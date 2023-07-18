Отвешиваем комплименты — любовный гороскоп на 19 июля

Сегодня нам просто необходимо радовать вторую половинку приятными словами.

Наш гороскоп расскажет о возможных событиях и эмоциональных состояниях, с которыми могут столкнуться в этот день читатели.

Овен

Сегодня Овнам будет нетрудно поддерживать связь с объектом своих симпатий. Не исключено, что он напомнит о себе сам, прислав известие или позвав на встречу. Это день веселых и необычных креативных посланий, разговоров на специфические темы. В любовной истории возможен неожиданный приятный поворот.

Телец

Сегодня у Тельцов день усиливает потребность в любви-празднике и в интенсивном общении с партнером. Иногда они будут терять чувство меры в демонстрации своих нежных чувств или в оригинальных любовных сюрпризах, могут вести себя немного экстравагантно, но действовать будут из самых лучших побуждений.

Близнецы

Сегодня Близнецам обстоятельства предлагают много путей общения с любимым человеком или один путь, но крайне интересный. Многие представители знака поддадутся искушению и проведут на связи с объектом своих симпатий практически весь день, потеряв счет времени и забыв про все остальные насущные дела.

Рак

Сегодня Ракам звезды подсказывают, что им не стоит скрывать от объекта симпатий свои таланты, особенно в сфере творческой деятельности и «разговорного жанра». Если в ходе романтического общения появится возможность блеснуть чувством юмора или хорошим слогом, не упустите шанс ею воспользоваться.

Лев

Сегодня Львы не удержатся от искушения продемонстрировать свое остроумие и оно выделит их из толпы. Началу романтического интереса может поспособствовать необычный комментарий, видеокадр или своеобразная шутка. В уже сложившемся союзе такая экстравагантность чревата, не переходите черту.

Дева

Сегодня Дев ждет известие от любимого человека в не совсем обычной форме. Возможен неожиданный разговор, который окажется одновременно забавным и познавательным. Волнующей и интересной будет совместная прогулка. Многие Девы поймут, что любовная история «зацепила» их сильнее, чем они предполагали.

Весы

Сегодня Весам звезды подсказывают, что им не стоит терять время и упускать возможность приятного общения с партнером, в том числе посредством переписки. Даже если тот занят или не в духе, общая атмосфера дня наверняка смягчит его суровый нрав, отвлечет его от дел или развеет его уныние.

Скорпион

Сегодня Скорпионам советуют оставаться общительными и «держать марку», даже если на душе у них не все гладко. Возможно, придется поддерживать веселую беседу, когда хочется перейти к более глубоким серьезным темам. Если возникла новая симпатия, стоит отнестись к ней осторожнее.

Стрелец

Сегодня Стрельцы получают надежду на приятное общение с любимым человеком или на восстановление связи с ним, если он находится далеко. Несмотря на трудности, которые могут возникнуть на их пути, они смогут поддержать эмоциональную и духовную связь со своей пассией, даже если с ней разлучены.

Козерог

Сегодня Козерогов , как и их партнеров, день может подтолкнуть к рассуждениям «на грани» и сомнительному юмору. Некоторые моменты разговора способны покоробить щепетильных Козерогов, задеть их тайные слабости или представления о прекрасном. Такое общение — отличный тест при начале отношений.

Водолей

Сегодня Водолеям придется чаще выступать в роли слушателей, чем в роли инициаторов разговора. Но они могут вносить свою лепту в общение во время пауз в чужом монологе. Им важно понимать юмор своей половинки, быть дипломатичными, не забывать о комплиментах и знать меру в сюрпризах.

Рыбы