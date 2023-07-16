Становимся чуткими психологами — любовный гороскоп на 17 июля

Сегодня нам придется выслушать вторую половинку и поддержать ее.

Наш гороскоп расскажет о том, какие сферы жизни будут наиболее активными и значимыми в этот день для каждого знака зодиака.

Овен

Сегодня Овны могут оказаться не готовы к приятным романтическим контактам из-за своего настроения или текущих дел. Многие представители знака будут не в духе, станут раздражительными, ранимыми или чересчур противоречивыми в своих желаниях, из-за чего их партнерам будет трудно с ними договориться.

Телец

Сегодня Тельцам личная жизнь может не принести новостей и ярких эмоций. Не исключено, что время пройдет в ожидании или тайных переживаниях без возможности активных действий. Тельцы, жаждущие обсудить с любимым человеком животрепещущую тему, могут так и не получить возможности с ним поговорить.

Близнецы

Сегодня Близнецам советуют отказаться от идеи романтического свидания, от активной личной переписки и флирта. Из-за стечения обстоятельств подобные планы могут оказаться неуместными или задуманное мероприятие не даст ожидаемого эффекта. Но терять контакт с объектом симпатий не стоит.

Рак

Сегодня Раки — натуры цельные, порой склонные к идеализму. И хотя иногда они мечутся между противоположными целями, это не мешает им оставаться верными своей любви, воображаемой или реальной. Они могут казаться жесткими эгоистами, но способны стать мягкой глиной под взглядом любимого человека.

Лев

Сегодня Львы нуждаются в одиночестве - либо в очень деликатном обращении других людей со своими чувствами и секретами. По возможности, им стоит отложить романтическую встречу или тесный контакт на ближайшие дни, а сегодня побыть наедине со своими тайными переживаниями и помечтать о скором свидании.

Дева

Сегодня Дев связывает с партнером нечто большее, чем простая взаимная симпатия. Для многих Дев связующей нитью станет общее прошлое или совместная надежда на будущее. Не самый подходящий момент для динамичных мероприятий, лучше оказаться там, где можно вместе помолчать или помечтать.

Весы

Сегодня Весам , настроенным на приятное и активное времяпрепровождения в компании любимого человека, атмосфера этих суток вряд ли придется по душе. Вплоть до ночи судьба может чинить им в этом препятствия. Повышенная чувствительность сегодня может оживить неприятные воспоминания и привести к случайной ссоре.

Скорпион

Сегодня Скорпионы не склонны выступать в роли борцов за личное счастье и внешне могут выглядеть очень пассивными. Однако в глубине души они будут преданы своему любовному идеалу и не отрекутся от него ни при каких обстоятельствах. Они будут верить, что однажды случится чудо и их мечта сбудется.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит помнить, что они легко поддаются унынию и теряют тонус. Не исключено, что любимый человек тоже не всегда будет в веселом расположении духа (и это вовсе не знак его нелюбви). Свидание рекомендуется лишь в том случае, если хочется вместе помолчать или погрустить.

Козерог

Сегодня Козерогам придется быть для своих партнеров не только романтическими спутниками, но и лучшими друзьями и психологами. Звезды советуют быть дипломатичнее и излучать как можно больше истинной деликатности. Важно помнить, что самым ценным сегодня является не вербальный, а душевный контакт.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше отказаться от свидания, особенно, если они ждут от встречи с любимым человеком праздника, веселья и вдохновения. Вместо этого звезды советуют заниматься рутинным делами: брошенные на самотек, они могут воспрепятствовать приятному общению с объектом симпатий в ближайшие дни.

Рыбы