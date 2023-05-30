Ставим новые цели — финансовый гороскоп на 31 мая

30 мая 2023 ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит замедлиться, чтобы понять, к чему мы стремимся на самом деле.

Фото: Кадр из фильма "Ларри Краун"