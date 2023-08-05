Станем королевами драмы — любовный гороскоп на 6 августа

Наш гороскоп расскажет, какие энергии будут преобладать вокруг, какие сферы жизни будут акцентированы, и какие события могут ожидать каждый из знаков зодиака.
Овен
Сегодня для Овнов личная жизнь служит источником позитивных эмоций. Для многих Овнов станет приятным контакт с бывшей пассией. Будучи любимыми и уверенными в своей привлекательности, некоторые Овны будут не прочь позволить себе каприз или некрасивый жест, им стоит следить за своими импульсами.
Телец
Сегодня Тельцам желательно сочетать в своем поведении непосредственность и чувство меры. Стоит убедиться, что любовные игры и связанные с ними приключения не сулят никаких побочных эффектов. Не помешает вести себя чуть сдержаннее Тельцам, которые решили вернуться к прежнему роману.
Близнецы
Сегодня Близнецы получат от встречи с объектом своих симпатий приятные впечатления. Отдельные сложности, если таковые будут, не смогут омрачить радость от свидания. Звезды советуют не терять время, если хочется вернуть чье-то внимание, возродить былую страсть или возобновить прерванный флирт.
Рак
Сегодня у Раков любовные победы могут сопровождаться шлейфом негативных переживаний, который порой будет тянуться прямиком из прошлого. Внутреннее психологическое напряжение может царить даже в счастливых с виду парах. Стоит вести себя осторожнее при попытке воссоединения с прежним партнером.
Лев
Сегодня Львы могут рассчитывать на продолжение приятной любовной истории, которая играет в их жизни особую роль. Из-за своей потребности быть любимыми многие представители знака будут собирать мед похвал и внимания отовсюду, могут флиртовать одновременно со своими бывшими и настоящими партнерами.
Дева
Сегодня Девам день может принести отзвуки из их любовного прошлого. Многие Девы отметят, что стали воспринимать их чуть иначе, например, в свете ностальгических воспоминаний или с долей здорового юмора. Однако есть риск зациклиться на отдельных моментах старой истории и ранах, которые все еще болят.
Весы
Сегодня для Весов счастливые романтические отношения могут оказаться подпорчены отдельными неприятными моментами, связанными с прошлым. Не исключено, что партнер вдруг вспомнит о своей прежней ревности или пойдет на поводу у одной из дурных привычек, с которой все еще не имеет сил распрощаться.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не стоит посвящать любимого человека в свою настоящую жизнь, так как это может оказаться неуместным. Сегодня нежелательно подчеркивать цену, заплаченную за любовь, и обнародовать принесенные ради нее жертвы: это может выглядеть несколько пафосно, а иногда и смешно.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов отдельные трудные грани любовной истории меркнут на фоне общего позитива. Судьба может отказаться вновь подарить им прежнее счастье в полном объеме, но приятных впечатлений дня будет вполне достаточно для того, чтобы представители этого знака почувствовали себя довольными.
Козерог
Сегодня Козерогам не стоит испытывать терпение любимого человека, демонстрируя ему свои дурные привычки или плохое настроение. Свидание обещает стать приятным, но отправляться на него звезды советуют лишь тогда, когда есть соответствующий настрой, иначе приятной встречи может не получиться.
Водолей
Сегодня Водолеям не стоит отказываться от идеи восстановления романтических отношений, особенно, если инициатива к повторному сближению идет от партнера. Но при этом лучше не идеализировать сложившуюся ситуацию: даже если драматичное прошлое формально забыто, на деле оно все еще дает о себе знать.
Рыбы
Сегодня у Рыб любовная игра способна оставить смешанные чувства. К счастью, она пойдет в открытую и большинству Рыб не придется ломать голову над загадками. Это день искренности и если что-то идет не так, лучше прямо об этом сказать (но делать это лучше в форме шутки, а не претензии и упрека).