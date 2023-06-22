Никуда не торопимся — любовный гороскоп на 23 июня

Сегодня нам стоит замереть, рискованно двигаться вперед быстро.

Будьте готовы к открытию новых перспектив, справляйтесь с трудностями смело и воспользуйтесь советами нашего гороскопа, чтобы сделать этот день максимально продуктивным и благоприятным для себя.

Овен

Сегодня Овнам советуют не откладывать на вечер то, что можно сделать утром. В первой половине дня сохранятся те особые условия, в которых роман развивается ярко и динамично. Вечером интерес к общению не угаснет, но изменятся внешние обстоятельства или спадет собственный азарт.

Телец

Сегодня Тельцам лучше отложить новые шаги в личной жизни на вечер. В первой половине суток их обуревают страсти и под влиянием эмоций они рискуют усугубить остроту ситуации. Вечером они станут спокойнее, им на помощь поспешит счастливый случай, здравый смысл или чувство собственного достоинства.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит медлить, если сегодня они намерены продолжить увлекательное общение или забавную игру, поскольку времени на это у них окажется не так уж много. Лучше уже утром отправить романтическое послание, устроить встречу или подать знак, пока в силе недавние настроения и планы.

Рак

Сегодня Ракам лучше дождаться второй половины суток и лишь тогда решаться на инициативу. Не стоит удивляться, если вечерний настрой составит резкий контраст утреннему азарту, окажется более мудрым, рациональным и дальновидным. Не исключено, что недавний пыл исчезнет и возобладает здравый смысл.

Лев

Сегодня Львов их страстность и импульсивность могут завести в тупик. С ними может сыграть плохую шутку упрямство и одержимость своими желаниями. Многим Львам потребуется перерыв, позволяющий привести чувства в порядок и адекватно оценить обстановку. В этом им поможет вторая половина дня.

Дева

Сегодня Девы склонны действовать под влиянием обстановки или собственных тайных эмоций, которые не дают им покоя и толкают на поиск острых ощущений. Вполне возможно, что с приходом вечера настроение у них изменится и они с удивлением спросят себя, зачем искали приключений.

Весы

Сегодня Весам стоит ловить отблески вчерашних позитивных событий как можно раньше, лучше — прямо с утра. Не стоит медлить, если хочется напомнить о себе, отправить смс, фото или видео. С каждым часом, по объективным причинам, обстановка будет все менее благоприятной для продолжения любовных игр.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит помнить, что в первой половине дня они не в лучшем положении для того, чтобы проявлять активность. В зависимости от ситуации, они рискуют добавить масла в огонь или в последний момент подпортить неплохое положение дел. Вечер пригласит бросить взгляд в отдаленное будущее.

Стрелец

Сегодня Стрельцам и их любимым стоит ценить утренние моменты, так как они могут оказаться по-настоящему счастливыми, несмотря на приключения. Планировать свидание на вечер стоит лишь в том случае, если вы готовы контролировать свои эмоции и у вас нет других планов, например, домашних или рабочих.

Козерог

Сегодня для Козерогов начало дня может быть слишком бурным, чтобы они могли адекватно оценить обстановку и понять свои чувства. Поддаваться эмоциям им лучше в обществе надежного партнера, который не обернет их порыв против них. В конце дня пройдет наваждение и вернется самонтроль.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит расслабляться, так как от партнера (как и соперника, если таковой есть) все еще можно ждать агрессии или подвоха. На вновь поступившие инициативы и предложения лучше не отвечать. Вечер добавит спокойствия, может усилить недоверие или осторожность.

Рыбы