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Доверяем интуиции — финансовый гороскоп на 1 июля
30 июня 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня стоит слушать внутренний голос — он будет давать верные советы.
Фото: Кадр из фильма "Отпуск по обмену"
Наш гороскоп расскажет, как в этот день не потерять деньги и работу.
Овен
Сегодня Овны смогут закончить начатые ранее дела в запланированные сроки. У вас складывается удачная ситуация для получения дополнительных доходов от работы на полставки или по совместительству. Хорошо в этот день арендовать помещения и браться за работу во внеурочное время. Также бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.
Телец
Сегодня у Тельцов творческий потенциал значительно вырастет при взаимодействии с единомышленниками в составе группы. Контакты и обмен мнениями с ними стимулируют вас к личностному и профессиональному развитию. Многое удается решить благодаря умению находить общий язык с людьми. Успешно идет освоение информационных компьютерных технологий.
Близнецы
Сегодня Близнецам рекомендуется измерять результаты своей профессиональной деятельности количеством заработанных денег – на данный момент этот критерий является объективным. Чем больше денег будет заработано, тем вы успешнее. Укрепляются отношения с начальством, которое готово возложить на вас более ответственную и высокооплачиваемую работу.
Рак
Сегодня Раки могут получить обнадеживающие известия от деловых партнеров издалека. Звезды советуют расширять свой кругозор и задуматься о раскрутке бизнеса. Бизнесмены смогут успешно пообщаться с иностранцами и изучить потенциалы других рынков. Успешно проходит рекламная кампания, устанавливаются перспективные долгосрочные отношения с иностранными партнерами.
Лев
Сегодня у Львов хороший день для урегулирования вопросов с представителями правоохранительных органов и налоговой инспекцией. Вы сможете уменьшить зависимость от финансовых обязательств. Своевременная оплата счетов по кредитам избавит вас от финансовых неприятностей. Хорошее время для тех, чья деятельность требует сосредоточенной и углубленной исследовательской работы.
Дева
Сегодня Девы могут добиться положительных сдвигов в делах, связанных с деловым партнерским сотрудничеством. Переговоры выведут вас на соглашения более высокого качества. Не отказывайтесь от участия в работе общественных организаций, проведения собраний акционерных обществ и профсоюзных комитетов. Хорошо заниматься популяризаций своих знаний, публикацией статей и выступлениями на публике.
Весы
Сегодня у Весов, склонных к изобретательской и рационализаторской деятельности, хороший день. Если вы энергично беретесь за текущие дела и действуете весьма целеустремленно, то ближе к концу рабочего дня пожнете плоды своих усилий. Успешно выстраивается деловое взаимодействие между натальством и подчиненными. Безработные без особого труда смогут найти интересную работу.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут осознать, сколь велика роль рекламы в раскрутке бизнеса. Если вы в этот день опубликуете рекламу в СМИ, то положительный результат не заставит себя долго ждать. Успешно идут дела у тех, кто занимается устроительством выставок, конкурсов, семинаров. Успешно поработают представители тех профессий, которые призваны привносить в жизнь людей радость, красоту и здоровье.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов успешно идут работы по ремонту и модернизации производственных помещений, цехов, магазинов, мастерских. Процветают семейный бизнес, строительство, сельское хозяйство. Бизнесменам рекомендуется вкладывать деньги в недвижимость. Рекомендуется прилагать усилия к тому, чтобы улучшить условия труда на рабочем месте. Хорошо пойдет подготовка отчетной документации.
Козерог
Сегодня Козерогов, вероятно, может ждать знакомство с интересным человеком, деловое сотрудничество с которым будет взаимовыгодным. Это удачное время для торговли и транспорта. Рекомендованы любые дела, связанные с оформлением деловых бумаг. Усилия, потраченные на укрепление и расширение деловых связей, не будут напрасными. Деловую встречу лучше всего запланировать на вечер.
Водолей
Сегодня Водолеев день располагает к усовершенствованию тех методов работы, которыми вы пользовались до сих пор. Старайтесь творчески подходить к своей работе, и обязательно найдете то, что можно улучшить. Физический труд и работа руками принесет вам наибольшее удовлетворение. Улучшается деловое взаимодействие с коллегами по трудовому коллективу.
Рыбы
Сегодня у Рыб, связанных с индивидуальной трудовой деятельностью, этот день складывается удачно. Вы будете способны интуитивно приходить к верным решениям, несмотря на сложность стоящих перед вами задач. Прекрасных результатов в делах добьются все те, кто имеет отношение к индустрии отдыха, развлечений, спорта или работает в профессиях, призванных приносить людям красоту и здоровье.
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