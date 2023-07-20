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Работаем в поте лица — финансовый гороскоп на 21 июля

20 июля 2023ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам нужно отдаваться работе на все сто.

Работаем в поте лица — финансовый гороскоп на 21 июля
Фото: bangkokbook.ru

Наш гороскоп подскажет, как быть результативным весь день.

Овен

Сегодня Овны могут провести этот трудовой день с хорошим настроением и на энергетическом подъеме. Если за предыдущее дни у вас скопилось много невыполненной работы, то вы сможете увеличить производительность своего труда и разгрести завалы с работой. Прекрасное время для тех, кто работает физически. Уровень дохода может вырасти при сдельной системе оплаты труда.

Телец

Сегодня Тельцы могут почувствуют в себе прилив творческого вдохновения. Успешно пойдут дела у тех, кто не только творит, но и демонстрирует плоды своего труда на публике. Речь идет о сценическом искусстве. Ускоряется товарно-денежный оборот у торговцев. Удачно проходят короткие деловые поездки, контакты, встречи. Консультанты сетевого маркетинга могут повысить доходы.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут находиться в прекрасной физической форме, что способствует повышению уровня работоспособности. За этот день вы сможете выполнить более одной нормы, которую обычно делаете. Удачно этот день пройдет для строителей, работников жилищно-коммунальных и ремонтных служб, сельского хозяйства. Также вам могут предложить дополнительную подработку во внеурочное время.

Рак

Сегодня Ракам советуют вести себя как можно активнее. Обязательно проявляйте инициативу в деловых контактах. Возможно, вам удастся легко найти нужных вам людей и информацию. Работники сферы услуг сумеют значительно расширить клиентскую базу. Успешно проявят себя программисты, торговцы, консультанты и водители транспорта.

Лев

Сегодня Львы могут существенно улучшить свое финансовое положение. Вам могут поступить выгодные предложения, заказы и вы существенно сможете увеличить уровень своих доходов. Кроме основной работы, вам могут предложить дополнительные источники заработка: работу на полставки или по совместительству. Другая позитивная тема дня может быть связана с поддержкой влиятельного покровителя.

Дева

Сегодня у Дев может быть оптимистичный настрой. Высокая самооценка и уверенность в успехе поможет вам в решении многих вопросов. Ваши инициативы, вероятно, найдут поддержку и развитие. Вы легко и быстро обучаетесь, приобретаете новые навыки. Сейчас вы способны соединить интересы разных людей вокруг общего дела, выполняя роль координатора совместного проекта.

Весы

Сегодня у Весов исключительно удачный день для деловой активности и продвижения в карьере. Старайтесь не отклоняться от заранее составленного плана работы. Если у вас прежде были натянутые отношения с начальством, то сегодня вы в состоянии кардинально поменять их к лучшему. Вам могут поручить более сложное и ответственное задание. Также вы можете рассчитывать на поддержку влиятельного покровителя.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют стараться удерживать ситуацию под личным контролем. Удачно идут дела у тех, кто работает над неким проектом в составе группы единомышленников – у вас отлично получится выступить в роли координатора. Вы умеете сотрудничать с коллегами и видеть наиболее важные направления. Также это удачное время для обмена опытом и профессионального обучения.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов может быть в полной мере вознаграждено целеустремленное и последовательное поведение. У вас есть прекрасный шанс в этот день существенно продвинуться в карьере. Тем, кто занимает руководящие должности, звезды советуют принимать управленческие и организационные решения. Особенно успешно могут осуществляться реформы, оптимизация бюджета и кадровые перестановки.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют держать курс на расширение своего бизнеса и поиск наиболее перспективных направлений. Вы наделены чувством перспективы и можете успешно заниматься долгосрочным планированием. Дальние поездки и обмен мнениями со смежниками даст вам много новых идей. Также хорошо посещать международные выставки и научно-практические конференции, форумы.

Водолей

Сегодня у Водолеев это один из лучших дней для деловой активности. Рекомендуется смелее проявлять себя в бизнесе и идти на разумный риск. Между начальством и подчиненными может установиться продуктивное взаимодействие. Безработным рекомендуется усилить поиски работы – в этом случае вы найдете тот вариант, который вас полностью устроит.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут преуспеть в деле раскрутки бизнеса и привлечения массового клиента к своим услугам. Хороших результатов добьются работники туристических агентств, дизайнерских студий, издательств и типографий. Прекрасно проходят переговоры с иностранными партнерами – можно заключать договоры. При участии в творческих конкурсах и кастингах вы можете занять призовое место.
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