Осторожнее в реакциях — любовный гороскоп на 21 июля

Наш гороскоп подскажет, как понимать своего любимого человека лучше.
Овен
Сегодня Овнов захватывает повседневная суета, которая может сделать их более прагматичными или раздражительными. Они способны начать придираться к деталям и быть не слишком сдержанными, когда у них что-то не получается. Не исключено, что в активной личной жизни им придется взять паузу.
Телец
Сегодня Тельцам важно быть не мечтателями и заложниками своих чувств, а людьми действия. Эмоциональную энергию любви лучше не подавлять, а трансформировать в решительный шаг: он будет разумным и своевременным. Самое время проявить свою инициативу или подхватить инициативу партнера.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит помнить, что обстоятельства этого дня способны сделать их раздражительными и неуравновешенными. Повинуясь минутному импульсу, представители этого знака могут внезапно вспылить, начать язвить в адрес партнера или «вредничать» в общении с ним, в душе этого вовсе не желая.
Рак
Сегодня для Раков звезды создают подходящие внешние условия, но не всегда обеспечивают нужным энтузиазмом и страстностью их самих. Не исключено, что даже при благоприятных обстоятельствах многие Раки будут оставаться пассивными или задействуют свои возможности не полностью.
Лев
Сегодня Львам вряд ли удастся посвятить себя целиком любви и личной жизни. Попытавшись это сделать наперекор обстановке, они столкнутся либо с препятствием, либо с нежелательным результатом, например, снижением романтического градуса своих отношений и уменьшением их психологической комфортности.
Дева
Сегодня Девы становятся более темпераментными и предприимчивыми, иногда могут быть раздражительными. Они не будут пасовать перед преградами, постараются исправить любую ошибку и преодолеть любое препятствие. Однако свои истинные чувства и мысли многие представители знака часто будут скрывать.
Весы
Сегодня Весы могут оказаться зависимы от поведения и нужд своего партнера. Если у него возникнут срочные дела или какие-то неприятности, свидание может быть отменено или перенесено на другое время. Некоторые Весы сами окажутся в ситуации, не позволяющей им целиком погрузиться в личную жизнь.
Скорпион
Сегодня Скорпионам претят тайны и интриги в делах сердечных, поэтому они стараются всеми силами их избегать или устранять. Однако они все же могут оказаться втянуты в сюжет, которого не хотели. В случае путаницы и тупика им будет полезно взглянуть на свой роман со стороны: правда лучше иллюзий.
Стрелец
Сегодня Стрельцам придется заниматься неизбежной житейской суетой, используя приятные любовные переживания лишь как тайную эмоциональную подпитку в трудные минуты. Звезды считают, что это оптимальный сценарий: если свидание состоится в ущерб делам, то может оставить не лучшие впечатления.
Козерог
Сегодня Козерогов удача ожидает не в те моменты, когда они предаются любовным переживаниям, а в минуты, когда они решаются действовать. Стоит им сделать один шаг в верном направлении, как сама судьба начнет помогать им и идти навстречу их желаниям. В этот день не стоит бурно проявлять свои чувства.
Водолей
Сегодня Водолеи могут стать более скептичными и подозрительными, начать выискивать в словах партнера или в собственных мыслях подтверждение неприятным догадкам. Иногда их настороженность будет оказываться чрезмерной. Они могут придавать слишком большое значение отдельным нюансам интимной жизни.
Рыбы
Сегодня Рыбам советуют найти разумный баланс между здоровой предусмотрительностью и естественным доверием к тайным мотивам своего партнера. В противном случае можно отвергнуть искренний жест любви с его стороны или оттолкнуть руку помощи, протянутую им в самый нужный момент.