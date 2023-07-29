Ждем бомбических новостей — гороскоп на 30 июля

29 июля 2023 Гороскопы Марианна Басс

13-14 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге настраивает на серьезный и практичный лад, советует опираться на здравый смысл и чувство долга.

Фото: rambler