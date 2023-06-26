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Общаемся со всеми вокруг — гороскоп на 27 июня
26 июня 2023ГороскопыМарианна Басс
9-10 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах сохраняет условия для делового партнерства и творческого сотрудничества, гармонизации супружеских союзов и романтических отношений.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что ведению бизнеса может помочь взаимная симпатия, совместное развлечение, общее необычное хобби. Приветствуются занятия, подразумевающие парность, синхронность и обмен функциями. Ингрессия Меркурия в знак Рака создает новые поводы для общения в семье и ближайшем кругу, формирует предпосылки для семейных совещаний и приватных консультаций. Может появиться новая информация, касающаяся частной жизни, юридических, брачных и жилищных вопросов.
Овен
Сегодня Овнам не стоит пропускать подходящий день для сотрудничества и обмена симпатиями. Он хорош для участия в деловом или творческом тандеме, для развития романтических отношений, для согласования усилий и обмена функциями. В этот день возможны новости в частной жизни, может появиться новая тема для обсуждения в семье или браке, поступить информация по поводу домашних дел или поиска жилья.
Телец
Сегодня Тельцам советуют ладить с подчиненными и помощниками: это поможет в нужный момент делегировать те задачи, которыми не хочется заниматься лично. Возможен повышенный интерес к деталям эстетического или юридического характера, к вопросам культуры и этикета. В течение дня возможны новости, не исключено известие от кого-то из родственников или соседей. Может наметиться целевая поездка.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут рассчитывать на благоприятную обстановку и душевное равновесие. Не стоит пропускать подходящий момент для визита в гости, свидания, занятий изысканным хобби с эстетическим уклоном. Удачное время для визита в салон красоты, для посещения культурного мероприятия, художественной галереи, выставки. День может принести новости и изменить ход мыслей. Возможно, наметится покупка.
Рак
Сегодня Ракам день принесет свежие мысли или новые возможности связи. Может возрасти не только их интерес к общению, но и тяга к знаниям (особенно расширяющим кругозор или список важных для них знакомств). У многих Раков, особенно рожденных в июне, появится естественное желание высказаться, однако в данные сутки правила этикета или другие обстоятельства создают для их монолога не лучшие условия.
Лев
Сегодня у Львов может появиться новая тема для тайных размышлений, новый канал приватной связи или повод для поездок по частным делам. Однако обстановка может оказаться не слишком подходящей для углубленных раздумий и закулисных маневров. Многие Львы предпочтут вплоть до ночи вести открытый образ жизни и наслаждаться приятными сторонами ситуации, а о своих деликатных проблемах подумать потом.
Дева
Сегодня Дев новости этого дня способны навести на мысли о доме или о будущем, внушить им надежду. Может наметиться разговор с кем-то из родственников или друзей, с партнером, учеником или учителем. Некоторые Девы под впечатлением новостей станут более сентиментальными. Важная личная встреча или конкретное новое начинание в эти сутки будут несколько преждевременными, но ничто не мешает к ним готовиться.
Весы
Сегодня для Весов этот день может быть отмечен профессиональной или семейной новостью, известиями от босса, родителей или важного лица. Возможно, наметится совещание. Звезды подсказывают, что сегодня предметного разговора может не получиться и советуют пока его отложить. Если нет срочных дел и повышенной ответственности, лучше использовать эти сутки для свободного творчества, романтики или развлечений.
Скорпион
Сегодня Скорпионам день обещает новости из чужих краев, налаживание каналов связи с отдаленными территориями или нужными людьми. Может прийти известие от друга или дальнего родственника, сообщение от юриста, учителя или зарубежного представителя. Но полученную информацию лучше не пускать в ход сразу. Звезды советуют подождать день-другой перед тем, как отправить важное письмо или дать согласие.
Стрелец
Сегодня Стрельцы склонны обращать внимание лишь на гармоничные грани ситуации и брать от жизни только хорошее. Многие Стрельцы предпочтут проигнорировать неприятное приватное сообщение, тихую просьбу или тонкий намек, могут не услышать слов родителей или пропустить семейную новость. В данные сутки это вряд ли будет проблемой, но стоит быть в курсе событий, чтобы новости не стали сюрпризом позже.
Козерог
Сегодня Козероги могут получить сообщение от партнера, клиента или родственника. Может поступить предложение, приглашение к новому разговору или продолжению диалога. Звезды советуют отреагировать на информацию и принять к сведению чужое мнение, но не форсировать события в случае серьезности темы: этот день не слишком подходит для вдумчивого диалога, все может ограничиться легкой светской беседой.
Водолей
Сегодня Водолеям советуют не пропускать информацию, связанную с работой, семейными делами и здоровьем. Может прийти сообщение от врача, помощника или родственника, из какой-либо службы. В то же время, не стоит делать из новостей быстрых выводов: скорее всего, придется вникнуть в детали и выделить для этого отдельное время. Лучше развивать личные и деловые отношения, наслаждаться моментом.
Рыбы
Сегодня Рыбам день сулит свежие конструктивные идеи или новые возможности общения, но мешает сразу же ими воспользоваться. Возможно, помешают внешние условности или окажется не самым подходящим собственный настрой. Может не быть возможности уединиться, тщательно обдумать хорошие новости и оценить интересные предложения. Не исключены срочные дела или навязанные развлечения, мешающие сосредоточиться.
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