Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Общаемся с позитивно настроенными — гороскоп на 30 июня
29 июня 2023ГороскопыМарианна Басс
12-13 лунные сутки. Основная часть дня пройдет под влиянием эмоциональной Луны в Скорпионе.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что с ее подачи могут продолжаться вчерашние навязчивые переживания, коварные игры и рискованные маневры. Сохранится накал страстей. В любом деле не повредит подстраховка. По мере развития событий верх над азартом, гневом или ревностью может взять мудрость, подсказанная опытом прошлого. Вечером вступление Луны в знак Стрельца поможет взглянуть на вещи чуть позитивнее и проще, но безудержного оптимизма ждать трудно, он будет возможен лишь в определенных рамках. Находясь в пути или в гостях, стоит следить за новостями из дома.
Овен
Сегодня для Овнов день начнется с продолжения вчерашних событий. Если они были бурными, то придется еще немного поволноваться, преодолеть барьер или закончить трудное дело. На помощь придет опыт прошлого. Вечером обстановка изменится в лучшую сторону (добавится везения и энергии, сменится взгляд на вещи), но общий настрой может оставаться скептичным. Возможна новость в связи с семьей или жильем.
Телец
Сегодня Тельцы будет прикованы к непростым отношениям личного или делового плана, в которых еще пылают страсти. Сохранится риск выпада со стороны конкурента, обиженной родни, ревнивой пассии. Смягчить раздоры поможет общее мировоззрение. Вечером можно немного расслабиться, но не выходя за рамки плана. Стоит следить за почтой и новостями: возможно, кто-то «созрел» конструктивно поговорить.
Близнецы
Сегодня для Близнецов день может начаться с рабочего или другого аврала, утро вряд ли будет для них спокойным. Сохранятся напряженные отношения с окружением, недомогания, производственные и деловые риски. Наряду с мастерством и практическим стимулом продержаться поможет феномен «веры и надежды». Вечер может создать сложности с расширенным обсуждением финансовых и других новостей, останутся вопросы.
Рак
Сегодня Раков ждет насыщенная эмоциями жизнь. Они могут оказаться захвачены перипетиями своего романа или бизнеса, делами детей или творческим процессом. Утро может принести неожиданную находку в качестве итога вчерашних приключений. Несмотря на неплохой запас выносливости, вечером стоит бережнее отнестись к своему самочувствию: возможно, пора вспомнить про разумные ограничения.
Лев
Сегодня Львы могут вплоть до вечера оставаться зависимыми от семейной атмосферы, любовных дел или ситуации в бизнесе. Сохранится эмоциональная напряженность и потенциальность травматичность. Возможен перерасход энергии, чреватый переутомлением или нервным срывом. Вечером появится шанс отдохнуть или заняться творчеством (лучше по сокращенному варианту знакомой программы, с контролем и подстраховкой).
Дева
Сегодня Девам стоит быть готовыми к тем или иным осложнениям на своем пути, особенно в утренние часы. Могут дать знать о себе вчерашние приключения и помехи. Даже привычные дела будут часто сопровождаться проблемами: лишними расходами, накалом эмоций. Вечером возрастет роль дома или временного пристанища. Важно помнить про границы своей территории, права и обязанности, особенно, если вы в гостях.
Весы
Сегодня Весам стоит помнить о риске материального ущерба, претензий и других неприятностей в материальной сфере. Попутно, возможны острые моменты во взаимоотношениях с людьми, даже если это друзья. Не рекомендуются покупки и сделки. Вечером станет актуальным общение, но к полноценной беседе на конкретную тему могут возникнуть временные препятствия, например, в связи с самочувствием.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит чаще прислушиваться к своей интуиции, подсказанной профессиональным или житейским опытом. Им не стоит отвергать помощь родственников и соотечественников, особенно моральную и информационную. Все это будет хорошим подспорьем в сложной ситуации и поможет найти приемлемый выход. Вечером будет полезно проинспектировать бюджет и уточнить лимиты на расходы.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут оставаться зависимыми от обстоятельств, например, тактики своих зарубежных партнеров, любимых, родни или тайных противников. Если момент не критичен, лучше подавить искушение ввязаться в авантюру или открыть дело. В обязательных делах нужна подстраховка. Вечером можно сосредоточиться на своих нуждах, полезно уточнить границы своей территории или список обязанностей.
Козерог
Сегодня Козерогам советуют мыслить дальновиднее, уклоняться от авантюр. От возможных ошибок в будущем убережет уже имеющийся опыт. На везение как таковое лучше не рассчитывать, но при мудром поведении в прошлом можно получить выгоду от прежних поступков. Вечер может потребовать уединения с духовной целью или ограничений в связи со здоровьем. Важно избежать депрессивных эмоций перед сном.
Водолей
Сегодня у Водолеев до вечера продлится фаза потенциальных проблем, которые им важно предупредить либо минимизировать. Звезды напоминают им о необходимости быть осмотрительнее перед лицом возможных коварных ловушек, советуют не вступать в открытую конкуренцию, избегать начинаний и воздерживаться от любых шагов под влиянием эмоций. Вечером наступит время осторожного оптимизма, уравновешенного скепсисом.
Рыбы
Сегодня Рыбам не стоит рассчитывать на сказочное везение, но и не стоит терять надежду и падать духом. В начале дня стоит приготовиться к тому, что желаемое не будет получено без усилий и есть определенный процент неудачи в мелочах. Вечером желательно избегать лишнего идеализма и начинать любое дело с уточнения границ допустимого. Важно учесть ограничения, диктуемые профессиональным долгом.
Рамблер: последние новостиЖенская сила по знаку зодиака, которая помогает твердо стоять на ногахГороскоп на 30 июня 2023 года — Рамблер/гороскопыФинансовый гороскоп на 30 июня 2023 года — Рамблер/гороскопы
Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Боремся за любовь — романтический гороскоп на 30 июня
Держимся в тени — финансовый гороскоп на 30 июня
Приметы на 30 июня 2023 года: что нельзя делать в день молодого Ярилы
Топ-4 пар знаков зодиака, которые порождают опасный союз
Какой у каждого знака зодиака цвет ауры
Безжалостные стервы по знаку зодиака, которые портят жизнь близким
Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Женская сила по знаку зодиака, которая помогает твердо стоять на ногах
Как встреча с бродячей кошкой может повлиять на судьбу
Как просить помощи у умерших близких, когда долги растут как снежный ком