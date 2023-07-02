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Страхи беспочвенны — любовный гороскоп на 3 июля
2 июля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нам стоит оценить наши отношения и понять, что все не так плохо, как кажется.
Фото: foto-ram.ru
Наш гороскоп предлагает ориентироваться на астрологические влияния этого дня и указывает на особенности и потенциальные события, которые могут возникнуть для каждого знака.
Овен
Сегодня Овнов обстоятельства этого дня вынуждают быть практиками, а не романтиками и искателями ярких ощущений. Не исключено, что личная жизнь с ее приятными эмоциями временно уйдет на второй план, возникнут те или иные помехи к свиданию. К счастью, уже существующей взаимности эти барьеры не помешают.
Телец
Сегодня Тельцы получают поддержку судьбы во многих вопросах и личная жизнь не станет исключением. Это подходящий момент для начала серьезного разговора, где нужны не столько эмоции, сколько здравый смысл. Самое время вернуться к темам прошлого, без прояснения которых остается туманным будущее.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут стать менее легкомысленными, более сдержанными, скрытными или подозрительными. Не исключено, что им вдруг захочется затронуть очень серьезную тему, которая сейчас волнует их куда больше, чем партнера. Это не лучший момент для флирта и поиска новых знакомств.
Рак
Сегодня Ракам звезды подсказывают, что складываются подходящие условия для важного разговора и будет лучше, если он начнется с подачи партнера. В случае молчания можно искусно спровоцировать диалог, но старайтесь выбирать слова осторожнее, чтобы ненароком не разбудить «демонов прошлого».
Лев
Сегодня у Львов романтические порывы может блокировать «проза жизни». Совместить насущные дела и активную личную жизнь многим представителям знака окажется не под силу. Если тесное общение с любимым человеком все же станет возможным, в нем будет не хватать страсти, беззаботности и праздничности.
Дева
Сегодня Девам советуют слушать свою интуицию: именно она будет для них надежным проводником здравого смысла там, где разум застилают чувства. Если чутье подсказывает, что настала пора поговорить с близким человеком на важную тему, постарайтесь не откладывать такой разговор.
Весы
Сегодня Весы вынуждены мыслить рационально и прагматично, что может пойти вразрез с их представлениями о полноценном и приятном свидании. Если пришлось отложить тесное общение, не огорчайтесь: это не самый удачный день для легкого флирта и далеко не лучший для серьезного разговора.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды не дают советов насчет личной жизни, полагаясь на их интуицию. День позволяет взять под контроль страсти и уменьшить их влияние на поступки. Помимо пламенных чувств, можно апеллировать к благородству партнера, его дружелюбию, здравому смыслу или ностальгическим эмоциям.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов на втором плане могут оказаться любовные переживания. Если же они не смогут не думать об объекте своих симпатий, то их мысли о нем окажутся чуть менее оптимистичными, чем в другие дни. Возможно, им на ум внезапно придут старые обиды или другие неприятные моменты романа.
Козерог
Сегодня Козерогам обеспечена любовная удача и звезды советуют им ценить то, что они на данный момент имеют. Возможно, в отношениях не пылают страсти или имеются досадные противоречия, зато есть более прочная основа в виде дружбы или общего мировоззрения. Подходящий момент для важного разговора.
Водолей
Сегодня Водолеи способны замкнуться в себе и стать для партнера «закрытой книгой». Не исключено, что причиной будет прошлое с его не забытыми обидами или подозрениями. Даже общительным и открытым Водолеям сегодня трудно рассчитывать на повышенное внимание со стороны лиц противоположного пола.
Рыбы
Сегодня Рыбы — скептики и им явно не хватает оптимизма. Звезды одобряют их желание быть реалистами, но не советуют им рисовать себе перспективу в темных красках. Достаточно одного честного и доверительного разговора с любимым человеком, чтобы многие страхи оказались беспочвенными.
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