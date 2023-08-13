Покоряем новые вершины — финансовый гороскоп на 14 августа

13 августа 2023 Гороскопы Марианна Басс

Сегодня мы на коне, и все идет так, как мы планируем.

Фото: Кадр из фильма "Неспящие в Сиэттле "