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Будим внутреннего творца — гороскоп на 3 июня
2 июня 2023ГороскопыМарианна Басс
15-16 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце активизирует творческую энергию и советует найти ей применение.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что день хорош для подвижных игр, спортивных тренировок, активной фазы путешествия. Близкое Полнолуние сулит не только физический, но и душевный подъем. Однако придется считаться с выставленными границами, например, действовать на заранее отведенной территории, в рамках правил, лимитов или с учетом «запретных зон». Возможен барьер при общении с иностранцами и туристами. Не исключены невидимые препятствия: тайный контроль, скрытая проверка. Часть преград удастся обойти благодаря активности и изобретательности.
Овен
Сегодня Овнам день возвращает их креативную энергию и направляет на путь удачи. Звезды советуют не пасовать при виде препятствий, будь то внешняя преграда или внутренняя: и расставленные судьбой ловушки, и собственные сомнения в эти сутки преодолимы, важно лишь верить в себя и в свои идеалы. Не возбраняется доля здорового авантюризма и игрового азарта. Подходящий момент для туризма, занятий спортом.
Телец
Сегодня Тельцы могут захотеть подчеркнуть свой авторитет, знания или большие амбиции, но звезды советуют им идти противоположным путем: проявлять гибкость и любознательность, быть учениками, расширять свои горизонты и не превышать свои полномочия. День подходит для приключений, путешествий, контактов с чужой культурой. Не помешает подстраховка, так как не всегда удастся положиться на друзей.
Близнецы
Сегодня Близнецы становятся более эмоциональными и открытыми миру, нуждаются в интересной обстановке или подходящем спутнике. Одновременно, они могут быть недоверчивыми или держать вынужденную дистанцию (например, по профессиональной причине). К счастью, это не помешает им найти попутчика, спарринг-партнера или собеседника, которого интересуют те же проблемы, что и их самих в данный момент.
Рак
Сегодня Ракам звезды подсказывают, что у них достаточно энергии на рутинные занятия (деловые хлопоты, тренировки, лечебные процедуры) и советуют не уклоняться от повседневных забот: это отличный повод расширить свои горизонты и чему-то научиться. Преодолеть барьеры этого дня многим Ракам поможет материальный или иной практический интерес, например, надежда на осуществление планов в будущем.
Лев
Сегодня Львам обстоятельства этого дня дают отличное поле для реализации их интересов и выплеска их творческой энергии. В азарте многие Львы легко преодолеют ловушки на своем пути, не заметив их или не придав им значения. Уместны активные познавательные занятия с долей игры и авантюры, занятия спортом. Но нужны меры скрытого контроля и подстраховки, особенно, если участниками действа являются дети.
Дева
Сегодня от Дев внимание может требовать их дом или временное жилище. Многие Девы столкнутся с теми или иными внешними ограничениями, которые не позволят им чувствовать себя полностью свободно. Возможно, это будут профессиональные условности, несовместимость убеждений или традиций. Успех возможен, но для выполнения задуманного придется поискать обходной тайный путь, порой остроумный и нестандартный.
Весы
Сегодня Весам день доставит проблемы в пути, например, ограничение скорости, проверку или закрытие маршрута. Не исключается опоздание. Возрастет вероятность дискомфорта в связи с самочувствием, возможны те или иные ограничения в дороге из-за здоровья. На помощь может прийти неожиданная изобретательность друга или креатив партнера. С новыми делами и лишней активностью лучше повременить.
Скорпион
Сегодня Скорпионам советуют быть внимательнее в финансовых делах, особенно в сделках с иностранцами и при взаиморасчетах в валюте. Возможны неприятные сюрпризы, например, лимиты, строгий контроль доступа, дополнительная проверка. Некоторые решения и выборы могут оказаться запоздалыми. Однако остается шанс преодолеть препятствие при помощи творческого подхода, энергии и изобретательности.
Стрелец
Сегодня Стрельцов ждет всплеск естественной энергии, который и обеспечит им половину удачи. Для полного успеха им важно быть реалистами: здраво расставить приоритеты, очертить границы, соблюсти дистанцию, смириться с ограничением, уложиться в те или иные правила и сроки, не забыть про дисциплину и порядок. Многим Стрельцам придется поставить во главу угла семейный или профессиональный долг.
Козерог
Сегодня Козерогам советуют отталкиваться от особенностей ситуации и от собственного самочувствия. При хорошем запасе энергии и в знакомых безопасных условиях вполне реально сделать определенный рывок, например, справиться с трудной задачей. Если подводит здоровье или не внушает доверия обстановка, лучше снизить нагрузки. Не стоит выходить за очерченные рамки, это может быть рискованно.
Водолей
Сегодня Водолеям не стоит отвергать предложение дружбы, игры, спарринга или сотрудничества. Идеального союза может не получиться, но даже очень сложные отношения в ходе сегодняшних совместных действий можно «оздоровить». При дополнительных благоприятных условиях конкурент может превратиться в единомышленника. Желательно выставить лимит на расходы и воздержаться от взносов в коллективные проекты.
Рыбы
Сегодня у Рыб на первом месте могут оказаться их профессиональные дела и планы, отношения с руководством или официальными инстанциями. Многим Рыбам придется вспомнить про те или иные ограничения, связанные с их профессией или должностью. Возможна проверка или контроль. Если требуется важный шаг, лучше его отложить, а если это невозможно, то тщательно продумать его условия и возможные последствия.
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