Справимся с проблемами любого калибра — гороскоп на 4 августа

3 августа 2023 Гороскопы Марианна Басс

18-19 лунные сутки. Сегодня Луна в Рыбах не сулит мега-продуктивности, но может дать интересные образные подсказки, подарить находки или пробудить полезные воспоминания.

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Гороскоп на сегодня говорит, что срочными делами и текущей рутиной лучше заниматься утром, так как в течение дня энергии будет становиться все меньше. Может все чаще наблюдаться упадок сил, усталость, недомогание, участятся промахи, осечки, мелкие травмы. Не стоит откладывать работы, связанные с поиском уязвимостей, скрытыми системами слежения и контроля, влажной уборкой и чисткой. Вечером можно отдохнуть от суеты, сбросить напряжение, отдать дань нематериальной стороне жизни. Овен Сегодня для Овнов день может начаться с тех или иных вынужденных забот (особенно, если накануне они не уделили своим текущим хлопотам должного внимания и упустили какие-то важные мелочи). Звезды рекомендуют приступать к подобным делам утром, так как по мере развития событий энтузиазма и энергии будет становиться меньше. Бодрости может помешать лень, уныние, усталость, рассеянность или недомогание. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют не спешить с уточнением программы будущего и «прорисовкой» его возможной картины, но одобряют желание погрузиться в прошлое, чтобы потом применить старый опыт к новым планам. Это подходящий день для контакта с компанией давних друзей (при условии, что встреча не связана с официозом и подразумевает свободное общение со знакомыми людьми вне жестких регламентов). Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют воздержаться от начинаний с нуля и построения новых планов: скорее всего, это фантазии, обреченные на неудачу. В выполнении своего прямого долга и обязательных дел стоит проявить последовательность и аккуратность. Если накануне случилась ссора или возникло недоразумение, имеет смысл взять паузу, но при этом важно не заминать вопрос и оставить его на контроле. Рак Сегодня Раки могут положиться на чутье и воображение, но помня, что иногда этот день подсказывает не самый оптимистичный вариант развития событий. Из-за мнительности случайное совпадение может выглядеть закономерным. Поездки, контакты и прочая текущая суета предпочтительнее утром. Вечер хорошо провести с друзьями, при этом духовное единство с ними будет важнее физического пребывания рядом. Лев Сегодня Львам звезды рекомендуют сохранять бдительность, поскольку главной причиной проблем может стать рассеянность, небрежность в деталях, пренебрежение азами секретности и безопасности. Не стоит сбрасывать со счетов такие факторы риска, как плохое настроение и самочувствие (особенно хронические скрытые недуги). Лучше исключить любые начинания и ограничиться минимумом обязательных процедур. Дева Сегодня Девам звезды советуют оставаться начеку в любом общении и сотрудничестве. Даже если достигнуты договоренности на словах, на деле возможна взаимная или односторонняя нечестность, кто-то может о чем-то умалчивать или «осторожничать». Кое о чем в этот день придется догадываться, включив интуицию. Неполное доверие - не самый лучший фон для начала сотрудничества или попытки прийти к согласию. Весы Сегодня Весам звезды советуют учитывать объективную неясность ситуации. В течение дня возможны странности, отмены, пропажи, сомнения или случаи забывчивости. Может быть трудно следовать азам гигиены, правилам профессиональной дотошности или секретности. Не помешает проверить работу, выполненную помощниками или наемным персоналом. Стоит внимательнее читать инструкции к инструментам и лекарствам. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что любые усилия окажутся эффективнее утром (включая командные проекты). Однако даже в утренние часы не стоит рассчитывать на многое: нужному результату может помешать лень, рассеянность, неаккуратность или неясность обстановки. Не исключено, что начатую работу придется доделывать интуитивно, полагаясь на опыт, память и чутье, или даже бросить на полпути. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды не советуют предпринимать что-то помимо своей обязательной программы (например, срочных дел или домашних обязанностей). Вплоть до ночи важно бороться с рассеянностью и небрежностью, чтобы не столкнуться с ошибкой, обманом или другой неприятностью. Нежелательно закрывать глаза на проблемы, особенно идущие из прошлого, не решенные вовремя и перешедшие в хроническую фазу. Козерог Сегодня Козерогам звезды напоминают, что сохраняется их зависимость от психологического фона и лучше, чтобы он оставался для них благоприятным. Не стоит любой ценой исправлять ошибку или начинать новое дело с нуля, если в этом нет срочной необходимости, а настроение оставляет желать лучшего. Обязательные хлопоты, контакты и короткие поездки желательно не откладывать на вторую половину дня. Водолей Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что продолжится не самый продуктивный для них период. В любом деле возможны разочарования, помехи, таинственные преграды или скрытые ловушки. Не стоит требовать многого ни от себя, ни от других. Имеет смысл перенести на другое время договоренности и сделки, а также начало любого мероприятия. В текущих мелких занятиях не повредят внимательность и дотошность. Рыбы Сегодня Рыбы способны производить впечатление людей «не от мира сего». Их визитной карточкой может стать мечтательность, скрытность, рассеянность, отрешенность, крайняя степень доверчивости или настороженности. Они могут невпопад отвечать на вопросы или ложно трактовать чужие действия. Ориентироваться в ситуации им поможет тонкая природная интуиция, если они не заглушат ее голос иллюзиями.