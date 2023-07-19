Будем работать на ура — финансовый гороскоп на 20 июля

Сегодня работа в наших руках будет спориться.

Наш гороскоп расскажет, как работать в этот день, чтобы продвинуться по карьерной лестнице.

Овен

Сегодня у Овнов прекрасный день для наведения порядка в делах и на рабочем месте. Можно с успехом проводить ремонтные и строительные работы, обновлять жилищно-коммунальное хозяйство. Если вы работаете вместе с родственниками, то можете рассчитывать на их поддержку. Мастера сервисных центров по ремонту автомобилей и бытовой техники смогут быстро найти и устранить дефект.

Телец

Сегодня Тельцам захочется проявить свои творческие способности. Хорошо принимать участие в конкурсах, кастингах – удача может улыбнуться вам и привести к призовым местам. Творческие работники вполне смогут проявить свои таланты на публике и получат заслуженные похвалы. Успешно пойдут дела у тех, чья профессия призвана сделать людей красивее, здоровее и радостнее.

Близнецы

Сегодня у Близнецов , специализирующихся на ведении строительных и ремонтных работ, хорошее время для оптовой покупки строительных и отделочных материалов. Также это уместно для тех, кто планирует в скором времени строить дом. Это хороший день для поиска помещения для аренды и подписания арендного договора. Офисные служащие могут преуспеть в работе над отчетной документацией.

Рак

Сегодня Ракам советуют проявлять инициативу для развития и укрепления деловых связей. Ваше личное обаяние и интеллектуальная гибкость позволят с легкостью решать самые сложные вопросы. Внимательно отслеживайте информационный фон и поступающие известия – в этот день к вам будет приходить много полезной информации. Может ускориться информационный и товарно-денежный обмен.

Лев

Сегодня у Львов может усилиться интуиция, которая может давать верные подсказки для принятия тех или иных решений. Обязательно используйте это свое качество, которое убережет вас от неприятностей и ошибок. Многие из вас получат возможность для дополнительного заработка помимо основного источника дохода. Хорошо заниматься оформлением причитающихся вам по закону льготных выплат, пособий, компенсаций.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют проявлять инициативу при работе в составе группы. К вашему мнению будут прислушиваться коллеги и единомышленники. Это хорошее время для обмена опытом и планирования на перспективу. Можно работать в расчете на получение результата в будущем — такой труд может оказаться вполне оправданным. Успех дела во многом будет определять ваш позитивный эмоциональный настрой.

Весы

Сегодня для Весов , занимающих руководящие должности, удачный день. Вам могут предложить повышение в должности, причем особенно это относится к тем, у кого есть влиятельный тайный покровитель. Также вы можете получить важные сведения из конфиденциальных источников, благодаря которым сможете сформировать правильные решения. Если вы ищите новую работу с достойной зарплатой, то у вас есть неплохие шансы найти подходящий вариант.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов , работающих в общественных организациях и занимающихся вопросами поиска спонсоров, хороший день. Преподаватели вузов, студенты и ученые могут рассчитывать на получение грантов от зарубежных организаций. Прекрасным стимулом в развитии станет участие в международных научно-технических выставках. Используйте этот день для обмена опытом с целью повышения квалификации.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут рассчитывать на финансовый успех. Одно из условий для этого – готовность пойти на риск в разумных пределах. Это особенно относится к финансовым операциям с короткими деньгами, сулящими быстрый оборот и прибыль. Чем смелее и решительнее вы будете вести себя, тем большего успеха добьетесь. Не допускайте просрочки в оплате счетов по погашении кредитов и коммунальных услуг.

Козерог

Сегодня у Козерогов в течение дня могут улучшиться отношения с деловыми партнерами. Если прежде у вас были конфликты и спорные ситуации, то сейчас вы можете окончательно примириться и прийти к взаимовыгодному соглашению. Хорошо оформлять неформальные деловые отношения путем подписания юридических документов. Ваши услуги могут пользоваться популярностью у клиентов.

Водолей

Сегодня Водолеям рекомендуется сосредоточиться на выполнении повседневных дел. Отношения с коллегами складываются гармонично, работа будет приносить вам радость. Вы можете тяготеть к практическим делам, созданию материальных ценностей. Поэтому можете успешно поработать в промышленных предприятиях, в ремонтных мастерских. Успешно идет приобретение навыков работы с новой техникой.

Рыбы