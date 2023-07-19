День приятных мелочей — любовный гороскоп на 20 июля

Наш гороскоп расскажет, как пройдет этот день для влюбленных.
Овен
Сегодня Овнам личная жизнь сулит приятные переживания, которые иногда будут для них сюрпризом. Многие Овны обнаружат, что их пассии жаждут продолжения отношений даже после того, как ситуация изменилась, например, закончился курортный роман или пришлось расстаться в силу других обстоятельств.
Телец
Сегодня Тельцам день покажет, что в их любовной истории наметилось психологическое плато. Многим представителям знака захочется удержаться в текущей фазе романа, чтобы продлить эффект праздника и новизны, даже если за возможность «остановить мгновенье» придется заплатить эмоциональным истощением.
Близнецы
Сегодня Близнецам ничто не мешает получать удовольствие от общества любимого человека, но лишь до наступления вечера. Звезды советуют не планировать романтическую встречу или увлекательный разговор на слишком позднее время, так как приятное общение может быть безжалостно оборвано «прозой жизни».
Рак
Сегодня Ракам может показаться хорошей идеей оригинальный подарок, сделанный в знак любви и симпатии. Некоторые Раки получат такой подарок сами, что очень им польстит. Не исключено, что красивый жест такого рода будет служить поводом для общения или размышлений еще несколько недель или месяцев.
Лев
Сегодня Львы нуждаются в любви и сами ее излучают. Многим представителям знака удастся удержать внимание любимого человека и приостановить развитие романа в нежелательном для себя направлении. Впереди их может ждать переосмысление сложившихся отношений или собственных представлений о счастье.
Дева
Сегодня Девы вплоть до вечера могут оставаться в приятном плену своих романтических переживаний. Любовь может оставаться для них и тайным источником вдохновения, и причиной скрытой уязвимости. Многие Девы будут не в силах прервать общение с пассией и смогут сделать это лишь в самом конце дня.
Весы
Сегодня Весам звезды обещают минуты радости и счастья утром и днем, но не дают им никаких гарантий насчет вечера. Стоит учесть, что в конце дня самый приятный сюжет может подойти к своему завершению из-за смены внешних условий. Постарайтесь извлечь максимум удовольствия из дневных часов.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют не выходить из назначенной себе роли, так как играть ее, вероятно, придется еще долго. Может продлиться легкомысленный роман или флирт, влияющий на карьеру. В то же время, стоит помнить, что однажды эту маску придется снять и этот момент может быть неловким.
Стрелец
Сегодня Стрельцов звезды не намерены лишать радостей любви, более того, готовы преподнести им приятный сюрприз. Может наметиться долгая полоса стабильного счастья и любовного вдохновения. Однако жизненная рутина тоже будет напоминать о себе, поэтому лучше не затягивать свидание до позднего вечера.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды напоминают, что сейчас их романтические истории в непростой фазе, в которой красивые приятные моменты могут служить прикрытием каких-то проблем. Чем сильнее чувства, тем более драматичным может быть отсроченное отрезвление. Стоит остерегаться затягивания в воронку «роковой любви».
Водолей
Сегодня Водолеи очарованы своим партнером, поэтому склонны принимать его слова и вкусы за чистую монету. Однако планы «половинки» могут быть не такими, как кажется. Не стоит верить ее театральному уходу со сцены: скорее всего, ей нравится нынешнее положение вещей и собственная роль в отношениях.
Рыбы
Сегодня Рыб ждут приятные мелочи, которые будут намекать на искренние чувства партнера, но все же не дадут им полной уверенности в его мотивах. Многие Рыбы останутся недоверчивыми и будут склонны воспринимать любой шаг в свою сторону с долей настороженности, особенно поздним вечером.