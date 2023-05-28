Проверим связи на прочность — финансовый гороскоп на 29 мая

Сегодня у нас будет шанс испытать деловые отношения.

Наш гороскоп советует быть готовым к возможным вызовам и благоприятным ситуациям, которые могут встретиться вам в этот день.

Овен

Сегодня Овнам советуют быть осмотрительными при работе с информацией и в деловых контактах. Не исключено, что вам поступят ложные сведения, руководствуясь которыми вы рискуете заключить невыгодную сделку. Запланированная на сегодня деловая встреча может не состояться по независящим от вас причинам. Поведение делового партнера нельзя назвать надежным и стабильным.

Телец

Сегодня у Тельцов неблагоприятное время для финансовой деятельности. Воздержитесь от крупных покупок и капиталовложений. Не исключен материальный ущерб для движимого имущества. Например, может сломаться техника, на восстановление или замену которой потребуются срочно деньги. Также в трудовом коллективе может сложиться нервозная обстановка.

Близнецы

Сегодня Близнецы вряд ли будут склонны подчиняться начальству. Стремление к самостоятельности во всем может стать вашим основным деловым мотивом. Однако это чревато осложнениями в карьере. Старайтесь воспитывать в себе исполнительскую дисциплину. Сейчас не лучшее время для участия в конкурентных видах деятельности.

Рак

Сегодня у Раков могут произойти нештатные ситуации на работе. По независящим от вас причинам может произойти технический сбой, из-за которого вы можете не успеть своевременно завершить плановые работы. Это не лучшее время для дальних перевозок грузов и экспортно-импортных операций. Контакты с иностранцами могут создать для вас дополнительные проблемы.

Лев

Сегодня Львам рекомендуется не предпринимать ничего такого, что могло бы повысить риск финансовых потерь. Это неблагоприятный день для поддержания деловых связей и профессионального обучения. Берегите свою деловую репутацию и воздерживайтесь от публичных выступлений. Отдавайте предпочтение той работе, которую вы хорошо знаете, и в которой имеется большой опыт.

Дева

Сегодня Девам , вероятно, будет сложно поддерживать деловые партнерские отношения. Переговоры могут быть прерваны из-за пересмотра контрагентом предварительных договоренностей. Также могут осложниться условия работы в сфере услуг. Например, вы можете ощутить падение спроса на предлагаемые товары и услуги. Все это может негативно отразиться на уроне доходов.

Весы

Сегодня у Весов может быть очень нестабильное эмоциональное состояние. Ваше настроение может часто меняться, что не замедлит негативно отразиться на результатах профессиональной деятельности. Также вы можете столкнуться с ситуациями, когда вашей квалификации может оказаться недостаточно для решения профессиональных вопросов.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не советуют заниматься валютными и биржевыми спекуляциями. При покупках старайтесь не использовать безналичный расчет. А при денежных переводах внимательно отслеживайте точность введения платежных реквизитов. Также это весьма сложное и нестабильное время для поддержания конструктивных отношений в трудовом коллективе.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов день может быть связан с неожиданными происшествиями, которые могут негативно отразиться на результатах работы. Возможно, вам придется заниматься совсем не теми делами, которые планировались. От переговорного процесса пока лучше воздержаться. Старайтесь действовать последовательно и не идите на поводу у сиюминутных обстоятельств.

Козерог

Сегодня Козероги могут столкнуться с непоследовательным поведением начальства. Вам могут поступать противоречивые приказы и распоряжения. Особенно это относится к тем, у кого непосредственным начальником является женщина. Поэтому не торопитесь сразу приступать к выполнению распоряжений начальства - вскоре может поступить новый приказ, отменяющий предыдущий. Отношения с коллегами и подчиненными оставляют желать лучшего.

Водолей

Сегодня Водолеи могут столкнуться со случаями необязательности и неисполнения договоренностей со стороны тех людей, которые имеют с вами общие дела. В каком-то смысле это может стать проверкой на прочность некоторых деловых связей. Возможны разрывы отношений и кардинальное изменение подхода к деловому сотрудничеству.

Рыбы