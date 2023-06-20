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Флиртуем и подигрываем — любовный гороскоп на 21 июня
20 июня 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня мы должны играть в любовные игры и попадать в романтические ловушки.
Фото: budumamoi.com
Наш гороскоп расскажет, как притянуть к себе любовь или сделать отношения еще крепче.
Овен
Сегодня Овны активны. На первом месте у них заветная цель, а средства найдутся. День хорош для романтических инициатив и веселого флирта. Он сулит приятные знакомства и дает простор для изобретательности, в которой у большинства Овнов нет недостатка.
Телец
Сегодня Тельцам трудно сохранять душевное равновесие и придерживаться меры. Они могут быть неудержимыми в каждом своем проявлении, будь то страсть, ревность или желание одарить пассию своими благодеяниями. Им стоит помнить, что именно их несдержанность способна накалить ситуацию.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что это отличный день для свиданий, игр и флирта. Он дает возможности, которые легко реализовать, но можно и пропустить по собственной вине, если ими не пользоваться. Не стоит отказываться от приглашений и легких авантюр. Возможна активность в двух направлениях.
Рак
Сегодня Ракам ради успеха в делах сердечных предстоит проявить побольше предприимчивости и щедрости. Не тот день, когда стоит демонстрировать излишнюю скромность или прижимистость, бояться заявить о себе. В зависимости от ситуации, придется вложиться в развитие романа материально или эмоционально.
Лев
Сегодня перед Львами трудно устоять, а сами они не склонны в чем-либо себе отказывать. Они активно пользуются своим очарованием, в любой момент готовы перейти от мягкой тактики к более настойчивой. Многие из них готовы завоевать сердце пассии любыми путями, включая тайные или не совсем этичные.
Дева
Сегодня Дев обстоятельства приглашают к активной любовной игре, не всегда подходящей к их естественному темпераменту. В наилучшем положении окажутся Девы, влюбчивые и увлекающиеся от природы. Скромным и застенчивым Девам придется ради успеха в любви стать более ловкими, остроумными и артистичными.
Весы
Сегодня для Весов это день любви, игры, праздника и приключений. Можно позволить себе рискованный ход или оригинальную прихоть: партнер поддержит любую инициативу и даже внесет в нее свою лепту. Это подходящий момент и для начала, и для развития романа. Единственной проблемой может стать отсутствие меры.
Скорпион
Сегодня Скорпионов ждет яркий волнующий день. Типичным Скорпионам может не хватать интимности и ощущения подлинной гармонии. Вместо этого им могут быть навязаны игры напоказ, театральные эмоции, утомительные шоу любви и ревности. Впрочем, такой стиль поведения они могут выбрать и сами.
Стрелец
Сегодня Стрельцам любовная удача может стоить чуть дороже, чем они предполагали, но в том, что им повезет в делах сердечных, можно не сомневаться. Сопутствующих проблем может оказаться больше, если их роман начался или развивается вдали от дома либо объект симпатий — представитель иной культуры.
Козерог
Сегодня Козерогам нелегко управлять событиями и собственными эмоциями. Они могут пойти на поводу у ситуации или у настроений своей пассии. Страстные чувства, игривость и увлеченность способны подвести их к опасному рубежу. Роман, стартовавший в эти сутки, может стать ярким и роковым.
Водолей
Сегодня Водолеи станут свидетелями активности со стороны партнера, иногда чистосердечной, а иногда манипулятивной и провокационной. Устоять против приглашения будет трудно, многие Водолеи охотно втянутся в игру и флирт. Идти ли на большее, решать им самим: отношения могут оказаться сложными.
Рыбы
Сегодня Рыбам обстоятельства навязывают привлекательный, но весьма энергозатратный стиль любовной игры. Им стоит подумать, принимать ли его. Несмотря на яркость эмоций и необычность момента, отношения этого дня не принесут им того, к чему они стремятся. Не стоит затевать флирт на рабочем месте.
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