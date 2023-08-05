Проводим выходной лениво — гороскоп на 6 августа

Гороскоп на сегодня говорит, что общий тон этого дня позитивен, но стоит учесть вероятность отдельных неприятных моментов. Чаще всего они будут иметь психологический характер, например, к попытке восстановить былую любовь и симпатию может примешаться тайное недоверие или скрытая ревность. В целом, это подходящий день для любви, отдыха и не слишком утомительных развлечений, для ухаживаний и свиданий, для обмена подарками. Возможна повышенная тяга к искусству, красоте и комфорту. Можно применить художественные таланты. В центр внимания могут попасть женские вкусы и нужды.
Овен
Сегодня Овнам важно выбирать верную линию поведения, особенно при рождении в середине апреля. День сулит много хорошего, обещает радость от любви, комфортный отдых, доход от творчества или подарок, но приятные ситуации могут быть чем-то омрачены, например, вспышкой плохого настроения, недомоганием, давней дурной привычкой. Поддавшись одному из таких влияний, можно испортить впечатление о себе.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют отдыхать, заниматься домом или творчеством, найти время для личной жизни или для детей. При этом желательно не увлекаться любыми видами занятий, так как лишний азарт может обернуться проблемой, например, отразиться на самочувствии. Повышенная внимательность нужна Тельцам, не желающим портить свою репутацию в глазах авторитетных лиц, гостей или зарубежных друзей.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют не торопиться с возвратом к своим текущим рутинным делам. Обстоятельства этих суток позволяют еще немного продлить период свободы, романтики или творчества. Нужна доля осмотрительности в коллективных делах: не исключено, что в течение дня напомнят о себе незакрытые проблемы прошлого, над группой друзей нависнет тень былой ссоры или какой-то некрасивой истории.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют быть осмотрительнее, так как хорошие стороны сложившейся ситуации могут не искупить для них ее негативную грань. Подарки, доходы и знаки внимания, творческие и иные успехи могут обернуться негативной реакцией окружения, скрытой ревностью или завистью. Не стоит позволять себе лишнее, если вы находитесь в обществе начальства или в поле зрения своих недоброжелателей.
Лев
Сегодня Львам день сулит приятные впечатления, позволяет им блеснуть своей привлекательностью или художественными талантами, обещает подарки, знаки любви, удачные покупки, гармоничные отношения с женщинами. Многие Львы будут черпать позитивные эмоции из двух параллельных источников, например, от новых и старых поклонников. Хороший момент для свиданий, творчества, отдыха, забот о красоте и комфорте.
Дева
Сегодня Девы могут надеяться на удачу в сложный момент. Везение может выражаться не в полном устранении проблемы, а в ее смягчении. Возможно, удастся уладить дело подарком или ловко перевести едва начавшуюся драму в статус забавной игры. Может выручить наследие прошлого, например, созданный ранее материальный резерв или творческий задел, старая вещь или еще не умершая романтическая симпатия.
Весы
Сегодня для Весов обстоятельства этих суток остаются в целом благоприятными и позволяют пользоваться вчерашними удачными тенденциями, но звезды все же советуют представителям этого знака действовать с некоторой оглядкой. Не исключено, что в поведении других людей начнут проскальзывать тени неприятного прошлого, например, появятся отзвуки прежней ревности, обиды или еще не забытой территориальной вражды.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют обращать внимание не только на парадную сторону событий. За красивым фасадом могут скрываться неприглядные мелочи, например, следы прежней небрежности или вредных для здоровья привычек. Показывая товар «лицом», в эти сутки лучше не демонстрировать публике его изнанку. Не всегда и не всем стоит раскрывать секреты своего мастерства или кропотливый путь к успеху.
Стрелец
Сегодня Стрельцам день позволяет продлить приятное времяпрепровождение, хотя иногда оно будет чем-то подпорчено. В зависимости от ситуации, позитивные эмоции может подарить летний отдых, творчество, хобби, общение с любимым человеком или детьми. Приветствуется подвижный образ жизни, но большие нагрузки (например, занятия отдельными видами спорта) лучше согласовывать с текущим состоянием здоровья.
Козерог
Сегодня Козерогам нужна чуткость к своему душевному состоянию: если оно оставляет желать лучшего, не стоит ждать от себя многого. Даже хорошие события в этот день могут принести эмоциональные перегрузки. В неудачном настроении или при плохом самочувствии многие Козероги способны мрачно взирать на «праздник жизни», в том числе в своем собственном доме, и могут даже повздорить со своими близкими.
Водолей
Сегодня Водолеям не стоит пропускать этот день, если они хотят с кем-то помириться, восстановить приятные отношения или заново вызвать у кого-то симпатию. Можно надеяться на ответную благосклонность со стороны ребенка, партнера по браку, посредника в делах, бывшей пассии. Однако стоит помнить, что за ярким фасадом сегодняшних приятных событий может фоном ощущаться нечто негативное, например, недоверие.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют аккуратнее вести свои финансовые дела — особенно, если источником дохода являются творческие гонорары или приходится регулярно оплачивать чьи-то услуги, много средств уходит на нужды детей или на поправку здоровья. В покупках и подарках этого дня могут скрываться изъяны, возрастает вероятность получить вместо новинки или эксклюзива использованную и попорченную вещь.