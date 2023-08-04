Лечимся от хандры вечеринками — гороскоп на 5 августа

Гороскоп на сегодня говорит, что импульсивность, непостоянство, склонность к играм и ярким впечатлениям могут оказаться несовместимы с кропотливой ответственной работой практического характера, а также с ситуациями вынужденной зависимости и со скучной повседневной рутиной. По возможности, в этот день лучше выбирать отдых, летние развлечения, творчество, хобби, любовную романтику, свободное общение с детьми и любые занятия, способствующие спонтанному самовыражению. Не стоит пренебрегать и умеренными физическими нагрузками.
Овен
Сегодня Овнам день добавит сил, побудит их творить, любить и гармонично выражать себя во внешнем мире. Их чувства и помыслы могут оказаться отданы детям, личной жизни, хобби или креативному проекту. Многие Овны будут склонны к доле эгоцентризма. Какую бы роль они ни выбрали, они будут играть прежде всего самих себя. Желательно взять перерыв на пару дней в рутинной работе ради полноценных выходных.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют не делать ставку на свой авторитет, так как он вряд ли окажется ключевым фактором. День требует энергичных и быстрых реакций, может склонять к импульсивности, невыдержанности и переменчивости, к развлечениям вместо работы. Лучше не браться за многоступенчатые дела, требующие терпения, дальновидности и доли везения. Особенно важно воздержаться от начинаний с нуля.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что им пора отвлечься от повседневных раздражающих забот и порадовать себя яркими впечатлениями. Наступившие календарные выходные вполне соответствуют звездному «расписанию», приглашающему к отдыху, любви, спонтанности и творчеству. Самое время отправиться на мероприятие или свидание, встретиться с друзьями по активному хобби или найти иной способ убежать от рутины.
Рак
Сегодня Раков день приглашает стать более целеустремленными, но также предостерегает их от импульсивности. При неверно выбранной цели легкое приятное одномоментное приключение может дать побочный эффект, например, задеть чьи-то интересы или дать повод для чужого недовольства. Удача возможна, но нет гарантии, что получится надолго удержать результат. Подвести может небрежность, невнимание к деталям.
Лев
Сегодня для Львов это удачный день и им лучше не откладывать исполнение тех своих желаний, что зависят исключительно от их воли. Их успехи будут обусловлены личной харизмой, а в их поведении может просматриваться доля эгоцентризма и самолюбования. Неуверенным в себе Львам звезды обещают моральную поддержку, в том числе издалека. Не стоит упускать миг своей удачи артистам, путешественникам и влюбленным.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют не зацикливаться на собственной линии поведения и быстрее реагировать на повороты обстоятельств. Оперативность реакций станет залогом успеха во многих сферах, включая личную жизнь. Раздражительным Девам не помешает помощник или попутчик, который разрулит сиюминутные проблемы за них. Лучше отказаться в этот день от начинаний, импульс может оказаться небезопасным.
Весы
Сегодня Весы неплохо ладят с людьми, умеют не замечать их неприятных или слабых сторон. Многие Весы предпочтут не проявлять свою инициативу, а подхватывать чужую. Это поможет им укрепить имеющиеся связи или возродить подзабытые взаимные симпатии прошлого. День хорош для гармонизации любовных и брачных союзов, творческих тандемов, а также дружеских отношений, завязанных ради развлечений и хобби.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют ориентироваться на обстановку вокруг и нужды момента, не медлить с необходимыми действиями. Выполняя рутинные задания, в этот день есть шанс продемонстрировать свою одаренность в какой-то сфере, что может помочь в поиске работы (особенно в сфере творчества и развлечений) и в завоевании симпатии нужных людей. Ключевой может стать роль подчиненного или помощника.
Стрелец
Сегодня Стрельцам этот день поможет сбросить с себя хандру и лишние сомнения, вспомнить про свои увлечения или таланты. Это подходящий момент для того, чтобы отвлечься от житейской или профессиональной рутины, окунуться в мир игр или хобби, вспомнить о своей личной жизни или как-то иначе оказаться на «солнечной стороне» событий. Родители-Стрельцы получат возможность уделить больше времени своим детям.
Козерог
Сегодня Козерогам лучше отложить дела, требующие терпения, дальновидности и выносливости. Но не стоит терять даром минуты душевного и физического подъема: пока он в силе, можно успеть сделать что-то хорошее, насладиться чем-то приятным или легко взять сложный барьер. Возможно, удастся уладить семейный или личный вопрос. Как только наметился спад настроения, любую деятельность лучше свернуть.
Водолей
Сегодня Водолеям отлично: атмосфера вокруг них заряжена позитивом. Звезды советуют использовать ее для налаживания любых отношений, которые в данный момент имеют значение. Чем важнее взаимная симпатия с тем или иным человеком, тем больше оснований поддержать ее именно в данные сутки, пока минимален риск ссор и подвохов. Стоит принять приглашение на личную встречу, на культурное развлекательное мероприятие.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что успехи зависят от умения жить «здесь и сейчас», не витать в облаках и быстро реагировать на события. При таком подходе возрастут надежды на заработок, получение помощи, исцеление или удачную покупку. Можно рассчитывать на короткий, но яркий всплеск творческого вдохновения. Не стоит приступать к реализации долгосрочных планов и делать крупные приобретения.