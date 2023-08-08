Становимся гедонистами на один день — гороскоп на 9 августа

Гороскоп на сегодня говорит, что Луна в Тельце сохранит фиксацию на затратных удовольствиях, необычных чувствах или вкусах, оригинальных капризах. Не гарантируют успеха спонтанные покупки. Вечером вступление Луны в знак Близнецов добавит общительности и подвижности, но также напомнит о долге и рутинных заботах, о контроле, правилах, планах и ограничениях. Возможны паузы и задержки, вести с работы или из инстанций. Придется стать осторожнее в делах и общении, аккуратнее в работе с текстами, документами и расчетами, начинать любое мероприятие с проверок и уточнений.
Овен
Сегодня Овнам что-то будет мешать действовать свободно и в полную силу. Многие Овны рискуют зациклиться на материальных делах, недавних обновках или доступных им в данный момент удовольствиях. Новый виток событий ожидается ближе к концу дня, при этом любой сюжет может стартовать с пауз или препятствий. Возможно, придется отложить на завтра контакт, выполнение работ или командировку.
Телец
Сегодня Тельцы будут погружены в свои личные заботы. Главным ориентиром для них будут собственные прихоти, настроение и самочувствие. Многие Тельцы вплоть до конца дня останутся одержимы каким-то капризом. На их поведение могут повлиять отношения с друзьями или романтические переживания. Вечерние новости вынудят их отвлечься от своих потребностей и обратить внимание на внешний мир.
Близнецы
Сегодня у Близнецов есть шанс наверстать упущенное, если вчера они были заняты и не успели получить от жизни положенную им порцию позитивных впечатлений. Звезды советуют не откладывать приятное мероприятие (например, свидание), поскольку вечером могут вновь напомнить о себе рутинные дела и заботы. Могут вступить в силу те или иные обязанности, ограничения, контроль или отчетность.
Рак
Сегодня для Раков день пройдет под знаком непредсказуемого будущего. При этом многие Раки будут смотреть вперед с оптимизмом, возлагая надежды на друзей или на счастливый случай. Может весьма неожиданно закончиться сюжет с покупкой, личной жизнью или каким-то экспериментом. Вечером не помешает осторожность, стоит заняться проверкой маршрутов или подготовкой линий связи на завтра.
Лев
Сегодня для Львов день может стартовать со вчерашних волнующих переживаний, продолжения фантастических планов или оригинальных экспериментов. Возможно пребывание в фазе любовного или творческого экстаза, сопровождаемое упрямым нежеланием видеть «подводные камни» ситуации. К вечеру появятся более осторожные мысли, поводы для подозрений или опасений, особенно при наличии негативного опыта в прошлом.
Дева
Сегодня Девам стоит использовать с максимальной энергией начало дня. Новые победы маловероятны, но уже начатые дела пойдут неплохо благодаря взятому накануне удачному курсу. Полученная награда может обескуражить, поэтому лучше довольствоваться моральным удовлетворением. Вечером свободы станет меньше, напомнит о себе необходимость или внешний контроль, профессиональный долг или официальное обязательство.
Весы
Сегодня Весам не помешает доля осмотрительности. Утром осторожность пригодится в любви и финансовых делах, желательно остерегаться чересчур масштабных затратных экспериментов. В конце дня стоит проявить больше аккуратности в рабочих и бюрократических вопросах, в зарубежных контактах, в общении с иностранными организациями и сервисами. Лучше отложить начало путешествия, обучения, ремонтных работ.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют отнестись спокойнее к чужим капризам и перепадам настроения, даже искренним и неподдельным. Не все обещания будут выполнены. Некоторые симпатии могут демонстрироваться напоказ, любые эмоции могут быть преувеличены. Может оказаться непрочным достигнутый успех. Вечером стоит подумать о возможных скрытых системных препятствиях и рисках, мешающих быстрому прогрессу.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют разбираться с возникшей накануне нештатной ситуацией. По возможности, стоит прояснить прогноз самочувствия, довести до конца работу, закончить эксперимент или обновление. Не стоит игнорировать нужды питомцев. Вечером лучше отказаться от встреч, совещаний, консультаций и диалогов на важные темы, либо начать их с очень серьезной тщательной подготовки.
Козерог
Сегодня Козероги могут положиться на судьбу и счастливый случай: их надежды не будут обмануты. Иногда удачный исход приключения будет превосходить все ожидания, волнения или расходы покажутся не слишком большой платой за него. А вот вечером стоит проявить максимальную предусмотрительность, чтобы не пропустить критичную деталь - особенно, когда дело касается поездки или здоровья.
Водолей
Сегодня Водолеи могут оставаться привязаны к дому, близким друзьям, семье или событиям в своей личной жизни. Это время непредсказуемости, но есть надежда, что все закончится неожиданно хорошо (особенно, если участники ситуации будут взаимно великодушными и дипломатичными). Вечером звезды советуют сократить до минимума намеченную программу действий и связанные с ней расходы.
Рыбы
Сегодня для Рыб первая половина дня потенциально благоприятна, но фактическая удача во многом зависит от случая и умения импровизировать. Точные расчеты и твердые планы могут потерпеть крах. Наиболее критичен вечер. Он заставит вспомнить о дисциплине, скромности, ответственности, умеренности, долге или ограничениях. Лучше свести к минимуму контакты и попытки сотрудничества во избежание разногласий.