День улыбок, смеха и ярких эмоций — гороскоп на 17 июля

16 июля 2023 Гороскопы Марианна Басс

1-29 лунные сутки. Сегодня Новолуние в знаке Рака усиливает власть эмоций и важно, чтобы они оставались позитивными.

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Гороскоп на сегодня говорит, что это подходящий момент для того, чтобы погрустить в одиночестве и подумать о злоключениях прошлого, но не стоит уходить в такие мысли с головой: итогом может стать уныние, мнительность, вера в дурные приметы и плохую судьбу, недоверие к близким или обида на них. Все негативное лучше прожить и отпустить. Суету, шум, общение и слишком яркий свет в эти сутки стоит минимизировать. Можно отоспаться, побыть в тихом уголке дикой природы, дома или среди родных. Хорошо слушать музыку и смотреть фильмы. Овен Сегодня Овнов вплоть до ночи могут удерживать домашние дела, житейские заботы или отношения с близкими родственниками. Для многих Овнов будут иметь большое значение нужды родителей. Общение с членами семьи не всегда будет гладким, может временно вернуться прежняя психологическая напряженность. Возможно, придется пойти на тот или иной компромисс или жертву. Важные дела лучше отложить на завтра. Телец Сегодня Тельцам не стоит рассчитывать на быстрое развитие событий. Могут отмалчиваться собеседники, откладываться семейные и другие совещания. В интересующих вопросах часто придется довольствоваться догадками. Главным интересом дня может оставаться семейное обстоятельство, поведение домочадца, соседа или родственника. Имеет смысл отложить важные разговоры, поездки, встречи и учебные занятия. Близнецы Сегодня Близнецам советуют взять паузу в активных контактах с внешним миром, в творчестве, личной жизни и развлечениях, а также перенести на другое время несрочные поездки, учебные занятия и информационные поиски. В центре внимания вплоть до ночи могут оставаться дела семейные, жилищные или материальные. Возможна пропажа вещей, заминка в решении насущного финансового или бытового вопроса. Рак Сегодня Раки могут и должны посвятить себе и своим нуждам этот день. Подходящий момент для уединения: оно идеально для эмоциональной и духовной работы, избавления от ненужного, преодоления сомнений, внутреннего противостояния с кем-то. Активная игра воображения может вести к погружению в фантастические миры или воспоминания, отождествлению с учителем, далеким идеалом или любимым виртуальным персонажем. Лев Сегодня Львам рекомендуют уединение и отдых. Стоит сократить круг контактов, отложить интенсивный интеллектуальный труд, совещания, свидания и поездки, повременить с шопингом и визитом в салон красоты. На первое место можно поставить восстановление своих физических и душевных ресурсов, а также психологическую подготовку к дальнейшим событиям. Можно дать волю фантазии, воспоминаниям. Дева Сегодня Девам советуют отказаться от лишней суеты, устроить себе пассивный отдых или оставить в расписании минимум необходимых дел. По возможности, стоит провести эти сутки с другом или близким по духу человеком. Не время для многословия, лучше окружить себя людьми, понимающими без слов или побыть в тишине, в мире грез. Несмотря на возможные всплески уныния, день даст надежду на будущее. Весы Сегодня Весы могут оставаться зависимы от своего профессионального или семейного долга, а также от настроений и привычек отдельных людей, например, своего руководства или членов семейного клана. Не стоит рассчитывать на продуктивный диалог, на шанс уладить дело шуткой или пустить в ход дружеские связи. Самые важные дела могут решаться в тайне, при закрытых дверях или посредством протекции. Скорпион Сегодня Скорпионам день помогает сохранять в своей душе надежду, веру и курс на знакомые ценности. Особое значение могут иметь выстраданные идеалы прошлого, с которыми многим Скорпионам жаль расставаться на фоне новых событий. Возможны мечты о далеких странах. «Путеводной звездой» может стать вымышленный образ. Есть вероятность психологической поддержки от друзей или отдельных родственников. Стрелец Сегодня для Стрельцов важны психологические и духовные аспекты ситуации. В непростой момент им нередко придется опираться на терпение, надежду или веру. Для них могут иметь особое значение родственные узы, невидимые связи с собственным прошлым или родными местами. Но им важно также ценить конкретную практическую помощь судьбы, которая у них есть, например, имеющуюся работу или систему поддержки. Козерог Сегодня Козерогам важно контролировать свои безотчетные эмоциональные реакции и тонко улавливать чужие. Идти на поводу у своих переживаний безопасно в одиночестве, но чревато на людях: окружающие отлично уловят уныние, критику или неприязнь. Чтобы сберечь отношения, поменьше поминайте плохое плошлое, проявляйте доброжелательность, чуткость к чужим настроениям и подчеркивайте общность интересов. Водолей Сегодня Водолеям жизнь склонна отводить вторые роли, побуждая их работать, помогать, обслуживать или заботиться. Некоторые Водолеи будут сами нуждаться в психологической, бытовой, медицинской или иной поддержке - в этом случае им важно ценить того, кто им помогает, сопереживает или посвящен в их секреты. Возможно, придется погрузиться в неоконченные дела или столкнуться со следами прошлого. Рыбы Сегодня Рыбам рекомендуется отдых и расслабление. В зависимости от настроения, можно взять перерыв в напряженной работе, отоспаться, пообщаться с близкими людьми или заняться несложным хобби. Многие Рыбы в этот день смогут беспрепятственно погрузиться в мир своих идеалов и фантазий, получат возможность мысленно слиться со своей мечтой или отождествиться с любимым виртуальным персонажем.