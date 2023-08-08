Подключаем тайм-менеджмент — финансовый гороскоп на 9 августа

Наш гороскоп помогает читателям лучше понять текущий период и наилучшим образом воспользоваться его энергетикой.
Овен
Сегодня у Овнов может активизироваться работа с информацией. Если вы учитесь, то легко овладеете теми знаниями, которые раньше давались вам с трудом. Благодаря тонкому психологическому чутью и вниманию вы сможете расположить к себе нужных вам людей. Значительно ускоряется торгово-денежный оборот в торговле. Хорошо проводить деловые контакты.
Телец
Сегодня Тельцы могут увеличить свои доходы благодаря усилению практичности и основательному подходу к делам,. Наиболее прибыльными видами деятельности являются подписание договоров аренды, купля-продажа строительных и отделочных материалов, сделки с недвижимостью, дизайн интерьера, строительство. Можно проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут проявлять повышенную эмоциональность, что, впрочем, не помешает успешной работе. Наиболее удачное направление деятельности заключается в поиске актуальной информации и налаживании сотрудничества с интересующими вас людьми. Важно, чтобы инициатива к контактам исходила от вас лично. Благоприятное время для поездок, торговых сделок.
Рак
Сегодня у Раков день может быть связан с подработкой. Если вы кроме основной работы имеете дополнительные источники доходов, то этот день станет успешным вдвойне. Неплохое время для получения компенсаций от работодателя в виде доплаты за проезд и питание в рабочее время. Успешно поработают фрилансеры.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют уделить время планированию своей деятельности на краткосрочную перспективу. Многие из вас почувствуют в себе некий дар предвидения, когда вы будете предчувствовать наступление тех или иных событий и действовать на опережение. Это поможет вам благополучно обходить неприятности. Старайтесь активнее использовать технические новинки.
Дева
Сегодня у Дев благоприятное время для налаживания более доверительных отношений с начальством. Возможно, вам дадут особое поручение с высокой оплатой за труд. Можете также рассчитывать на поддержку влиятельных покровителей. Старайтесь в любом деле полагаться на свое внутреннее чутье. Интуиция не подведет вас в любом случае.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют активнее использовать новинки электроники и современные информационные технологии. Не пренебрегайте возможностями Интернета как средства поиска обучающей информации. Успешно поработают дизайнеры, программисты, работники туристических фирм и издательских домов. Повышайте уровень профессиональных знаний.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов, занимающих руководящие должности и планирующих проведение реформ, это один из лучших дней. Действуйте энергично и не сомневайтесь в успехе. Чем быстрее и решительнее вы станете действовать, тем эффективнее будет ваша дальнейшая работа. Избавляйтесь от всего лишнего, устаревшего. Особенно успешно могут пройти мероприятия по оптимизации расходных статей бюджета.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов хороший день для работы с клиентами и сотрудничества с партнерами. Сейчас вы способны гибко реагировать на внешние запросы и извлекать из ситуации материальную выгоду. Главный источник роста — в эффективном взаимодействии. Удачное время для юридической проработки документов, планируемых к подписанию.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют сосредоточиться на текущих делах. Успешно идет освоение технических приспособлений, приобретение навыков в работе со сложными механизмами. Изобретатели, рационализаторы и инженеры в состоянии будут придумать новые технические решения. Благополучно пройдет этот день у тех, кто проходит стажировку на новом месте работы.
Водолей
Сегодня у Водолеев этот день может сложиться благоприятно в плане сотрудничества и обмена мнений. Старайтесь вести себя предельно открыто — это привлечет к вам новых клиентов, заказчиков, покупателей. Консультанты в сетевом маркетинге значительно расширят сеть подписчиков и увеличат объемы продаж. Вы сможете предложить новые услуги для индивидуального обслуживания клиентов.
Рыбы
Сегодня у Рыб результативный день для выполнения текущей работы. Четкое распределение приоритетов и планирование рабочего времени позволит вам максимально эффективно поработать. Вы можете проявить практичность и внимание к мелочам, что позволит качественно и своевременно выполнить работу. Старайтесь браться за те дела, которые сможете завершить сегодня до конца дня.