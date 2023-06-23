Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Особое внимание — на детали — гороскоп на 24 июня
23 июня 2023ГороскопыМарианна Басс
6-7 лунные сутки. Сегодня Луна в Деве приглашает сконцентрироваться на деталях с целью их прояснить.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что хорошо, если плановые дела будут выполнены уже утром, так как по мере развития событий начнут копиться вопросы или появляться скрытые помехи. Будет все сложнее заметить ошибку, ловушку и обман. У мнительных людей может разыграться ипохондрия, появиться тайный страх или чувство вины. Сложатся предпосылки для недоразумений разного рода. Стоит уделить особое внимание порядку и гигиене. Хорошей стороной этого дня могут стать мелкие озарения, полезные находки или обновления, неожиданные практичные приобретения.
Овен
Сегодня Овнам звезды подсказывают, что лучше поставить на первое место повседневную рутину, даже если она кажется скучной и не заслуживающей внимания. Соображения пользы в эти сутки важнее, чем яркие творческие прорывы. Возможно, потребует внимания здоровье. Для успеха в текущих делах, включая домашние, пригодятся такие качества, как дотошность, аккуратность и внимательность к скрытым деталям.
Телец
Сегодня Тельцы могут спокойно следовать своим идеалам, развивать свои идеи или пускать в ход свой авторитет. Звезды подсказывают, что это подходящий день для погружения в личное хобби и общения с друзьями. У Тельцов-родителей есть шанс выстроить более ровные и дружеские отношения с детьми. Несмотря на везение, стоит иногда проверять мелкие детали во избежание сомнений, недопонимания и путаницы.
Близнецы
Сегодня Близнецам советуют обратить внимание на свои домашние дела, семейные планы и жилищные обстоятельства. Возможно, требуется контакт с родителями, личное присутствие в доме или очередное обновление в быту. Стоит учитывать растущую в течение дня вероятность иллюзий или сомнений. Во избежание недопонимания и ошибок уточняйте в разговорах с близкими (и не только с ними) важные детали.
Рак
Сегодня Раки могут надеяться на успех, если заранее основательно к нему подготовятся. Например, с самого утра составят расписание встреч, заручатся поддержкой друзей, уточнят способы связи с нужными людьми или разберутся в маршрутах предполагаемых поездок. В отсутствие плана успех контактов и перемещений окажется под вопросом. Чем ближе вечер, тем чаще будут возникать те или иные неясности.
Лев
Сегодня Львам рекомендуют отнестись серьезнее к текущим и стратегическим финансовым вопросам, сделкам, платежам и сопутствующей документации. Желательно аккуратнее работать с взаиморасчетами, сохранять чеки покупок. Не стоит забывать о «подводных камнях», связанных с налоговой частью. Отдельные приобретения в эти сутки могут оказаться неожиданно полезными, но в целом высок риск промаха.
Дева
Сегодня Девам важно включить свой талант мыслить логически: ясности день не прибавляет, а ошибаться нежелательно. Есть вероятность ложной информации, недомолвок. Единственным внешним источником подсказок могут стать друзья. Можно ориентироваться на свои ценности или на авторитетные мнения. Стоит внимательно читать пункты договора, написанные мелким шрифтом. При сомнениях лучше брать паузу.
Весы
Сегодня Весов обстоятельства могут вынудить скромно оставаться в тени, например, работать в уединенной обстановке или руководить делами из-за кулис. Не исключено, что этот день заставит их разгадывать загадки и проводить тайные исследования, вникать в медицинские, финансовые, управленческие или другие детали. При недомогании может появиться потребность посетить врача или найти нужные лекарства.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит учитывать вероятность искажений при попытке составить план или заглянуть в будущее. Не все источники информации будут достоверными, а некоторых данных может просто не оказаться под рукой. Но это не означает, что нужно полагаться исключительно на догадки и идти вслепую. Возможно, что-то подскажут друзья или неожиданно сослужит добрую службу прежний профессиональный опыт.
Стрелец
Сегодня Стрельцам советуют держаться составленного плана, иначе любое дело утонет в растущей путанице. Например, чем точнее определены собственные обязанности, тем проще будет их добросовестно выполнять. Корректность положительно отразится на карьере, здоровье и домашних делах. Причиной проблем могут стать неясности в общении с нужными людьми или «слепые пятна» в договорах.
Козерог
Сегодня Козероги могут обнаружить, что на изначально верном пути их ждут заминки. Может плохо работать связь или быть неточным маршрут. Не исключается забывчивость, рассеянность. Зато недоразумения этого дня побуждают искать истину, разгадывая ребусы, а заодно припоминая свои знания и расширяя кругозор. Пригодится друг, гид, наставник, покровитель или авторитетное мнение, например, врачебное.
Водолей
Сегодня Водолеев могут смущать мелочи. Им пригодится шаблон или план, благодаря которому их исследования будут укладываться в систему. День подходит для поиска изъянов или уязвимостей, в том числе медицинских. Удача вероятнее в сферах, связанных с практическими вопросами, с домом, землей и недвижимостью, а также со здоровьем. Стоит учитывать проблемы с точностью в измерениях, в диагностике.
Рыбы
Сегодня Рыбам желательно иметь точку отсчета или опоры, в которой они не сомневаются. Такой точкой может стать их профессиональный долг или план, которому они следуют. Это поможет им не терять веру в собеседников и одновременно не доверять им на слово. Если наметился диалог, лучше придать ему статус промежуточного, задавать больше вопросов в дружелюбном тоне и воздержаться от каких-либо обещаний.
Рамблер: последние новостиОпасные привычки, подавляющие денежную энергиюЛюбовный гороскоп на 24 июня 2023 года для каждого знакаГороскоп на 24 июня 2023 года — Рамблер/гороскопы
Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Не лезем в душу партнера — любовный гороскоп на 24 июня
Держим деньги в кошельке — финансовый гороскоп на 24 июня
Приметы на 24 июня 2023 года: что нельзя делать в Варфоломеев день
Как животные предупреждают о предстоящих катаклизмах
5 знаков зодиака, которые на дух не переносят детей
Названы недостатки мужчин по знаку зодиака
Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Число дня: что говорит нумерология о 23 июня 2023
Опасные привычки, подавляющие денежную энергию
Самые черствые знаки, которым наплевать даже на близких