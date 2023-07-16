Держимся подальше от новых задач — финансовый гороскоп на 17 июля

16 июля 2023 Гороскопы Марианна Басс

Сегодня нам не стоит стартовать в чем-либо, занимаемся хорошо знакомыми делами.

Фото: smartykids.ru