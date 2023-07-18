Посетит муза — гороскоп на 19 июля

Гороскоп на сегодня говорит, что временами может теряться чувство меры и такта. Стоит следить за чистотой речи у детей. Лучшие стороны этого дня — красноречие, остроумие, яркая подача идей. Подходящий момент для необычной лекции или экскурсии, для публикации оригинальной статьи ради роста отзывов. Возможны озарения и творческие импульсы у писателей, преподавателей и журналистов. Может активизироваться обсуждение творческих событий, игр и сериалов, родиться новый популярный мем.
Овен
Сегодня Овнам дают простор для приятного общения и помогают поддерживать позитивный настрой. В обстановке этих суток можно найти применение литературным талантам, особенно в сфере развлекательных легких жанров и рекламы. Возможны неожиданные идеи, позволяющие вдохнуть вторую жизнь в творческий проект. У Овнов-родителей появится дополнительный повод пообщаться с детьми или подумать об их нуждах.
Телец
Сегодня Тельцы могут быть вовлечены в семейное или другое совещание. Скучные бытовые нюансы уступят место более интересным и вдохновляющим, требующим не утилитарного, а творческого подхода. Внимание может привлечь тема, связанная с летним отдыхом, праздниками, нуждами детей, созданием комфорта за счет игры света или сочетания цветов. Возможна склонность к преувеличениям, излишествам, перееданию.
Близнецы
Сегодня у Близнецов очень информативна обстановка. Возможны новости. День хорош для мероприятий, связанных с общением, креативом и расширением кругозора, подходит для экскурсий, литературного творчества, флирта и развития знакомств, помогает поддерживать отношения с соседями, находить собеседников и попутчиков, оттачивать свой слог и чувство юмора, обсуждать популярные и специфичные темы.
Рак
Сегодня Раки могут сконцентрироваться в области творчества, материального благосостояния, шопинга или интересов детей. Не исключено, что несколько направлений окажутся связаны, например, будут исследоваться перспективы дальнейшего заработка за счет реализации личных талантов, фриланса и хобби. Могут активно изучаться отзывы на предполагаемые покупки. Возможны дополнительные расходы.
Лев
Сегодня Львов день приглашает стать общительнее. Наряду с обаянием им не стоит стесняться пускать в ход свое красноречие, излагать популярные нестандартные идеи и публиковать материалы оригинального свойства. Может завязаться интересная беседа с группой людей или с одним, но влиятельным человеком, благодаря которой удастся обратить на себя внимание, набрать рейтинг или повысить свои карьерные шансы.
Дева
Сегодня Дев вынудят стать общительнее, быть в курсе новостей, идей, мемов. Он даст им пищу для ума, развлечет их или подскажет креативные идеи. Все это будет отвлекать многих Дев от того, чем они сейчас хотят или должны заниматься, но им стоит помнить, что получаемая информация имеет больше значения, чем кажется. Не исключено, что именно она в ближайшие недели поможет избегать лишних проблем.
Весы
Сегодня Весы могут посвятить день своим оригинальным увлечениям, любовным делам или неформальным контактам. Он хорош для тесного общения с друзьями, детьми, объектом симпатий или творческой аудиторией, обновления литературного и видео-контента, способен подарить отличные идеи для праздника, отдыха, игры или познавательного путешествия. Хорошо обсуждать бюджет творческого или отпускного проекта.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут стать свидетелями или участниками важного разговора. Не стоит недооценивать его значение, даже если он не похож на обычное совещание, представляет собой обмен шутками или любезностями: он может повлиять на карьеру, достижение целей, репутацию и отношения с нужными людьми. Могут оказаться актуальны вопросы рекламы, творчества, финансирования, личной жизни, детских нужд.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов в поле зрения могут попасть темы, к которым они неравнодушны, например, детали, связанные с путешествиями, играми или расширением кругозора. Однако многие Стрельцы будут смотреть на них сквозь призму своих текущих дел, которые вносят свои поправки (например, домашних забот или здоровья). Возможны вести из-за рубежа или контакты с иностранцами, новости от объекта симпатий.
Козерог
Сегодня Козерогов может ждать моральное испытание в сфере общения. Шутки и новости этого дня могут задевать болезненные для них темы. Возможно, придется прочитать что-то неприятное или неоднозначное, столкнуться с разницей взглядов и идеалов, с творческими или поколенческими разногласиями. Хорошие стороны этого дня — возможность посмеяться над трудностями, начать мыслить креативно и нестандартно.
Водолей
Сегодня Водолеям не стоит недооценивать значение диалога. Часто в нем будет вести вторая сторона, ее настроение и манера речи определят фон общения. А вот неожиданные повороты разговора вероятнее со стороны самих Водолеев, например, из-за излишней экстравагантности их реакций. Сюрпризы усложнят прогноз. Не всегда будет легко предсказать итог деловой встречи, любовной беседы, семейного совещания.
Рыбы
Сегодня Рыбам советуют следить за новостями и прислушиваться к идущим вокруг них беседам, особенно в неофициальной обстановке. В кулуарах можно услышать больше занимательных подробностей, чем на штатном совещании. Возможно, именно там удастся почерпнуть нежиданную творческую идею или найти полезную подсказку. Отправляясь в дорогу или поддерживая связи, стоит приготовиться к сюрпризам.