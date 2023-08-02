Ломаем стену равнодушия — любовный гороскоп на 3 августа

Сегодня мы можем склеить отношения разговорами и романтикой.

Наш гороскоп расскажет, какие возможности и вызовы ждут в этот день, а также как использовать сильные стороны для достижения успеха и преодоления трудностей.

Овен

Сегодня у Овнов может появиться нотка пессимизма. Не стоит удивляться неожиданному желанию побыть в одиночестве, в сложившейся ситуации это естественно и не говорит об упадке чувств. Некоторым Овнам придется отложить активную личную жизнь в связи с вынужденными хлопотами.

Телец

Сегодня Тельцы не сомневаются в настоящем, но могут начать испытывать долю тревоги в связи с картиной возможного будущего. В зависимости от сложившихся обстоятельств, особенностей романа и собственного настроения она может показаться им недостаточно определенной, грустной или скучной.

Близнецы

Сегодня Близнецам непросто: внешние обстоятельства могут оказаться сильнее их, вынудив к переносу свидания или отказу от него. Если отбросить сопутствующие негативные эмоции, звезды считают такой вариант развития событий лучшим: будет гораздо неприятнее, если встреча состоится, но не принесет особой радости.

Рак

Сегодня Раки способны впасть в меланхолию, но не «черную». У большинства Раков будет тот или иной источник психологической поддержки, не позволяющий скатиться в уныние и беспросветную тоску. Но все же звезды не советуют выбирать этот день для веселых приключений и зажигательного флирта.

Лев

Сегодня Львам день способен принести эмоциональное уныние или пониженный общий тонус. Он может склонить их к холодности или уединению, порой без всяких видимых причин, а также усилить их психологические комплексы, которые они тщательно скрывают от партнера или пытаются скрыть от самих себя.

Дева

Сегодня Дев может ждать в личных отношениях стена или пропасть, но преодолеть ее все же возможно. Придется приложить некоторые усилия, чтобы вызвать партнера на разговор или смягчить его настрой. Звезды советуют быть дипломатичнее, тактичнее и великодушнее, избегать колкостей и навязчивости.

Весы

Сегодня Весам звезды подсказывают, что любовь и привязанность выражаются не только через комплименты, игру, флирт и бурные вспышки страстей. Не менее важной окажется готовность поддержать близкого человека в сложный период или не оставить его один на один с заботами в круговороте рутинных дел.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит быть чуточку фаталистами, так как фатум будет действовать в их интересах (правда, лишь в долгосрочной перспективе). Удачи в течение дня могут соседствовать с препятствиями, но стоит помнить, что это временно, и относиться к подобным моментам философски.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что это не лучший день для романтической встречи — особенно, если хочется получить от нее легкие и яркие экзотические впечатления, добавляющие роману новых красок. Даже если она запланирована, лучше ее отменить, так как действительность может обмануть ожидания.

Козерог

Сегодня Козероги чувствуют нюансы окружающей их обстановки тоньше, чем им хочется. Им лучше не назначать свидание там, где что-то может их огорчить, например, столкновение с прошлым. Расстроенный Козерог рискует подпортить себе настроение сам и невольно передать свой пессимизм партнеру.

Водолей

Сегодня Водолеи могут почувствовать растерянность или оказаться не в самом оптимистичном расположении духа. Возможно, ситуация начнет склонять их к излишней застенчивости или скрытности. Те же черты могут проявиться и в поведении партнера. Это не лучший момент для свидания-праздника.

Рыбы