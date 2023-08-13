Покоряем новые вершины — финансовый гороскоп на 14 августа

Наш гороскоп расскажет о благоприятных моментах для принятия решений, а также о предстоящих вызовах, что поможет гармонично планировать свой день и эффективно управлять своими ресурсами.
Овен
Сегодня Овны могут пробовать реализовывать свои самые смелые замыслы. Если у вас были какие-то идеи, творческие задумки, то сейчас у вас будет достаточно энергии, чтобы добиться решительного продвижения в нужном вам направлении. Наиболее успешны вы будете в новых для себя делах. Например, можно принимать участие в творческих конкурсах, кастингах.
Телец
Сегодня Тельцы могут быть наиболее успешными в тех делах, которые уже близки к завершению. Хорошее время для поиска вариантов для дополнительной подработки помимо основной работы. Возможно, вам удастся найти удаленную работу на дому или по совместительству. Удачно пойдет работа по подготовке отчетной документации.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют проявить максимум активности при установлении новых деловых связей и обсуждении актуальных вопросов. Усиливаются ваши интеллектуальные способности, умение находить решения в нестандартных ситуациях. Вы легко входите в контакт с интересующими вас людьми и столь же легко урегулируете важные вопросы.
Рак
Сегодня Ракам, возможно, удастся добиться позитивных сдвигов в карьере. Хороший день для совершенствования навыков в работе и повышения уровня профессионального мастерства. Уровень доходов может вырасти. Удачное время для принятия финансовых решений о крупных покупках.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют направить свою активность на повышение уровня профессионального образования. Даже если вы считаете себя профессионалом своего дела, всегда есть нечто такое, чему можно поучиться. «Век живи — век учись» — пусть этот девиз станет вашим правилом на этот день. Успешно проходят командировки и деловая переписка.
Дева
Сегодня у Дев остаются неурегулированные вопросы с финансовыми задолженностями, и этот день позволит во многом снять напряженность. У вас может появиться достаточная сумма денег для оплаты счетов. Вы можете увеличить уровень своих доходов за счет поиска вариантов для дополнительной подработки на полставки или по совместительству.
Весы
Сегодня Весы могут преуспеть в делах, связанных с коллективной творческой деятельностью. Это могут быть проектно-конструкторские разработки, научные исследования, проектирование. Важно сопоставить свои планы относительно тех или иных дел с планами других людей. В этом случае ваши усилия будут более эффективными.
Скорпион
Сегодня от Скорпионов требуется настойчивость и смелость в отстаивании своих интересов. Проявите свои бойцовские качества. Можете рассчитывать на поддержку со стороны коллег и подчиненных. Возможно, вам придется контактировать с влиятельными людьми и с вышестоящим руководством. Хороший день для внедрения технических новшеств в текущую работу.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют обратиться за советом к более опытным коллегам в тех случаях, когда вы сами чего-то не понимаете — вам обязательно помогут. Возможно, сегодня вы сможете познакомиться с человеком, который научит вас много чему полезному. Используйте свой возросший творческий потенциал в решении новых задач. Хорошо пойдут дела у тех, кто находится в служебной командировке и на вахте.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют использовать день для укрепления безопасности своего бизнеса. Прежде всего, речь идет о заключении договоров на страхование своего здоровья, имущества и недвижимости. Хорошо заниматься укреплением материально-технической базы, обустраиваться на рабочем месте. Можно проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.
Водолей
Сегодня у Водолеев могут быть неожиданные встречи и контакты, которые окажутся полезными для решения каких-то вопросов. Благоприятное время для расширения деловых контактов. Обращайте пристальное внимание на случайную информацию - там вы можете найти себе подсказки для решения некоторых волнующих вопросов.
Рыбы
Сегодня у Рыб удачный день для решения производственных вопросов за счет внедрения технических новинок. Бизнесменам рекомендуется посещать выставки-продажи и искать варианты для модернизации. Сегодня в вас проявится изобретательский талант, и вы сможете что-либо усовершенствовать. Соответственно, вместе с тем увеличится производительность труда и уровень доходов.