Включаем критическое мышление — гороскоп на 29 мая

10-11 лунные сутки. Сегодня желательно вплоть до вечера мыслить критичнее, чтобы не оказаться во власти иллюзий.

Гороскоп на сегодня говорит, что внимание к деталям, которое будет поддерживать Луна в Деве, не гарантирует ясность картины в целом. Утренние и дневные часы дают надежду что-то прояснить (или, наоборот, спрятать, но стоит помнить, что обман однажды выйдет боком). Новый прилив энергии ожидается в конце дня и все активные мероприятия, включая совместные, можно перенести на вечер. В это время Луна вступит в знак Весов, поощряя партнерство. Особенно много обещает работа или игра с конкретным человеком, который позже может стать другом.

Овен

Сегодня Овнам лучше заниматься рутиной, делая акцент на прояснении деталей или раскрытии секретов. Стоит уделить при этом внимание финансовым нюансам, например, оплате услуг. Овнам, заинтересованным в сбалансированном сотрудничестве, придется подождать вечера: именно в это время сложатся условия для настоящего партнерства или игры на равных, нужные люди могут сами напомнить о себе.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит откладывать свои свободные занятия и контакты на вечер: в конце дня обстановка изменится и вместо того, чтобы посвятить время индивидуальным приятным планам, многим представителям знака придется подстроиться под возможности других людей, правила этикета или особенности ситуации. Можно перенести на вечерний час мероприятия, в которых не обойтись без партнерской поддержки.

Близнецы

Сегодня Близнецам советуют не откладывать на вечер простые рутинные заботы, включая домашние. При этом стоит даже в мелочах быть внимательнее: из-за рассеянности, недостаточной четкости планов или знакомых иллюзий возможна путаница, самообман, столкновение с чужой небрежностью или нечестностью. На вечер хорошо запланировать смену обстановки, партнерские дела, активные игры и тренировки.

Рак

Сегодня Ракам не стоит тянуть с прояснением интересующих мелочей. Лучше завершить еще до вечера вчерашние предметные разговоры, интенсивные размышления, учебу и информационные поиски. Не стоит медлить с прогулками на короткие расстояния. С приходом вечера на первый план могут выйти домашние и супружеские нужды, совместные дела, правовые нюансы, партнерские отношения или совместные владения.

Лев

Сегодня для Львов этот день может начаться с погружения в насущные житейские мелочи, в денежные или домашние дела. Многие Львы будут не слишком рады этому обстоятельству, так как на уме у них окажутся совсем другие занятия. Новый поворот событий, помогающий высвободить их энергию и подключить к делам нужных людей, ожидается вечером, именно на вечернее время лучше перенести все активные совместные акции.

Дева

Сегодня Девы могут опираться на свои личные привычки и текущие потребности, а также на свое самочувствие. Девам, столкнувшимся с тем или иным системным ограничением, важно не падать духом: даже в таких условиях у них остаются неплохие возможности, а в некоторых случаях навязанная дисциплина очень полезна. Вечером важно энергичнее сотрудничать с людьми, влияющими на достижение целей.

Весы

Сегодня для Весов основная часть этого дня не слишком удачна. И свои персональные инициативы, и совместные акции им лучше перенести на вечер. В это время возможен импульс к индивидуальному самовыражению, но гораздо более перспективным окажется партнерское либо дружеское взаимодействие с другим человеком: даже если оно не даст эффекта сразу, то станет великолепным заделом на будущее.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше оставаться в рамках вчерашних планов, удерживая фокус внимания на плодотворном дружеском общении, направленном в будущее. Некоторые детали горизонта останутся туманными, но волноваться об этом не стоит: все прояснится в свое время. Вечер заставит сосредоточиться на целевых действиях, может вынудить маневрировать за кулисами или искать чужой поддержки.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит воздержаться не только от построения планов, но и от их уточнения в деталях: будет легко ошибиться в мелочах, поддаться самообману и выстроить замок надежд на песке. Лучше отложить ответственные дела из-за риска своей или чужой некомпетентности. Наиболее продуктивен вечер: в это время эффективно сотрудничество, можно сменить обстановку и найти выход энергии.

Козерог

Сегодня Козероги могут еще немного расширить свой кругозор в мелочах и удовлетворить свое любопытство, но добиться полной ясности большинству из них будет трудно. Может морально помочь супруг, любимый человек или родственник. Вечером может появиться срочное дело, с которым не все Козероги сумеют справиться в одиночку. Стоит осмотрительнее вступать в игру или сотрудничество.

Водолей

Сегодня Водолеям советуют не торопить события и все инициативы откладывать на вечер. Исключение — срочные мелкие дела, пренебрежение которыми критично (например, может привести к утечке материальных средств или проблемам со здоровьем). В конце дня уместен любой шаг, который интуиция подсказывает вопреки логике: он сулит хорошую отдачу впоследствии. Важное условие успеха — дипломатичность.

Рыбы

Сегодня Рыбам рекомендуют в любой ситуации оставаться дипломатичными, не забывать о требованиях этикета и условиях договора. Пока не настал вечер, проблемой многих Рыб будет склонность поддаваться иллюзиям. В это время им лучше иметь дело лишь с теми, кто им взаимно симпатичен, и ничего не менять в имеющихся соглашениях. В конце дня не исключаются срочные хлопоты и небольшой «форс-мажор».