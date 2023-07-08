Перезаряжаем батарейки — гороскоп на 9 июля

8 июля 2023 Гороскопы Марианна Басс

21-22 лунные сутки. Сегодня вступление Луны в знак Овна призывает к действию, но энергии для работы или для исполнения желаний может оказаться не так уж много.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что в любом деле возможны временные заминки, обусловленные меняющимися обстоятельствами. Если потенциал недавнего образа действий исчерпан, пора искать другую тактику. Удача в эти сутки может изменить, оказаться непрочной или переменчивой. Возможны перепады настроения, рост раздражительности, нехватка важных мелочей. Имеет смысл отложить продолжительные мероприятия и новые инициативы, а также занятия, требующие терпения, кропотливой дотошности и усидчивости. Овен Сегодня Овны склонны отстаивать свои личные интересы, но для активных действий у них может быть мало энергии. Многие Овны будут зависимы от бытовых условий, домашних дел или психологической атмосферы в семье, от собственных противоречивых желаний. Будут и приятные моменты, и причины для раздражения. В текущих делах вероятна заминка или переходная фаза. Могут возникнуть проблемы с самочувствием. Телец Сегодня Тельцам советуют отложить важные стратегические задачи и жить моментом. Не время пускать в ход свой авторитет и стремиться на первый план. Не стоит торопить детей, партнеров и близких, у них могут быть свои причины медлить. Имеет смысл поберечь здоровье. В ситуациях этого дня желательно проявить быстроту, ловкость, дипломатичность и осторожность, нигде не задерживаться. Близнецы Сегодня Близнецы неплохо приспосабливаются к обстоятельствам, но часто руководствуются собственными тайными соображениями и остаются «себе на уме». Многие представители знака будут поглощены семейными, жилищными или материальными делами, из-за чего окажутся не такими общительными и легкими на подъем, как в другие дни. Но если они захотят, то найдут способ отвлечься и развеяться, и даже не один. Рак Сегодня Раков события вынудят покинуть свой идеальный мир и окунуться в сиюминутные проблемы. Многие Раки окажутся в неоднозначной ситуации, из которой им желательно выйти побыстрее и с наименьшими потерями для репутации. Важные дела лучше отложить, так как может не хватить энергии добиться цели или ловкости удержать ее. Не лучший момент для обстоятельных совещаний и долгосрочного планирования. Лев Сегодня Львы ощутят прилив бодрости и оптимизма, но могут не успеть воплотить в жизнь свой порыв. В сложившейся ситуации им лучше пользоваться уже имеющимися правами и возможностями, а не стартовать с нуля. Не стоит использовать свою недавнюю тактику, она устаревает. Успеху поможет баланс интересов, а не упрямство или прежний напор. Важно вовремя стать дипломатом или блеснуть своим обаянием. Дева Сегодня Девам настоятельно советуют сдерживать свои порывы, даже справедливые. Имеет смысл повременить с любым начинанием, не стремиться к поиску лишних приключений и даже в острые моменты применять минимум рискованных приемов. Во многих ситуациях вместо воинственности и горячности для начала стоит продемонстрировать чувство юмора: не исключено, что на этом инцидент будет успешно исчерпан. Весы Сегодня Весы могут столкнуться с чужой слабостью или небрежностью. Не исключено, что будут временно отсутствовать нужные им люди или инструменты, придется остаться без партнера, помощника или сервиса. Главным средством ведения дел для большинства Весов окажется их дипломатичность или обаяние. Многим представителям знака помогут связи, созданные благодаря взаимной симпатии или общему хобби. Скорпион Сегодня Скорпионам вряд ли придется скучать, так как их ждут мелкие хлопоты, забавные или двойственные ситуации. Возможно, им придется думать о работе, здоровье или повседневных обязанностях. В перипетиях этого дня важно быстрее реагировать на поступающие сигналы. В то же время, желательно быть дипломатичнее, чтобы не портить из-за пустяков отношения с авторитетными людьми и хорошими помощниками. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды предлагают сбросить с себя уныние, согреться эмоционально или размяться физически. Нежелательно долгое пребывание в скучной обстановке, темном доме и душном офисе, погружение в неприятные мысли. Однако есть смысл избегать излишеств и соблюдать осторожность. Лучше не планировать масштабные акции, а просто найти минутку для чего-то приятного, например, любви или хобби. Козерог Сегодня Козерогов могут ждать деловые или домашние хлопоты, не всегда приятные. Для них возрастает риск возврата к негативным эмоциям, упадка духа, размолвки с близким человеком, родителем, партнером по браку, домочадцем. Начинания могут не дать нужного эффекта, а неудачи демотивировать. По возможности, звезды рекомендуют заниматься лишь насущными мелочами, а все важные мероприятия отложить. Водолей Сегодня Водолеям непросто: их успехи зависят от умения быстро ориентироваться в обстановке и замечать не только хорошие стороны ситуации, но и сигналы вероятного скрытого неблагополучия. Не последнюю роль при этом сыграют предчувствия, сообщения и уже знакомые по прошлому мелочи. Возможно, не стоит отменять маневр, поездку или встречу, но имеет смысл заранее подстраховаться, если возникли неприятные ощущения. Рыбы Сегодня Рыбы могут потерпеть неудачу в текущих делах, если будут недостаточно ловкими и расторопными, излишне рассеянными и мечтательными. Энергичным Рыбам стоит быть аккуратнее, чтобы не попасть в ловушку и не столкнуться с одной из проблем прошлого. Досадные неоднозначные моменты возможны даже в идеально спланированном деле. Есть вероятность неудачных покупок и заминок при взаиморасчетах.