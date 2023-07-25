Нужен крепкий план — гороскоп на 26 июля

25 июля 2023 Гороскопы Марианна Басс

9-10 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Скорпиона мешает легкомыслию, наивности, лишней открытости и доверчивости, может усилить подозрительность, ревность, тягу к тайнам и интригам.

Фото: rambler