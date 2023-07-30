Плодотворная неделя — финансовый гороскоп на 31 июля-6 августа

На этой неделе мы успеем завершить миллион мелких и больших задач.

Овен

У Овнов эта неделя может сложиться неоднозначно. Отличное время для индивидуального труда и работы в составе коллектива. Рекомендуется с начала недели составить себе чёткий план действий и тщательно контролировать рабочее время. Не отвлекайтесь на посторонние вопросы, не имеющие прямого отношения к выполнению текущих обязанностей. Благодаря взаимодействию с коллегами и личному трудолюбию вы добьетесь высоких результатов и увеличите доходы. Вместе с тем вы можете почувствовать себя стесненными в своей деятельности. Из-за больших перегрузок может ухудшиться самочувствие. Поэтому в отдельные моменты вы можете ощущать усталость и спад уровня работоспособности. Возможно, из-за сложностей в отношениях с коллегами вам придется на какое-то время уйти в тень и никак не заявлять о себе. Звезды советуют избегать любой тайной и незаконной деятельности.

Телец

У Тельцов эта неделя может сложиться неоднозначно. прекрасный период для творческой самореализации. Постарайтесь по новому взглянуть на, ставшую вам привычной, работу. Наверняка вам откроются такие нюансы, которые позволят внести новшества, сделать маленькие открытия и тем самым улучшить методы работы. Особенно хорошо это отразится на творческих работниках, связанных со сценическим искусством: артистах театра, цирка, музыкантах. Все, кто причастен к миру моды, отдыха и развлечений, смогут увеличить доходы. Вместе с тем в зону риска могут попасть те, кто работает в составе группы единомышленников. Неблагоприятно могут пойти дела у участников совещаний, собраний, конференций и при выполнении проектно-конструкторской работы. Попытки неформально подойти к решению сложных задач может потерпеть фиаско.

Близнецы

У Близнецов эта неделя может сложиться неоднозначно. Вы сможете добиться поставленных целей при создании соответствующих комфортных условий для работы. Это особенно важно для надомного труда, а также работающих в гостиницах, ночных клубах, ресторанах, санаторно-курортных и медицинских учреждениях. Можно заниматься обустройством помещений. Хорошее время для заключения договора аренды. Вас могут попросить поработать в сверхурочное время. Можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельного покровителя. Вместе с тем имеющим свой бизнес, звезды не советуют вступать в деловые отношения с государственными учреждениями. Например, не рекомендуется подготавливать и сдавать документы в официальные инстанции для регистрации фирмы, предприятия, недвижимой собственности. Вполне вероятно, что вам придется в острой борьбе отстаивать свое право выполнять именно те действия, которые вы считаете нужным.

Рак

У Раков эта неделя может сложиться неоднозначно. Вы можете проявить в лучшем виде свои интеллектуальные способности. Благодаря легкости в освоении информации и оригинальности мышления вы сумеете оптимальным образом решать текущие вопросы. Звезды советуют заниматься повышением образовательного и профессионального уровня. Возросшая коммуникабельность и доброжелательность способствуют обзаведению полезными деловыми связями и успешной работе в группе. Вместе с тем вы можете столкнуться с препятствиями при контактах с иностранцами и людьми из других регионов. Особенно это касается бизнесменов, развивающих свой бизнес в сторону расширения географии и выхода на новые рынки. В зоне рискованного бизнеса – любая деятельность, связанная с заграницей, туризмом, предоставлением дизайнерских, рекламных и издательских услуг.

Лев

У Львов эта неделя может сложиться неоднозначно. Те, кто ориентирован на собственные усилия и профессиональное мастерство, сумеют добиться значительного успеха в работе. Это отличное время для любых начинаний в бизнесе, от открытия фирмы до изменения методов работы. Новаторский подход и использование технических новинок помогут вам повысить производительность труда. Ваши таланты и мастерство будут оценены по достоинству, а уровень доходов может существенно повыситься. Возможна денежная премия или предложение по карьерному росту. Тем не менее, у вас может сложиться напряженное положение с финансами. Если с доходами все благополучно, то расходные статьи бюджета могут резко вырасти. И это может создать дисбаланс вашего бюджета. В результате вы можете ощутить нехватку оборотных средств. Не рекомендуется делать крупные покупки, особенно за безналичный расчет.

Дева

У Дев эта неделя может сложиться неоднозначно. Позитивные моменты могут быть связаны с вашим личностным развитием и повышением уровня профессионального образования. Вы можете почувствовать усиление энергетики и желание действовать самостоятельно. Это прекрасная неделя для продвижения и раскрутки своего бизнеса на рынке. Создаются благоприятные условия для экономической экспансии, выхода на новые рынки, в том числе заграничные. Не торопитесь измерять успех деньгами. Вместе с тем могут обостриться разногласия с деловыми партнерами. В таких условиях проблематична судьба переговорного процесса. Могут быть нарушены ранее заключенные договоренности. Если вы работаете в сфере услуг и выполняете клиентские заказы, то возможен спор с кем-то из заказчиков относительно качества и сроков выполнения заказа.

Весы

У Весов эта неделя может сложиться неоднозначно. Прежде всего это благоприятное время для урегулирования проблем с законом и решения щепетильных вопросов методами тайной дипломатии. Могут вырасти дополнительные доходы у работников гостиниц, ресторанов, ночных клубов и санаторно-курортных учреждений. Успешно пойдут дела у работников банковской сферы. Вы сможете досрочно погашать кредит. Вместе с тем возможны проблемы при взаимоотношениях с коллегами по работе. Усиление напряженности может быть вызвано слишком большой нагрузкой и жесткими сроками выполнения запланированных по графику дел. Отставание от графика и ошибки в работе могут спровоцировать конфликт с кем-то из коллег.

Скорпион

У Скорпионов эта неделя может сложиться неоднозначно. Ориентируйте себя на позитивные направления. Это прекрасное время для укрепления делового партнерства – это направление может стать для вас наиболее успешным. Если вы организуете встречу с основным партнером для беседы по насущным вопросам в неформальной обстановке, то это сделает ваше сотрудничество более доброжелательным. Можно вести многосторонний переговорный процесс, заключать договоры на длительный срок. Одновременно с этим вы можете почувствовать мощный рост энергетического потенциала. К вам придут интересные идеи, которые захочется попробовать реализовать незамедлительно. Однако вам может потребоваться поддержка коллектива и вы вряд ли найдете ее даже из числа единомышленников.

Стрелец

У Стрельцов эта неделя может сложиться неоднозначно. Это прекрасное время для успешных согласованных действий начальства с подчиненными. Целеустремленный труд в сочетании с последовательностью усилий может привести вас к успеху. При этом важно работать в точном соответствии с графиком. Особенно успешно пойдут дела у офисных служащих. Безработные имеют шансы найти интересную работу и подписать трудовой договор с работодателем. Наиболее проблемно может пойти работа на завершающей стадии готовности. Строителям не рекомендуется сдавать готовые объекты заказчику, поскольку могут быть выявлены недоделки и брак. Многим из вас придется искать правильный баланс между интересами своей семьи и работой, карьерой – проявится конфликт интересов.

Козерог

У Козерогов эта неделя может сложиться неоднозначно. Многие из вас сумеют одержать победы в творческих конкурсах и кастингах. Бизнесменам следует смелее выходить на новые рынки – удачно проходит расширение географии бизнеса, открытие филиалов и дочерних предприятий в других городах и странах. Увеличат свои доходы те, кто работает в туристических агентствах, издательских домах, типографии, салонах красоты и модельных агентствах. Успешно идет проведение рекламных акций. Однако в этот период вам может поступать слишком много разной информации и, чтобы разгрести эти завалы, вам потребуется потратить немало времени. Не позволяйте никому отвлекать вас от работы.

Водолей

У Водолеев эта неделя может сложиться неоднозначно. Прежде всего необходимо знать, что это хороший период для урегулирования вопросов с недвижимостью. Звезды советуют заниматься укреплением безопасности имущества. Для этого рекомендуется прибегнуть к услугам страховых фирм и оформить с ними соответствующий договор. Хорошо проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества. Можно подготавливать документы для ипотечного кредита. Хорошо пойдет работа над подготовкой отчетной документации. Основная проблема этой недели связана с осложнением финансового положения. Дело в том, что вашему имуществу может быть нанесен ущерб и это может привести к необходимости срочно изыскать необходимую сумму. Бизнесмены могут столкнуться с нехваткой оборотных средств для финансирования своих проектов.

Рыбы

У Рыб эта неделя может сложиться неоднозначно. Из позитива можно отметить благоприятное время для деловых связей и контактов. Вы можете познакомиться с человеком, который в дальнейшем может стать вашим партнером по бизнесу. Обращайте внимание на любую, даже, казалось бы, случайную информацию. Там будут встречаться зацепки, благодаря которым вы сможете решить многие свои проблемы. Удачное время для тех, чья работа связана с частыми поездками или контактами с множеством людей. Ускоренным темпом пойдет обучение. Вместе с тем это проблемное время для поддержания делового партнерства и для ведения переговоров. Вы можете быть настроены весьма недоверчиво и не будете готовы поддержать исходящие от партнера инициативы. Выяснение отношений с партнером и обсуждение с ним принципиальных и острых вопросов способно лишь усилить разногласия между вами.