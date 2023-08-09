Поднимаем самооценку — гороскоп на 10 августа

9 августа 2023 Гороскопы Марианна Басс

24-25 лунные сутки. Сегодня Луна в Близнецах поможет маневрировать в любых обстоятельствах, но с переменным успехом.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что приятные моменты этого дня не снимут напряженность полностью. Велик риск суеты, хлопот, вспыльчивости, болтливости, непоследовательности, помех, размолвок, дорожных проблем, срочных вызовов, мелких травм, недомоганий из-за нервозности. Будет нелегко вести ювелирные ручные и механические работы, выяснять детали. Совещание может превратиться в спор, а командировка в приключение. Может возрасти нагрузка на службы такси, доставки, ремонта, экспресс-услуг, медицинской помощи и информационной поддержки. Овен Сегодня Овнов звезды предупреждают о высокой вероятности суеты, хлопот и мелких разногласий. Обстоятельства могут потребовать выяснения деталей, активного общения и разъездов. На повестку дня может выйти командировка, сложный участок производства, посещение врача, поиск услуг. Возрастет вероятность поломок и осечек в дороге. Однако сложные ситуации поспособствуют росту ловкости и мастерства. Телец Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что им не стоит рассчитывать на идеальный результат даже в знакомом любимом деле. На протяжении всего дня ожидаются те или иные помехи, ошибки и недочеты, которые будут провоцировать раздражительность и снижать продуктивность. Возможны мелкие убытки. Это подходящий момент для упражнений и тренировок, но лучше воздержаться от начала масштабного проекта с нуля. Близнецы Сегодня Близнецам удастся остаться в стороне от дел и избежать беспокойства. У большинства представителей знака ожидается напряженный день. Многие Близнецы будут вовлечены в домашние хлопоты, офисную суету, тренинги или производственные будни. Уровень суеты, импульсивности или нервозности может возрастать час за часом, как и риск мелких травм. Возможны размолвки с близким окружением. Рак Сегодня Ракам не везет: обстановка вокруг них не слишком спокойна и дружелюбна. Велика вероятность дорожных приключений, поломок, острых размолвок с попутчиками и собеседниками, помех в учебных и тренировочных занятиях. По возможности, лучше перенести на другую дату ответственные встречи, отправку документов, важные командировки. Можно использовать особенности дня для тренинга в сфере общения или вождения. Лев Сегодня Львам звезды рекомендуют быть осмотрительнее в любых делах и контактах, так как в нервозной обстановке возрастает вероятность различных негативных моментов: поломок, ошибок, разногласий, мошенничества. Возможны помехи при проведении эспериментов и при попытке срочно получить поддержку. Не всегда получится уладить сложную ситуацию собственным обаянием. Но есть надежда на везение в мелочах. Дева Сегодня Девам стоит вести дела как можно аккуратнее, чтобы минимизировать стратегические ошибки и риски. В этот день чревата импульсивность и не всегда успешна инициатива. Стоит воздержаться от навязчивого и враждебного поведения, лишних колкостей и критичных замечаний, если они не оправданы целью, долгом и обстоятельствами. Своей визитной карточкой лучше сделать мастерство, гибкость и ловкость. Весы Сегодня у Весов есть поддержка, смягчающая любые трудности, но в сложных условиях они могут иногда о ней забывать. Это особенно вероятно при сильной зависимости от людей или обстоятельств, особенно в дороге и в чужой стране. Если нужно срочно найти помощь, звезды советуют не поддаваться нервозности и не торопить события без крайней необходимости: возможно, ситуация вскоре разрешится сама собой. Скорпион Сегодня Скорпионов день может поставить в непростые условия, временно лишить уверенности или ориентиров. Возможны собственные и чужие промахи, непоследовательность и небрежность. Рекомендуется осторожность в дороге, в любых работах и контактах. Многое решат ловкость, общительность, мастерство и гибкость. Лучше исключить новые начинания. Стоит запоминать неудачи для дальнейшей работы над ошибками. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что возрастает риск недопонимания и размолвок. Может возникнуть досадное недоразумение в партнерском союзе или обостриться конкурентная борьба. Ситуацию можно частично исправить за счет обмена симпатиями или общности вкусов, но для устранения корня проблем этого не всегда будет достаточно. Не самый удачный момент для совещания, для устройства на работу. Козерог Сегодня Козерогам стоит учитывать высокую вероятность различных помех и осечек в своих текущих делах. Ошибаться, проявлять непоследовательность или раздражительность могут не только сами Козероги. Часто то же будет происходить с их окружением, например, попутчиками или помощниками. Велик риск проблем в поездке, при лечении, обращении в сервис, поиске помощи или полезной детальной информации. Водолей Сегодня Водолеям стоит помнить, что всюду могут возникать трудности, их не избежать даже в любимых знакомых делах. Наиболее сложны в этом отношении командировки, ручные работы, деловые и производственные ситуации, чреватые разнообразными помехами, разногласиями и критичными сбоями. На те или иные смягчающие обстоятельства можно надеяться в творческих занятиях, а также в личной жизни и на отдыхе. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют вести себя осторожнее и спокойнее. Не стоит остро реагировать на чужие выпады: это значительно осложнит и деловое, и бытовое взаимодействие. В этот день может стать проблемой ровное общение с домочадцами и близкими, а также с партнерами, помощниками, наемным персоналом. По возможности, лучше не заключать соглашений (особенно насчет жилья) и договоров на услуги.