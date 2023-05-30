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Ставим новые цели — финансовый гороскоп на 31 мая
30 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нам стоит замедлиться, чтобы понять, к чему мы стремимся на самом деле.
Фото: Кадр из фильма "Ларри Краун"
Наш гороскоп расскажет, как быть готовым к предстоящим событиям и принимать решения для достижения личного благополучия.
Овен
Сегодня у Овнов, занятых индивидуальной трудовой деятельностью, складывается благоприятный день. Опираясь на личный профессионализм, инициативу и трудолюбие, вы добьетесь успеха. Вместе с тем у вас может быть затруднена работа с информацией. Не рекомендуется знакомиться с сомнительными людьми, прежде чем вы наведете о них справки.
Телец
Сегодня у Тельцов, ориентированных на коллективную творческую деятельность, не самый лучший день. С осложнениями могут пойти дела у тех, кто работает в проектно-конструкторских бюро и в крупных дизайнерских студиях. Могут возникнуть споры, на которые может быть потрачено много рабочего времени. Не рекомендуется составлять бизнес-планы на перспективу и делать инвестиции в развитие бизнеса.
Близнецы
Сегодня Близнецам советуют умерить свои амбиции. Прежде всего, это относится к тем, кто ориентирован на карьерный рост. Попытка реализовать свои намерения может столкнуться с неприятием со стороны начальства. У вашего руководства могут быть другие планы, отличные от ваших. Лучше не выходить за рамки своей компетенции.
Рак
Сегодня Ракам может не хватить квалификации, чтобы решить стоящие перед ними профессиональные задачи. Это не лучшее время для учащихся, которым предстоит сдавать экзамены и зачеты. Также недостаток знаний может негативно отразиться на вашей деловой репутации. Успешно пойдут дела у тех, кто работает удаленно или занимается фрилансом.
Лев
Сегодня для Львов, ориентированных на быструю реализацию своих планов, достаточно напряженный день. Будьте готовы к нештатным ситуациям, когда вам может понадобиться выполнять совсем не ту работу, которая планировалась изначально. Подключайте активнее имеющиеся у вас деловые связи к решению текущих задач. Вам не составит труда найти нужную информацию.
Дева
Сегодня Девы нацелят свои усилия только на рост доходов и вполне смогут добиться успеха. Основным критерием успеха в профессии является уровень полученного дохода. Вместе с тем это достаточно проблемное время с точки зрения поддержания делового партнерства. Возможно, вам придется работать в сложных условиях, когда будут нарушаться договорные обязательства.
Весы
Сегодня Весам рекомендуется в любой ситуации опираться, прежде всего, на свое личное мнение по широкому кругу вопросов. Это поможет вам не допускать лишних ошибок. Наиболее проблемная тема может быть связана с отношениями в трудовом коллективе. Возможно, вам придется работать в обстановке с нечетким распределением ролей среди членов коллектива.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов, стремящихся получить практический результат в профессиональной деятельности, открытый стиль поведения может оказаться неэффективным. Сейчас вы сможете стать успешнее благодаря использованию методов тайной дипломатии. Например, вам удастся провести кулуарные переговоры по урегулированию некоторых щепетильных вопросов.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов устремленность в будущее поможет предвидеть ход событий и своевременно уходить от неудач. Старайтесь в полной мере использовать в своей работе возможности новой техники и интернета. Не торопитесь завершать проекты, если не уверены, что все сделано на высоком качественном уровне. Строителям лучше воздержаться от передачи готовых объектов заказчику.
Козерог
Сегодня Козерогам рекомендуется входить в контакт с начальством и стараться быть в курсе последних новостей в своей фирме. Это позволит вам быстро сориентироваться при любых непредвиденных переменах. Кроме информации, полученной от начальства, вам не следует придавать слишком большое значение любой другой случайной информации.
Водолей
Сегодня Водолеям рекомендуется использовать день для приобретения профессиональных знаний, обмена опытом и деловой переписки. При принятии финансовых решений вы рискуете потратить деньги не на те товары, которые вам действительно необходимы. Например, нежелательно расходовать свои личные деньги на реализацию творческих проектов.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют, прежде чем предпринимать важные действия, хорошенько разобраться в себе и своих намерениях. Возможно, вы сейчас не вполне понимаете, что именно вам нужно делать, чтобы преуспеть в профессии. Иногда бывает полезно остановиться и оглядеться вокруг. Присмотритесь к тому, что и как делают ваши деловые партнеры – это поможет прояснить ситуацию.
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