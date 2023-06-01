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Не верим боссу — финансовый гороскоп на 2 июня
1 июня 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня не стоит доверять словам начальства.
Фото: aroma-avenue.ru
Наш гороскоп расскажет, как везти себя на работе, чтобы подняться по карьерной лестнице.
Овен
Сегодня у Овнов не лучший день для сдачи аттестационных экзаменов и прохождения собеседования с работодателем. Возможно, вы будете многое забывать, путаться в знаниях и не сможете продемонстрировать глубину своих профессиональных познаний. Не ищите обходные пути и действуйте строго в рамках закона. Особенно обращайте внимание на грамотное и юридически безупречное оформление документов.
Телец
Сегодня у Тельцов неблагоприятный день для проведения рискованных финансовых операций. Для финансовых рисков требуется четко представлять свои шансы на успех и досконально знать, в какое дело вы втягиваетесь. Сегодня у вас нет ни того, ни другого. Поэтому лучше держать деньги при себе. Также это не лучшее время для покупок в интернет-магазине с оплатой товара в онлайн.
Близнецы
Сегодня у Близнецов могут быть осложнения в отношениях с деловыми партнерами и клиентами. При выполнении индивидуального клиентского заказа вам могут высказать порицание и пожаловаться начальству. Старайтесь вести себя предельно деликатно, даже если вас намеренно провоцируют на конфликт. Сложное время для ведения переговоров. Не дайте себя обмануть.
Рак
Сегодня Ракам, возможно, будет нелегко настроиться на плодотворную работу. В трудовом коллективе может царить хаос и неразбериха, особенно это касается распределения обязанностей в нем. Личные симпатии и антипатии в отношениях с коллегами доминируют над объективной оценкой работы. Вас могут попытаться втянуть в какие-то странные интриги со сплетнями и слухами.
Лев
Сегодня Львам рекомендуется сосредоточиться на текущих делах, в которых вы хорошо разбираетесь. Нежелательно заниматься финансовыми спекуляциями, играть на бирже или обменивать валюту. Отнеситесь с осторожностью к предложениям сделать оптовую закупку товара с целью перепродажи. У бизнесменов не лучшее время для проведения рекламных мероприятий.
Дева
Сегодня у Дев может сложиться крайне неопределенная ситуация в семье, которая будет отвлекать вас от профессиональной деятельности. Это особенно относится к тем, кто работает удаленно из своего дома. Начальство может поменять отношение к вам. Тем, кто занимает руководящие должности, рекомендуется воздерживаться от принятия решений, ведущих к необратимым последствиям.
Весы
Сегодня Весам советуют отложить до лучших времен деловые встречи и переговоры. Общение с людьми может носить излишне эмоциональный и неконструктивный характер. Пытаясь о чем-то договориться, вы еще больше запутаетесь. Опасайтесь мошенников и не имейте дела с психологически неустойчивыми личностями. Данные вам обещания могут оказаться невыполненными.
Скорпион
Сегодня со Скорпионами может сыграть злую шутку излишне эмоциональное отношение к деньгам и тому, что на них можно купить. Вы рискуете потратить деньги на такие вещи и товары, которые, как выяснится впоследствии, вам были совсем не нужны. Могут быть убытки из-за поломок технических устройств. Те, кто занимается финансовыми спекуляциями, могут понести убытки.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов эмоциональное состояние может отличаться непоследовательностью и переменчивостью. Частая смена настроения не способствует деловым качествам. В результате ваших действий могут произойти конфликты с деловыми партнерами. Вам будет трудно выносить объективные суждения. Старайтесь не брать на себя ответственность за важные дела. Сосредоточьтесь на текущей работе.
Козерог
Сегодня у Козерогов может быть много работы, связанной с исправлением ранее допущенных ошибок. Поскольку психологически это всегда непросто, то ваша производительность труда может снизиться. Кроме того, на понижение уровня работоспособности может повлиять плохое самочувствие. Если у вас есть влиятельный покровитель, то постарайтесь не обращаться к нему за поддержкой.
Водолей
Сегодня у Водолеев велика вероятность неожиданных событий, в результате которых придется в оперативном порядке вносить коррективы в текущие планы. Старайтесь получать сиюминутные выгоды и не делать ту работу, результат которой предполагается получить в будущем. Не следует полагаться на советы друзей и единомышленников. Ситуация может оказаться настолько туманной и неопределенной, что не следует торопиться с выводами.
Рыбы
Сегодня у Рыб один из тех дней, когда нельзя верить обещаниям вышестоящего начальства. Например, если вам обещают в отдаленной перспективе повышение в должности, протекцию и прочие блага, то все это может так и остаться неисполненным. Лучше ничего не делать по личной инициативе. Возможно, ваши действия направлены в неверном направлении и вы рискуете допустить ошибку.
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