зависимости от ситуации, окажется уместным привкус необычности, налет интеллектуальности, прагматизма или сентиментальности.

Весы

Сегодня Весы смогут получить от любовного свидания удовольствие, если не будут ждать от себя слишком многого. Им придется подстроиться к сложившимся обстоятельствам: если они не позволяют устроить романтическую встречу в желаемом формате, лучше с этим смириться и отложить заманчивые планы.

Скорпион

Сегодня Скорпионам советуют ценить моменты любовной гармонии, даже если они не во всем близки к их идеалу. Чем больше точек соприкосновения найдется в результате сегодняшнего свидания, тем проще будет справляться в дальнейшем с проблемами. Не стоит недооценивать роль общего мировоззрения.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут показаться мелочными, так как действительно придают значение мелочам. Смелости, веселью и риску они могут временно предпочесть погружение в те или иные скучные детали, от которых зависит их роман. Некоторые Стрельцы откажутся от романтики в пользу насущных дел.

Козерог

Сегодня у Козерогов есть возможность поддержать в своих любовных отношениях и душевную, и духовную гармонию. Звезды советуют заботиться об этих двух направлениях одновременно: союз, основанный лишь на взаимной чувственной тяге или только на сходстве мировоззрений, подобен птице с одним крылом.

Водолей

Сегодня для Водолеев может оказаться критически важной осведомленность о мелочах — каких именно, подскажет их индивидуальная ситуация. Некоторых представителей знака одолеют подозрения, связанные с прошлым, в поведении или биографии своего партнера они могут искать «темные» грани.

Рыбы