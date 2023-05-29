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Отвечаем на флирт — любовный гороскоп на 30 мая
29 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня стоит играть в любовные игры и наслаждаться процессом.
Фото: mentalsky.ru
Наш гороскоп поможет читателям лучше понять ожидаемые тенденции, преодолеть возможные препятствия и принять правильные решения в различных сферах жизни.
Овен
Сегодня Овнам предстоит сочетать свою любовную инициативу с дипломатичностью — иначе все их маневры, какими бы впечатляющими они ни были, могут не дать прочного результата. Прежде чем давать волю своим порывам, им важно понять, чего хочет любимый человек, а главное, что ему (ей) сейчас не по вкусу.
Телец
Сегодня Тельцам придется ориентироваться в любовных делах не только на свои пристрастия, но и на требования окружающей обстановки, особенно при совместной работе. Роман будет развиваться гармоничнее и естественнее, если влюбленному Тельцу понадобится помощь, а объект симпатий любезно ее окажет.
Близнецы
Сегодня Близнецы ратуют в своей личной жизни за динамику, желательно положительную. Если в их любовных отношениях недостает живости или гармонии, они предпочтут не пассивно «ждать у моря погоды», а принять решительные меры и немедленно сделать все, что от них зависит, для улучшения картины.
Рак
Сегодня Ракам предстоит как-то подтвердить свои романтические симпатии, иначе их любовный интерес может выглядеть не слишком убедительно. Возможно, ради этого им придется вложиться в свой роман материально или подыграть в чем-то своей пассии, даже навязанные правилы игры им не очень нравятся.
Лев
Сегодня Львов удача в любви ждет при условии их предприимчивости, а за ней, в большинстве случаев, дело не станет. Их собственные желания будут подогреваться и стимулироваться внешней обстановкой. Многие Львы предпочтут в эти сутки активный флирт, не вдаваясь в психологические тонкости момента.
Дева
Сегодня Девам обстоятельства подсказывают формальные способы гармонизации любовных отношений, не всегда соответствующие их личным интересам. Возможно, им придется выполнять какие-то ритуалы, предписанные этикетом, вместо того, чтобы душевно поговорить с любимым человеком на важную им тему.
Весы
Сегодня Весы за активный взаимообмен в отношениях, при этом они не прочь сами задать тон и проявить инициативу. У большинства Весов это прекрасно получится благодаря природному чувству равновесия или удачному стечению обстоятельств. Но многих Весов все же будет сопровождать душевный дискомфорт.
Скорпион
Сегодня Скорпионам придется действовать так, как подсказывают обстоятельства, а не так, как диктуют чувства. Возможно, им придется скрыть то, что они переживают на самом деле и сымитировать то, чего они не испытывают. День неплох для флирта, но не очень хорош для по-настоящему душевной встречи.
Стрелец
Сегодня Стрельцам советуют не зацикливаться на болезненных эмоциональных тонкостях ситуации и извлечь пользу из позитивных сторон романа. Ради этой цели стоит вспомнить про общих друзей или совместное хобби. Приветствуется все, что не связано с «туннельным видением» повседневной реальности.
Козерог
Сегодня Козерогам придется прибегнуть к тому или иному маневру «на грани». Им важно не перейти черту, например, не нарушить правила этикета или привычные представления любимого человека о том, какими должны быть красивые и гармоничные отношения.
Водолей
Сегодня Водолеи могут проявить в любви умеренную инициативу и разделить интересы своего партнера. Стоит ответить на флирт или на мягкий вызов. Совместная игра — лучший способ забыть о негативе и зарядиться положительными эмоциями, если в паре кипят страсти или зреет повод для глубокого недоверия.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что этот день требует дипломатичности и чуткости к чужим нуждам, но не располагает к чрезмерной сентиментальности и углублению в эмоциональные тонкости. Любовь лучше рассматривать как игру, чуть рискованную, но веселую. Легкость предпочтительнее драматизаций.
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