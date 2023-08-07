Взаимная уступчивость — любовный гороскоп на 8 августа

Наш гороскоп поможет лучше понимать потенциальные вызовы и благоприятные моменты дня, что позволяет принимать более осознанные решения и эффективно использовать доступные ресурсы.
Овен
Сегодня для Овнов любовь означает не только лестное для самолюбия чужое внимание и приятное времяпрепровождение, но и неожиданные материальные сюрпризы. Одни Овны будут, не считая, тратить деньги на ухаживания, подарки и развлечения, другие могут сами получить от объекта симпатий оригинальный дар.
Телец
Сегодня у Тельцов здравомыслие может сочетаться с излишней театральностью, щедростью и эпатажем. Разумные слова и действия иногда будут соседствовать у них с необычными поступками. Но как бы они ни «чудили», благодаря удачному стечению обстоятельств они останутся хозяевами положения.
Близнецы
Сегодня Близнецы не против легкого приятного флирта, но хотят получить более осязаемое подтверждение чужой симпатии. При этом далеко не всех Близнецов устроит скучный шаблонный знак внимания в их адрес. Многих из них гораздо больше впечатлит необычный жест или неожиданный оригинальный подарок.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют не ограничиваться волнующими, но скоротечными переживаниями текущего момента, а расширить их спектр за счет прошлого и будущего. Это время неожиданных открытий. Возможно, о любимом человека удастся узнать кое-что новое (например, через общих друзей).
Лев
Сегодня Львы готовы ради любви на многое, но склонны думать больше о себе, чем о гармонии отношений. Роман может развиваться непредсказуемо, становиться спектаклем для окружающих. Партнеры могут шокировать друг друга. Обстановка способствует внезапным увлечениям, оживлению прежних чувств.
Дева
Сегодня Дев любовные игры способны увести с верного пути, например, отвлечь их от важной работы или заставить в чем-то изменить своим убеждениям. Многие Девы отлично будут отдавать себе в этом отчет, но здравый смысл продолжит бороться в них с пламенными чувствами и любовными искушениями.
Весы
Сегодня Весам звезды напоминают о важности чувственной грани любви и не советуют делать ее предметом легкомысленной игры. В отношениях партнеров не последнюю роль может сыграть сексуальная совместимость, не всегда совпадающая с психологической. Стоит убедиться, что в паре царят одинаковые ценности.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов взаимодействие с любимым человеком обещает стать волнующим и эмоционально возбуждающим. У близкого человека будет несколько нестандартная позиция или экстравагантный вкус. Возможен интерес к нетрадиционным видам личных отношений. Не исключена попытка реанимировать прошлое.
Стрелец
Сегодня Стрельцам череда недоразумений и сюрпризов может и помешать в их планах, и неожиданно сблизить их с объектом симпатий. Чтобы повысить вероятность второго варианта, звезды советуют ничего не планировать заранее и стараться вплоть до вечера импровизировать, исходя из ситуации.
Козерог
Сегодня Козерогам день может подарить счастливый случай, после которого их личная жизнь заиграет новыми яркими красками. Волнение и надежду может вызвать появление прежней пассии. Подходящий момент для проявления оригинальных и щедрых знаков внимания. Возможно, любовь будет соседствовать с дружбой.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что все проблемы в любовных отношениях решаемы и не являются препятствием к счастью — достаточно проявить чуть больше взаимной уступчивости и великодушия. Желательно демонстрировать эти качества не только в особых случаях, но и в простых житейских ситуациях.
Рыбы
Сегодня Рыбам круто везет: отдельные неудобства могут оказаться с лихвой возмещены каким-то удачным событием. Несмотря на возможные мелкие помехи или неожиданные обстоятельства, это вполне подходящий момент для романтической встречи. Возможно, придется вместе посетить тусовку общих друзей.