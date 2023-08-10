Смотрим только вперед — гороскоп на 11 августа

10 августа 2023 Гороскопы Марианна Басс

25-26 лунные сутки. Этот день может начаться с продолжения вчерашней суеты и сопуствующих ей эмоций.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что будет не очень высокой продуктивность, но срочными делами заниматься все же придется. По мере развития событий участятся осечки и промахи, вызванные усталостью, небрежностью и другими факторами. Захочется расслабиться и на что-то закрыть глаза. Любопытная Луна в Близнецах вплоть до ночи будет поддерживать потребность в общении и разнообразии, поможет наряду с раздражающим замечать приятное. Это могут быть знаки любви и симпатии, стильные вещи или красивые виды вокруг, заслуживающие запечатления на фото или видео. Овен Сегодня Овнам предстоит вести подвижный образ жизни, поддерживать нужные по ситуации контакты или следить за новостями. Наиболее хлопотным может оказаться начало дня, когда будут сильны отзвуки вчерашних событий. К счастью, этот день принесет и приятные моменты. Порадует личная жизнь. К вечеру суета начнет спадать, но может усилиться путаница, возможны моменты недоразумений или обмана по мелочам. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют заниматься рутинными текущими делами, отложив крупные проекты и серьезные начинания до более подходящего времени. Не помешает внимательность в материальных вопросах, иначе можно очароваться приятными сторонами ситуации и не заметить в ней скрытого подвоха. Это особенно важно, если планируются приобретения в дом или ключевые покупки, связанные с планами на будущее. Близнецы Сегодня Близнецы встретят этот день на волне вчерашних событий, могут оказаться раздражительными после бессонной ночи и вынужденных хлопот. Звезды напоминают, что в таком состоянии легко совершить ошибку, в том числе профессиональную. Справившись со списком срочных работ, лучше не браться за новые задачи. Сбросить напряжение помогут приятные стороны ситуации, это может быть любовь, творчество или дети. Рак Сегодня Ракам стоит учесть, что обстановка может оставаться нестабильной и неопределенной вплоть до ночи. Возможны недоразумения в пути и при отправке писем, сомнения, моменты зависимости от людей и обстоятельств. Не лучший день для начинания, для выбора маршрута, вида транспорта или средства связи. Хорошо впитывать впечатления, искать материал для размышлений. Возможны мелкие приятные покупки. Лев Сегодня Львам звезды советуют воздержаться от построения точных планов на близкое и отдаленное будущее. Обстановка этих суток располагает к приятным иллюзиям, за отдельными радужными деталями можно пропустить коварную скрытую ловушку с вкусной «приманкой». Друзья могут охотно делить с вами ваши развлечения, но подводить в текущих делах. Можно ошибиться с выбором команды для совместных работ. Дева Сегодня Девам желательно сохранять целеустремленность, но не действовать напролом. Вдвойне важно избегать опрометчивых порывов утром: на волне нервозности или азарта легко угодить в ловушку, подпортить себе репутацию или усложнить отношения с нужными людьми. Чем ближе вечер, тем выше риск стратегической ошибки. Выполнив самые насущные задачи, лучше сбавить активность и не браться за новые дела. Весы Сегодня Весам звезды советуют не паниковать в запутанных обстоятельствах и верить в лучшее (в любовь, исцеление). Несмотря на возможные заблуждения или недоразумения, на которые щедр этот день, исход событий обещает стать благоприятным или хотя бы терпимым. В крайнем случае, будет получена отсрочка, достаточная для исправления ситуации в ближайшее время. Острые ситуации будут чем-то смягчены. Скорпион Сегодня Скорпионам не стоит забывать о расслабляющем психологическом влиянии этого дня, которое в определенных ситуациях может быть для них критичным. Поддавшись иллюзии или приятной атмосфере момента, легко пропустить не только скрытый подвох, но и очевидную ошибку, чреватую быстрыми или отсроченными проблемами. Возможен самообман в любви. Лучше не заниматься важными делами и финансовыми операциями. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют поддерживать приятные отношения неделового характера, поскольку в них будет меньше всего проблем. Это может быть общение с любимым человеком, ребенком или далеким духовным единомышленником. Во всех прочих ситуациях сохранятся острые разногласия и к ним добавится искушение повести себя не совсем честно, за улыбкой и любезностью может скрываться обман или интрига. Козерог Сегодня Козерогам стоит учитывать вероятность обмана, небрежности или путаницы в мелочах. Велик риск столкнуться с некомпетентностью или со склонностью «лакировать» неприглядные стороны ситуации. Последний сценарий нежелателен, так как с проблемой все равно однажды придется разбираться и процесс исправления может стать затратным. Это не лучший момент для лечения, для поиска работы или услуг. Водолей Сегодня Водолеям стоит мягче реагировать на текущие трудности, находить баланс между делами и приятными гранями жизни. Утро не обязательно будет гармоничным, но к вечеру может появиться творческое вдохновение, найтись повод для романтического общения или для расслабления. Вероятно, захочется пустить дела на самотек, закрыть глаза на некоторые детали или отложить работы на другое время. Рыбы Сегодня Рыбам стоит помнить, что они легко впадают в свойственные им иллюзии и могут сами этого не замечать. Вплоть до ночи сохранится вероятность забывчивости или рассеянности, не исключены бытовые и профессиональные промахи, просчеты в деловых отношениях и моменты досадного непонимания с близкими. Некоторые Рыбы будут пребывать в сомнениях и опасениях, бояться дать отпор внешним воздействиям.