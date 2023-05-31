Двигаемся вперед аккуратно — гороскоп на 1 июня

13-14 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Скорпиона способна лишить душевного равновесия и обострить негативные реакции, но есть шанс взять эмоции под контроль.

Гороскоп на сегодня говорит, что день усиливает проявления ревности, зависти, собственничества, расточительности, приумножает деловые риски. Но также дает выбор: следовать опасным импульсам, пожиная плоды авантюризма, неуравновешенности и высоких запросов или держаться плана, следовать правилам, не выходить за спасительные рамки сдержанности и осторожности. Корни проблем придется поискать в финансовом, любовном или ином прошлом. В любом деле желательна явная или тайная подстраховка.

Овен

Сегодня Овнам нужно думать о сложных гранях ситуации и не рисковать без причин. Возможны трудности, связанные с бизнесом, совместным бюджетом или общим проектом, с финансированием творческих порывов, активного хобби, нужд детей и программ отдыха. Могут вызвать беспокойство займы, особенно долгосрочные. Пригодится тайный план или подстраховка (например, помощь от близких).

Телец

Сегодня Тельцам стоит быть более чуткими к атмосфере вокруг себя, к настроению собеседников, близких людей, клиентов и деловых партнеров. Не приведя свои личные запросы в равновесие с обстановкой, они увеличат вероятность обострения отношений: деловой конкуренции, неприязни со стороны влиятельных лиц или иностранцев, домашних и других скандалов. Стабилизации диалога поможет выработать общий план на будущее.

Близнецы

Сегодня Близнецам день не сулит полного комфорта. Он напоминает им про ежедневную рутину, про наличие явного или скрытого контроля, а также про те или иные неприятные детали, например, беспорядок или запущенный недуг. В течение дня вероятны минуты раздражительности, ссоры с помощниками, сервисами, близким окружением. Звезды советуют иметь план, соблюдать правила, прочувствовать важность дисциплины.

Рак

Сегодня Раки могут испытывать сильные перепады эмоций, но у них останется внутренняя точка опоры, благодаря которой они не утратят душевного равновесия. Для многих Раков «спасательным кругом» станут духовные или профессиональные убеждения, помогающие расставить приоритеты и не стать жертвой негативных переживаний. Им поможет осторожность вместе с интуицией. Ведение дел связано с рисками.

Лев

Сегодня для Львов возрастает риск в любой деятельности, в семье и в быту. Возможна острая реакция на домашние дела. Ключевой фактор - собственная тактика: если она будет экстравагантной, вызывающей и заносчивой, то начнет раздражать друзей, партнеров, руководство и домочадцев, зато будет на руку конкурентам и недоброжелателям. Не стоит поддаваться «естественному» импульсу гнева, обиды или мести.

Дева

Сегодня Девы имеют неплохой шанс даже в объективно неблагоприятных внешних обстоятельствах. Большинству Дев удастся избежать лишних проблем, если они достаточно образованны и (или) информированы, а также держатся договора. Источником беспокойства могут стать те или иные «удары из-за угла»: коварные происки недоброжелателей или действия с добрыми намерениями, но предпринятые за вашей спиной.

Весы

Сегодня Весам стоит аккуратнее вести материальные дела: возможны ссоры, убытки и негативные последствия от них в будущем. Обострятся разногласия в общении с финансовыми организациями, с друзьями, созаемщиками и спонсорами. Нежелателен выход за рамки денежных лимитов и правил деловой безопасности. Лучшая подстраховка в рискованной ситуации - ограничить запросы самым необходимым на данный момент.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов возрастает вероятность срочных хлопот, азарта, рисков и сопутствующих острых переживаний. Особенно драматично будут восприняты неудачи, вероятность которых в эти сутки высока (есть риск поражения в конкурентной борьбе, ссоры с влиятельным лицом). Победа не только достанется дорого, но и создаст почву для дальнейших проблем в будущем. Потребуются самообладание и дисциплина.

Стрелец

Сегодня Стрельцов могут посещать не самые приятные переживания, если они настроены на легкую игру и победу. Это день явных или скрытых проблем. Даже в знакомых делах вероятны обидные проигрыши и убытки. Возможен пессимизм в связи с событиями прошлого. Более продуктивно пройдет этот день для Стрельцов, склонных к уединению. Они легче примут домашнее или другое «заточение», вынужденные ограничения.

Козерог

Сегодня для Козерогов возможные проблемы этого дня компенсируются природной склонностью к аскезе или самоконтролю, а также к осторожности. Многих Козерогов убережет от лишних экспериментов и рисков врожденный или приобретенный скепсис. Увлекающиеся Козероги ничего не потеряют, если вовремя одумаются и не станут выходить за те разумные границы, которые подсказывает им профессиональный или житейский опыт.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше исключить начинания и удвоить осторожность, так как негативные грани ситуации могут перевесить для них положительные. Не стоит конфликтовать, интриговать, вступать в конкуренцию или опасную игру без веской причины: выгоды скромны или сомнительны, зато есть риск добавить себе беспокойства на обозримое будущее, приумножить имеющуюся напряженность и подпортить себе репутацию.

Рыбы

Сегодня Рыбам советуют полагаться на свой генеральный базовый план, дополняя его при необходимости профессиональным чутьем. Это поможет сориентироваться в морально-этических и психологических вопросах, а также снизить риски в деловых, игровых и житейских ситуациях: вовремя остановиться в момент чрезмерной увлеченности, верно выбрать маршрут или тип связи, избежать осложнений со здоровьем.