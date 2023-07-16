Держимся подальше от новых задач — финансовый гороскоп на 17 июля

Наш гороскоп даст рекомендации по взаимодействию с окружающими, принятию решений и возможностям для развития и достижения целей.
Овен
Сегодня Овны, работающие в магазинах, ресторанах и гостиницах, могут столкнуться со сложностями в отношениях с некоторыми клиентами. В течение дня вам вряд ли удастся приоткрыть завесу тайны над некоторыми вопросами. Лучшее, что можно сделать сегодня – сосредоточиться на расширении и укреплении деловых партнерских связей.
Телец
Сегодня Тельцам будет сложнее справиться с запланированной работой. Основная причина осложнений может быть связана с недостоверной информацией, которая может поступить вам в течение дня. Особенно это относится к торговцам и водителям транспортных средств. Держитесь подальше от интриг и сплетен. Некоторые деловые контакты могут не оправдать ожиданий.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут напрасно потратить силы на выполнение плановых заданий. В последний момент, когда вы уже всю работу выполните, вам могут объявить, что планы меняются и ваша работа уже не актуальна. Не исключено, что вы можете пострадать от разного рода штрафных санкций. Будьте внимательнее при вождении автомобиля, соблюдайте правила дорожного движения.
Рак
Сегодня Ракам рекомендуется воздержаться от деловой переписки и контактов с иностранцами. Возможно, сейчас вам будет труднее составить правильное представление о перспективах своей профессиональной деятельности. Не лучшее время для учебы и подачи исковых заявлений в суд. Берегите свою деловую репутацию и прилагайте усилия для повышения уровня квалификации.
Лев
Сегодня Львам рекомендуется быть осмотрительнее при проведении финансовых операций. Например, при выполнении частных заказов обязательно берите предоплату. В противном случае у вас могут быть сложности с расчетами. Попытка взять кредит в банке может оказаться безрезультатной.
Дева
Сегодня Девам не следует быть излишне доверчивыми при деловых партнерских отношениях и при выполнении клиентских заказов. Положение в делах может оказаться излишне неустойчивым, а люди, попадающие в поле вашего зрения, весьма ненадежны. Договоренности могут оказаться неисполненными. Сосредоточьтесь на текущих делах и не начинайте новых проектов.
Весы
Сегодня у Весов могут возникнуть нестыковки при деловом взаимодействии между начальством и подчиненными. Начальству может быть нелегко донести смысл своих требований до подчиненных, и они многое могут делать не так, как надо. Также в трудовом коллективе может царить путаница в распределении обязанностей между сотрудниками.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов не самый лучший день для экспериментов по совершенствованию стиля и методов работы. Возможно, пришло время повысить уровень профессиональных знаний, однако пока лучше обойтись теоретическими знаниями. Неблагоприятный день для работы по свободному графику - откладывая работу на последний момент вы рискуете не успеть к сроку дедлайна. Традиционный стиль работы предпочтительнее.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не рекомендуется брать банковские ссуды и подавать заявление на получение ипотечного кредита. Вложения в недвижимость могут оказаться убыточными. Тщательно проверяйте документы при поисках квартиры для покупки – возможно, от вас что-то скрывают продавцы. Строителям не рекомендуется в этот день сдавать готовый объект заказчику - могут быть выявлены неполадки, брак.
Козерог
Сегодня Козерогам лучше не планировать деловых поездок и знакомств. Обстоятельства могут сложиться так, что по независящим от вас причинам встреча не состоится или пройдет в невыгодном для вас формате. Торговцам следует тщательнее контролировать клиентов – вас могут попытаться обмануть при расчетах. Не лучшее время для подачи документов на регистрацию и одобрение в официальных инстанциях.
Водолей
Сегодня Водолеям рекомендуется избирательно подходить к своей работе. Если у вас есть возможность самостоятельно решать, каким делом сегодня заниматься, то обращайте больше внимание на финансовую сторону вопроса. А именно, насколько надежны гарантии на оплату проделанной работы. Можно принимать финансовые решения относительно крупных покупок.
Рыбы
Сегодня Рыбам рекомендуется сосредоточиться на текущих делах и укреплять отношения с коллегами и подчиненными. Не стоит браться за новые виды работ, в которых у вас нет достаточного опыта. Все новое сейчас для вас может стать проблемным, поэтому воздержитесь от освоения новой техники и программного обеспечения. Прислушивайтесь к мнению опытных коллег.