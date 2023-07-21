Летают искры флирта — любовный гороскоп на 22 июля

Наш гороскоп подскажет, где найти идеального партнера.
Овен
Сегодня Овнам лучше не планировать важное свидание, так как оно может не оправдать ожиданий или оказаться невозможным. Но касается это скорее романтических любовников, жаждущих праздничного антуража вокруг отношений. Дружные пары могут найти интерес в общих делах практического характера.
Телец
Сегодня Тельцы смогут поддерживать в своих любовных отношениях достаточный уровень взаимной страстности, но при этом могут рассчитывать на ровный эмоциональный фон без лишнего драматизма. Между партнерами маловероятны интриги и ссоры. Многим Тельцам поможет поладить с пассией совместное хобби.
Близнецы
Сегодня у Близнецов чувства к объекту симпатий неизменны, а вот жизненной энергии им может не хватать. Для многих Близнецов будет естественным желание взять в общении с партнером перерыв. Дружным парам стоит провести день в общем доме или на природе, избегая поездок, лишней суеты и шумных компаний.
Рак
Сегодня Раки могут не бояться ненужных сюрпризов в своей личной жизни. События будут развиваться в целом благополучно, а отдельные неожиданные моменты окажутся скорее приятными, чем огорчительными. С другой стороны, может недоставать ярких новых впечатлений, возможно, будет немного скучно.
Лев
Сегодня Львам приходится считаться с реальностью. Не отказываясь от своих чувств и прихотей, они будут вынуждены держаться в рамках своих текущих возможностей, например, материальных. Возможны колебания, заминки, моменты неуверенности в себе. С любовными инициативами лучше повременить.
Дева
Сегодня Девы действуют согласно своим привычкам и ценностям, а не наведенным извне внушениям. Многие Девы будут уверены в правильности своих действий. Но это не гарантирует им успеха: возможно, партнеры будут ждать от них другого или ситуация будет требовать иной линии поведения.
Весы
Сегодня Весам может быть трудно открыто выражать свои нежные чувства или поддерживать с любимым человеком тесный контакт. Если удастся устроить встречу, она может не принести ожидаемого удовольствия. Возможно засилье рутины, зависимость от служебных, житейских или иных обстоятельств.
Скорпион
Сегодня Скорпионы придирчивы к деталям, но сохраняют верность своим главным ценностям. Ничто не заставит их свернуть с пути, если они решили следовать в делах сердечных определенной тактике. Если она покажется кому-то неуместной сейчас, то даст отличные плоды в отдаленном будущем.
Стрелец
Сегодня Стрельцов обстоятельства вынуждают оставаться прагматиками и думать в первую очередь о насущных делах, но их сердце будет по-прежнему принадлежать любимому человеку. Решая повседневные задачи, большинство представителей знака будет параллельно обдумывать свои дальнейшие любовные планы.
Козерог
Сегодня Козероги хорошо владеют своими эмоциями и способны поставить их на второе место, оставив на первом реальность и логику. Благодаря такому настроению они смогут избежать ошибок, которые любовь побуждает их делать в другие дни. Любая их инициатива в эти сутки будет интуитивно верной.
Водолей
Сегодня Водолеи могут испытывать трудности с искренним выражением чувств, особенно в интимной обстановке. Возможно, их накроют воспоминания любовного прошлого, которое не всегда было приятным и оставило в их душе темный след. В худшем случае они способны оттолкнуть партнера своим скепсисом.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут решить, что лучшей основой для прочных отношений являются дружба и общее мировоззрение. И хотя они правы, от них может ускользать важный нюанс: роман невозможен без искр флирта и легкой игры. Если они не изменят свое мнение, им не стоит удивляться тому, что с ними только дружат.