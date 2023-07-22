Творим и вытворяем — гороскоп на 23 июля

22 июля 2023 Гороскопы Марианна Басс

6-7 лунные сутки. Сегодня вступление Солнца в знак Льва активизирует персональную творческую энергию, а Луна в знаке Весов советует не быть одиночкой.

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Гороскоп на сегодня говорит, что даже самым харизматичным и талантливым личностям стоит помнить, что «короля играет свита». Приобретают значение эстетические детали, подчеркивается роль красоты, гармонии, меры, социальных ритуалов и культурных ценностей, любви и брака, наличия пары или спутника. Разворот Венеры в ретроградное движение дает шанс на восстановление отношений. Появляется шанс возродить социальные связи, оживить личные симпатии, вернуть любовь детей или внимание элитной аудитории. Овен Сегодня Овнам звезды советуют стать дипломатичнее, так как успехи часто будут зависеть от умения взаимодействовать с другими людьми. Возможно, наибольший интерес представят контакты со старыми знакомыми. Может наступить этап переоценки супружеских отношений (особенно при наличии или планировании общих детей) и творческого сотрудничества. Одна из позитивных сторон дня — рост жизненной энергии. Телец Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что для них имеют особое значение детали деловых и личных взаимоотношений. Гармония в главном часто будет зависеть от гармонии в мелочах. Сказанное справедливо и для семейных контактов, в общении с домочадцами приветствуется уступчивость, дипломатичность. Может временно повернуться вспять процесс обустройства дома, заключения брака или жилищного договора. Близнецы Сегодня Близнецам звезды обещают улучшение собственного настроения и гармонизацию психологической атмосферы вокруг. Может появиться повод отвлечься от служебных или домашних хлопот, отдохнуть душой за хобби или развлечением, заняться внешностью, сходить в гости или посетить светское мероприятие. В ваше близкое окружение может вернуться знакомая женщина, вызывающая интерес и искреннюю симпатию. Рак Сегодня Ракам звезды подсказывают, что для них настало время пересмотреть взгляд на материальные дела - особенно в той части, что связана с нуждами детей, оплатой развлечений и отпуска, доходами от игр или творчества. День может подчеркнуть важность комфорта в доме, согласия в семье и брачных отношениях. Не лишне пересмотреть детали супружеского бюджета и список покупок, предназначенных для дома. Лев Сегодня Львам звезды обещают мягкий, но ощутимый прилив энергии. Прежде всего, его заметят Львы, рожденные в августе. День сулит гармоничную атмосферу в близком повседневном окружении и некий приятный сюрприз. Многие Львы получат от судьбы шанс «остановить мгновенье», например, на какое-то время удержать рядом объект своих романтических симпатий или продлить период пользования льготой. Дева Сегодня Дев могут привлечь материальные дела, а также приятные отношения, основанные на личной симпатии или на обоюдной выгоде. Звезды советуют на время сбавить темп и отказаться от наступательной вызывающей тактики, так как этот день приглашает к гармонии и согласию. Подходящий момент для выбора подарков, нарядов и стильных вещей, а также для полюбовного разрешения финансовых споров. Весы Сегодня Весы могут спокойно следовать своим личным привычкам и вкусам: в большинстве случаев это окажется уместно, часто будет выглядеть красиво. Новый поворот обстоятельств может создать условия для продолжения вдохновляющей полосы романтики, развлечений или праздников, что многие Весы должны использовать в своих интересах, например, для поддержания личных отношений в комфортной для себя фазе. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что важными условиями успеха могут стать дипломатичность, уступчивость и готовность при необходимости сыграть вторую роль, а также (при сопутствующих обстоятельствах) знание законов или этикета. Возможно, придется признать чью-то харизму, остаться в тени яркого партнера, соперника, начальника, поставить на первое место интересы ребенка или воспитанника. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды рекомендуют найти время для светской жизни, романтических встреч, культурной программы, приятных контактов, гармонизации личных отношений или совместного творчества. Очередной поворот событий окажется для большинства Стрельцов позитивным, подарит им надежду, моральную опору или образец для подражания. Возможно, на горизонте вновь появится далекий друг или объект симпатий. Козерог Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что успех зависит не только от целеустремленности и профессионализма. Важным условием получения желаемого может оказаться стильный имидж, наличие хороших манер, чувство меры, знание законов или ритуалов, умение вести светскую дипломатичную беседу и ставить преграду всплескам своих негативных эмоций. Возможно, временами эта задача будет оказываться нелегкой. Водолей Сегодня Водолеям день обещает преимущественно положительные эмоции. Он даст возможность поладить с приятными людьми, найти точку красивого баланса в личных отношениях или установить нужный тон в диалоге с аудиторией. Появится перспектива найти юридическую поддержку или полюбовно разрешить противоречие. Звезды советуют принять приглашение на культурное мероприятие, деловую встречу, личное свидание. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют опираться на общепринятые ритуалы в общении, на пункты договора в деловом сотрудничестве и на признанные эстетические каноны в любом выборе. Важным качеством будет готовность к светским диалогам с долей юмора, особенно служебным: из них в эти сутки можно почерпнуть немало ценной информации, которая при определенных обстоятельствах способна стать критичной и решающей.