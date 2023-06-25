Прыгаем выше головы — гороскоп на 26 июня

25 июня 2023 ГороскопыМарианна Басс

8-9 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах советует сделать акцент на равновесии интересов и взаимном комфорте в общении.

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Гороскоп на сегодня говорит, что это день совместных игр, приятного сотрудничества, выполнения социальных ритуалов, гармонизации атмосферы в любви и браке. Он приглашает отдать дань развлечениям, романтике и светской жизни, отвлечься от семейных и других забот. Тягу к общению лучше реализовывать в форме «бесед о погоде», не затрагивая конкретные детали. Желательно не торопиться с заявками и личными высказываниями, отложить до завтра обращения в инстанции, консультации, целевые командировки, семейные совещания, важные встречи. Овен Сегодня Овнам напоминают о необходимости баланса в отношениях и о том, что парные действия предпочтительнее сольных. Это хороший день для любых занятий, в которых требуется согласование усилий, сходство вкусов, общность деловых или творческих интересов. Он помогает укрепить гармонию в любви и браке. Однако лучше воздержаться от новых договоренностей и от совместного подписания документов. Телец Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что во многих делах требуется элемент партнерства и равноправного сотрудничества. Не стоит свысока относиться к своим подчиненным, клиентам и коллегам, ставить свои убеждения и права выше чужих. Лояльность и доброжелательность будут залогом успеха не только в работе, но и в частной жизни. Возможно, пора пересмотреть недавний стиль общения с близким окружением. Близнецы Сегодня Близнецам советуют выдержать небольшую паузу в своих текущих делах — что вовсе не означает полной пассивности, одиночества или уныния. Это прекрасный день для отдыха, творчества, любви и наслаждения приятными сторонами ситуации. Ограничения желательны лишь в определенных сферах. В первую очередь, к ним относятся целевые поездки и коммуникации, важные покупки и платежные процедуры. Рак Сегодня Ракам не стоит забывать о необходимости быть лояльнее в любой обстановке, в том числе дома, в партнерской работе, личных отношениях и на общей территории. Этот день приглашает к вежливости и уравновешенности, но одновременно активизирует некоторые бессознательные старые ритуалы поведения с потенциально разрушительным психологическим эффектом. Важно не поддаться ненароком былой неприязни. Лев Сегодня для Львов обстоятельства сложатся неплохо: дадут им шанс применить свои деловые и художественные таланты, продемонстрировать чувства или проявить мягкую инициативу. Однако не все Львы могут воспользоваться обстановкой в полной мере. Многим Львам помешает бытовая или психологическая зависимость, недомогание или скрытая внутренняя слабость. Может не дать эффекта поездка, целевой разговор. Дева Сегодня Девам лучше не форсировать события в ключевых сферах своей жизни. Если сложилась неопределенная обстановка или обнаружилась ошибка, не стоит пытаться срочно все уладить, есть минимум сутки на раздумья и подготовку. Пока в важных делах длится пауза, можно позволить себе мелкие прихоти. Например, это вполне подходящий момент для необязательных, но стильных и немного экзотичных приобретений. Весы Сегодня Весы получают хорошие возможности в сфере творчества, романтики и фриланса. Они могут применить в неожиданном ключе свои художественные способности, чувство меры и стиля, получить удовольствие от игры или развлечения. Чуть более проблемны области, связанные с официальными делами, карьерой и домом. Желательно повременить с обращением к руководству, собеседованием, оформлением документа. Скорпион Сегодня Скорпионам стоит повременить с любым начинанием — особенно, если это начало долгого вояжа, учебного процесса, значимых переговоров, дистанционной переписки или судебного дела. Можно потратить этот день на уточнение маршрута, адреса или проверку документов. Если позволяет ситуация, лучше воздержаться в этот день от личной инициативы и доверить свой ход другому лицу (партнеру, юристу). Стрелец Сегодня Стрельцам день позволяет наслаждаться приятными сторонами момента (хотя не исключено, что иногда тайные переживания и скрытые опасения все же будут напоминать о себе). Можно на время забыть о потоке служебной и домашней рутины, о врачебных предписаниях. Не стоит отказывать себе в романтической встрече, в посещении спортивных и культурных мероприятий, в общении с друзьями по игре или хобби. Козерог Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что успех зависит не только от целеустремленности и профессионализма. Большое значение имеет навык поддерживать гармоничные легкие отношения с нужными людьми, даже если в них не все гладко. Возможно, стоит разделить с ними хобби или принять приглашение развлечься. Но усердствовать в этом не стоит, оцените свои силы и степень психологической совместимости. Водолей Сегодня Водолеям день принесет приятные моменты, которые примирят их с действительностью или помогут не тревожиться о будущем. Возможно, будет получен знак внимания издалека, улажен юридический, эстетический или иной нюанс. Даже в самых сложных отношениях делового и личного плана сегодня возможны проблески гармонии, может усилиться взаимная симпатия или получиться сотрудничество в отдельных делах. Рыбы Сегодня Рыбам советуют в любой ситуации реагировать вежливо и умеренно. Если что-то не нравится, не стоит ни отвечать молчанием, ни громко возмущаться. Лучше выбрать «золотую середину» и для выражения искренней симпатии. В этот день желательно повременить с целевыми поездками и оформлением документов, с публикацией статьи или отправкой письма. Родителям лучше отложить разговор с ребенком.